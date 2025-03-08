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Развожаев 8 Марта вручил медали двум участницам обороны Севастополя

Развожаев 8 Марта вручил медали двум участницам обороны Севастополя - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Развожаев 8 Марта вручил медали двум участницам обороны Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев лично поздравил с Международным женским днем двух участниц обороны города-героя в период Великой Отечественной войны –... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T17:14

2025-03-08T17:14

2025-03-08T17:14

севастополь

михаил развожаев

общество

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8 марта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев лично поздравил с Международным женским днем двух участниц обороны города-героя в период Великой Отечественной войны – Александру Портную и Валентину Сергушкину.От имени президента Владимира Путина он вручил женщинам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".Валентине Тимофеевне недавно исполнилось 99 лет, а Александре Ивановне скоро исполнится 102 года.Александра Портная переехала в Севастополь совсем юной. Через шесть дней после ее переезда в город пришла война. Девушка рыла окопы, строила ДЗОТы, ДОТы под свист вражеских пуль. Затем была эвакуация на Кавказ. После войны она вернулась, чтобы участвовать в восстановлении разрушенного города.Валентина Сергушкина встретила войну в Севастополе 15-летней школьницей. Во время войны помогала в военном госпитале, в том числе — в Инкерманских штольнях. Когда госпиталь бомбили, она была ранена и потеряла ногу. Затем, как и Александра Ивановна, была эвакуирована. Вернулась в Севастополь в 1946 году, долгое время работала в воинских частях Черноморского флота.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"8 Марта отметим после Победы": женщина-доброволец о службе в зоне СВОПрезидент Путин поздравил российских женщин с 8 МартаМорпехи Черноморского флота с передовой поздравили женщин с 8 Марта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, общество, ветераны, 80 лет победы, 8 марта, праздники и памятные даты, новости севастополя