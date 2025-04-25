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Зеленского могут вынудить отказаться от территорий - Кличко - РИА Новости Крым, 25.04.2025
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Зеленского могут вынудить отказаться от территорий - Кличко
Зеленского могут вынудить отказаться от территорий - Кличко - РИА Новости Крым, 25.04.2025
Зеленского могут вынудить отказаться от территорий - Кличко
Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью британским СМИ. РИА Новости Крым, 25.04.2025
2025-04-25T10:14
2025-04-25T10:14
виталий кличко
украина
переговоры
россия
новости
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью британским СМИ.Владимир Зеленский, по его словам, может быть вынужден принять это "болезненное решение". При этом Кличко заметил, что Зеленский не обсуждал с ним какие-либо детали возможного урегулирования, поскольку глава киевского режима не считает нужным подключать его к таким обсуждениям.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что Киев юридически не признает Крым российским.Трамп в ответ обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.По мнению советника американского президента Дональда Трампа Дэвида Сакса, Киеву следует признать Крым российским по ряду причин, одна из которых заключается в том, что полуостров уже десять лет является частью РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон в гневе из-за отказа Киева признать потерю территорийТема Крыма в Лондоне – зачем коллективный Запад заговорил о признании"Непродуктивная риторика и абсурд": Вэнс обрушился на Зеленского
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РИА Новости Крым
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виталий кличко, украина, переговоры, россия, новости, владимир зеленский
Зеленского могут вынудить отказаться от территорий - Кличко

Зеленского могут вынудить отказаться от территорий в рамках соглашения с Россией - Кличко

10:14 25.04.2025
 
© AP Photo Markus SchreiberМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo Markus Schreiber
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью британским СМИ.
"Один из сценариев — это <…> отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", — цитирует Кличко РИА Новости.
Владимир Зеленский, по его словам, может быть вынужден принять это "болезненное решение".
При этом Кличко заметил, что Зеленский не обсуждал с ним какие-либо детали возможного урегулирования, поскольку глава киевского режима не считает нужным подключать его к таким обсуждениям.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что Киев юридически не признает Крым российским.
Трамп в ответ обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
По мнению советника американского президента Дональда Трампа Дэвида Сакса, Киеву следует признать Крым российским по ряду причин, одна из которых заключается в том, что полуостров уже десять лет является частью РФ.
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Виталий КличкоУкраинаПереговорыРоссияНовостиВладимир Зеленский
 
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