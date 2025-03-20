https://crimea.ria.ru/20250320/v-rossii-utverdili-pravila-edinovremennoy-vyplaty-veteranam-k-9-maya-1145114916.html
В России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая
В России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая
Правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 80-й годовщиной Победы утверждены правительством России. Постановление подписал... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T21:44
2025-03-20T21:44
2025-03-20T22:24
россия
правительство россии
михаил мишустин
ветераны
великая отечественная война
80 лет победы
общество
пособия и выплаты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/07/1137102836_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_69d891fc827a938c4f4894a5cb08a725.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 80-й годовщиной Победы утверждены правительством России. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Отмечается, что ветераны получат деньги в апреле-мае. Выплату начислят автоматически. Тем ветеранам, кто имеет право получить выплату по нескольким основаниям, начислят ту, которая больше.Указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков президент России Владимир Путин подписал в январе. В Крыму ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительно каждый по 100 тысяч рублей, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню ПобедыВ Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысячВетераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублей
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/07/1137102836_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_0ee97b449e39160201ce4e511756a22a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство россии, михаил мишустин, ветераны, великая отечественная война, 80 лет победы, общество, пособия и выплаты, новости
В России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая
Правительство утвердило правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы
21:44 20.03.2025 (обновлено: 22:24 20.03.2025)