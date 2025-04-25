https://crimea.ria.ru/20250425/krym-predstavil-76-idey-dlya-razvitiya-rossii--1145954033.html

Крым представил 76 идей для развития России

Крым представил 76 идей для развития России - РИА Новости Крым, 25.04.2025

Крым представил 76 идей для развития России

Жители Крыма прислали уже 76 идей для развития России на ежегодный форум "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.04.2025

2025-04-25T09:59

2025-04-25T09:59

2025-04-25T09:59

крым

новости крыма

сергей аксенов

госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

господдержка

предпринимательство

кадры

экология

климат

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Жители Крыма прислали уже 76 идей для развития России на ежегодный форум "Сильные идеи для нового времени". Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Поиск и продвижение инновационных идей, которые будут способствовать укреплению российского суверенитета и помогать стране достигать стратегических целей до 2030 года, является основной целью форума, отметил глава региона.Предложения принимаются по пяти ключевым направлениям: социальная сфера, предпринимательство, технологическое развитие, кадровая политика, экология и климат. Самые перспективные инициативы смогут получить поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне, уточнил Аксенов.Заявки принимаются до 15 мая 2025 года. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя", господдержка, предпринимательство, кадры, экология, климат