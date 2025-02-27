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Кабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Кабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню Победы
Кабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню Победы - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Кабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню Победы
Правительство направит более 23 миллиардов рублей на единовременные выплаты ветеранам к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T15:48
2025-02-27T15:48
правительство россии
михаил мишустин
новости
россия
господдержка
соцвыплаты
пособия и выплаты
80 лет победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Правительство направит более 23 миллиардов рублей на единовременные выплаты ветеранам к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил председатель кабмина Михаил Мишустин.По данным пресс-службы, на выпалы будет направлено свыше 23,3 млрд рублей. Средства получат почти 332 тысячи граждан.Единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей.Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей. Никаких дополнительных заявлений при этом подавать не надо – министерства и ведомства сделают все самостоятельно.Указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков президент России Владимир Путин подписал в январе. В Крыму ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительно каждый по 100 тысяч рублей, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Юбилей Великой Победы - где и как пройдут военные парадыВ Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысячВ Крыму 154 тысяч льготников получили повышенные выплаты - как оформить
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правительство россии, михаил мишустин, новости, россия, господдержка, соцвыплаты, пособия и выплаты, 80 лет победы
Кабмин направит 23 миллиарда на выплаты ветеранам ко Дню Победы

23 миллиарда рублей на выплаты ветеранам к 80-й годовщине Победы направит правительство РФ

15:48 27.02.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Правительство направит более 23 миллиардов рублей на единовременные выплаты ветеранам к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил председатель кабмина Михаил Мишустин.
"По решению Президента к юбилею Великой Победы всем, кто сражался за Родину, будет произведена единовременная выплата. Эти люди прошли тяжелые испытания, выдержали самую кровопролитную войну. Конечно, забота о них – одна из главных обязанностей государства", – цитирует Мишустина пресс-служба правительства.
По данным пресс-службы, на выпалы будет направлено свыше 23,3 млрд рублей. Средства получат почти 332 тысячи граждан.
Единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей.
Труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей. Никаких дополнительных заявлений при этом подавать не надо – министерства и ведомства сделают все самостоятельно.
Указ о единовременной выплате по 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам воинов-фронтовиков президент России Владимир Путин подписал в январе. В Крыму ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительно каждый по 100 тысяч рублей, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов.
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Правительство РоссииМихаил МишустинНовостиРоссияГосподдержкаСоцвыплатыПособия и выплаты80 лет Победы
 
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