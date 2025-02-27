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Кабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню Победы

Кабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Кабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню Победы

Правительство направит более 23 миллиардов рублей на единовременные выплаты ветеранам к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T15:48

2025-02-27T15:48

2025-02-27T15:48

правительство россии

михаил мишустин

новости

россия

господдержка

соцвыплаты

пособия и выплаты

80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Правительство направит более 23 миллиардов рублей на единовременные выплаты ветеранам к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил председатель кабмина Михаил Мишустин.По данным пресс-службы, на выпалы будет направлено свыше 23,3 млрд рублей. Средства получат почти 332 тысячи граждан.Единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей.Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей. Никаких дополнительных заявлений при этом подавать не надо – министерства и ведомства сделают все самостоятельно.Указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков президент России Владимир Путин подписал в январе. В Крыму ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительно каждый по 100 тысяч рублей, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парадыВ Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысячВ Крыму 154 тысяч льготников получили повышенные выплаты - как оформить

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, михаил мишустин, новости, россия, господдержка, соцвыплаты, пособия и выплаты, 80 лет победы