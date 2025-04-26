https://crimea.ria.ru/20250426/novaya-ataka-vsu-na-rossiyu-gde-sbili-bespilotniki-1145989371.html

Новая атака ВСУ на Россию: где сбили беспилотники

Новая атака ВСУ на Россию: где сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Новая атака ВСУ на Россию: где сбили беспилотники

Силы противовоздушной обороны России в ночь на субботу отразили новую воздушную атаку ВСУ на четыре региона России. Всего было уничтожено 45 беспилотников над... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T07:38

2025-04-26T07:38

2025-04-26T07:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на субботу отразили новую воздушную атаку ВСУ на четыре региона России. Всего было уничтожено 45 беспилотников над приграничьем, Ростовской и Липецкой областями. Об этом сообщили в Минобороны.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеский БПЛА сбили в Миллеровском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет.Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в приграничье региона обстановка сложная, есть жертвы среди мирного населения и много раненых."В больницах Белгородской области сейчас находятся 35 взрослых раненых жителей и еще четверо детей. В Москве — трое взрослых и один ребенок. Самое страшное и тяжелое — за вчерашний день погибли еще два мирных жителя", - написал он в Telegram.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на КрымАтака на Крым - силы ПВО сбили шесть беспилотниковДеревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, россия, безопасность, курская область, белгородская область, ростовская область, липецкая область, новости, обстрелы всу, министерство обороны рф