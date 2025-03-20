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В России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая

В России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая - РИА Новости Крым, 20.03.2025

В России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая

Правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 80-й годовщиной Победы утверждены правительством России. Постановление подписал... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T21:44

2025-03-20T21:44

2025-03-20T22:24

россия

правительство россии

михаил мишустин

ветераны

великая отечественная война

80 лет победы

общество

пособия и выплаты

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Правила единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 80-й годовщиной Победы утверждены правительством России. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Отмечается, что ветераны получат деньги в апреле-мае. Выплату начислят автоматически. Тем ветеранам, кто имеет право получить выплату по нескольким основаниям, начислят ту, которая больше.Указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков президент России Владимир Путин подписал в январе. В Крыму ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительно каждый по 100 тысяч рублей, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню ПобедыВ Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысячВетераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублей

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, михаил мишустин, ветераны, великая отечественная война, 80 лет победы, общество, пособия и выплаты, новости