Рейтинг@Mail.ru
Развожаев 8 Марта вручил медали двум участницам обороны Севастополя - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250308/razvozhaev-8-marta-vruchil-medali-dvum-uchastnitsam-oborony-sevastopolya-1144763710.html
Развожаев 8 Марта вручил медали двум участницам обороны Севастополя
Развожаев 8 Марта вручил медали двум участницам обороны Севастополя - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Развожаев 8 Марта вручил медали двум участницам обороны Севастополя
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев лично поздравил с Международным женским днем двух участниц обороны города-героя в период Великой Отечественной войны –... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T17:14
2025-03-08T17:14
севастополь
михаил развожаев
общество
ветераны
80 лет победы
8 марта
праздники и памятные даты
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144761762_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_4adb778ae03b36e66f239c8ebf741a7c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев лично поздравил с Международным женским днем двух участниц обороны города-героя в период Великой Отечественной войны – Александру Портную и Валентину Сергушкину.От имени президента Владимира Путина он вручил женщинам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".Валентине Тимофеевне недавно исполнилось 99 лет, а Александре Ивановне скоро исполнится 102 года.Александра Портная переехала в Севастополь совсем юной. Через шесть дней после ее переезда в город пришла война. Девушка рыла окопы, строила ДЗОТы, ДОТы под свист вражеских пуль. Затем была эвакуация на Кавказ. После войны она вернулась, чтобы участвовать в восстановлении разрушенного города.Валентина Сергушкина встретила войну в Севастополе 15-летней школьницей. Во время войны помогала в военном госпитале, в том числе — в Инкерманских штольнях. Когда госпиталь бомбили, она была ранена и потеряла ногу. Затем, как и Александра Ивановна, была эвакуирована. Вернулась в Севастополь в 1946 году, долгое время работала в воинских частях Черноморского флота.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"8 Марта отметим после Победы": женщина-доброволец о службе в зоне СВОПрезидент Путин поздравил российских женщин с 8 МартаМорпехи Черноморского флота с передовой поздравили женщин с 8 Марта
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/08/1144761762_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_79551715297f0d528d6bbb31fa280097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, общество, ветераны, 80 лет победы, 8 марта, праздники и памятные даты, новости севастополя
Развожаев 8 Марта вручил медали двум участницам обороны Севастополя

Развожаев вручил юбилейные медали двум участницам обороны Севастополя

17:14 08.03.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевГубернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." женщинам-ветеранам
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил юбилейные медали 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. женщинам-ветеранам
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев лично поздравил с Международным женским днем двух участниц обороны города-героя в период Великой Отечественной войны – Александру Портную и Валентину Сергушкину.
От имени президента Владимира Путина он вручил женщинам юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".
Валентине Тимофеевне недавно исполнилось 99 лет, а Александре Ивановне скоро исполнится 102 года.
"Эти женщины действительно вдохновляют! Пройдя такую страшную войну, оборону города, большие испытания, эвакуацию, они вернулись в Севастополь, чтобы восстановить его", - отметил Развожаев в своем Telegram-канале.
Александра Портная переехала в Севастополь совсем юной. Через шесть дней после ее переезда в город пришла война. Девушка рыла окопы, строила ДЗОТы, ДОТы под свист вражеских пуль. Затем была эвакуация на Кавказ. После войны она вернулась, чтобы участвовать в восстановлении разрушенного города.
© Telegram Михаил РазвожаевПоздравление ветерана Великой Отечественной Войны Александры Портной с 8 марта
Поздравление ветерана Великой Отечественной Войны Александры Портной с 8 марта
© Telegram Михаил Развожаев
Поздравление ветерана Великой Отечественной Войны Александры Портной с 8 марта
Валентина Сергушкина встретила войну в Севастополе 15-летней школьницей. Во время войны помогала в военном госпитале, в том числе — в Инкерманских штольнях. Когда госпиталь бомбили, она была ранена и потеряла ногу. Затем, как и Александра Ивановна, была эвакуирована. Вернулась в Севастополь в 1946 году, долгое время работала в воинских частях Черноморского флота.
© Telegram Михаил РазвожаевПоздравление ветерана Великой Отечественной войны Валентины Сергушкиной с 8 марта
Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Валентины Сергушкиной с 8 марта
© Telegram Михаил Развожаев
Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Валентины Сергушкиной с 8 марта
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"8 Марта отметим после Победы": женщина-доброволец о службе в зоне СВО
Президент Путин поздравил российских женщин с 8 Марта
Морпехи Черноморского флота с передовой поздравили женщин с 8 Марта
 
СевастопольМихаил РазвожаевОбществоВетераны80 лет Победы8 МартаПраздники и памятные датыНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Развожаев 8 Марта вручил медали двум участницам обороны Севастополя
16:5812-летняя девочка провалилась под лед и утонула в Подмосковье
16:37В Кремле ответили Макрону на упреки в адрес России
16:19Ялта на сутки останется без газа: адреса
15:59В Сирии закрыли дороги в Латакию и Тартус из-за боевых столкновений
15:40В парке Симферополя детский паровозик соскользнул с рельсов
15:16Вкусные букеты подарили "девочкам" в зоопарке Бахчисарая
14:55Аферисты рассылают фейковые сообщения от имени главы МЧС Крыма
14:45Российские военные нанесли очередные удары по аэродромам ВСУ
14:29Транспортный коллапс на трассе Симферополь-Алушта - в сторону ЮБК пробка
14:06Потери ВСУ за сутки составили 1300 боевиков
13:44Евгения Петросяна экстренно госпитализировали – СМИ
13:03Самый крепкий тыл: в Крыму поздравили матерей и жен бойцов СВО
12:48Стало известно о состоянии сбитого в Симферополе малыша
12:32Рейд в Севастополе снова открыт
12:18Российские войска освободили три населенных пункта в Курской области
12:09"Котел" для ВСУ в Курской области: когда замкнут кольцо окружения
11:32В Севастополе закрыли рейд
11:05Двое супругов получили ранения при атаке дрона ВСУ в курском приграничье
10:56В Крыму несовершеннолетний водитель пострадал в лобовом ДТП
Лента новостейМолния