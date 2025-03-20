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В России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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В России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая
В России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая
Правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 80-й годовщиной Победы утверждены правительством России. Постановление подписал... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T21:44
2025-03-20T22:24
россия
правительство россии
михаил мишустин
ветераны
великая отечественная война
80 лет победы
общество
пособия и выплаты
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 80-й годовщиной Победы утверждены правительством России. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Отмечается, что ветераны получат деньги в апреле-мае. Выплату начислят автоматически. Тем ветеранам, кто имеет право получить выплату по нескольким основаниям, начислят ту, которая больше.Указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков президент России Владимир Путин подписал в январе. В Крыму ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительно каждый по 100 тысяч рублей, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню ПобедыВ Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысячВетераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублей
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россия, правительство россии, михаил мишустин, ветераны, великая отечественная война, 80 лет победы, общество, пособия и выплаты, новости
В России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая

Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы

21:44 20.03.2025 (обновлено: 22:24 20.03.2025)
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкВетеран
Ветеран - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 80-й годовщиной Победы утверждены правительством России. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемые правила осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что ветераны получат деньги в апреле-мае. Выплату начислят автоматически. Тем ветеранам, кто имеет право получить выплату по нескольким основаниям, начислят ту, которая больше.
Указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков президент России Владимир Путин подписал в январе.
В Крыму ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительно каждый по 100 тысяч рублей, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.
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РоссияПравительство РоссииМихаил МишустинВетераныВеликая Отечественная война80 лет ПобедыОбществоПособия и выплатыНовости
 
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