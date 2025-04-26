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Новая атака ВСУ на Россию: где сбили беспилотники
Новая атака ВСУ на Россию: где сбили беспилотники - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Новая атака ВСУ на Россию: где сбили беспилотники
Силы противовоздушной обороны России в ночь на субботу отразили новую воздушную атаку ВСУ на четыре региона России. Всего было уничтожено 45 беспилотников над... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T07:38
2025-04-26T07:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на субботу отразили новую воздушную атаку ВСУ на четыре региона России. Всего было уничтожено 45 беспилотников над приграничьем, Ростовской и Липецкой областями. Об этом сообщили в Минобороны.По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеский БПЛА сбили в Миллеровском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет.Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в приграничье региона обстановка сложная, есть жертвы среди мирного населения и много раненых."В больницах Белгородской области сейчас находятся 35 взрослых раненых жителей и еще четверо детей. В Москве — трое взрослых и один ребенок. Самое страшное и тяжелое — за вчерашний день погибли еще два мирных жителя", - написал он в Telegram.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на КрымАтака на Крым - силы ПВО сбили шесть беспилотниковДеревянный храм уничтожен пожаром после атаки дрона ВСУ
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пво, россия, безопасность, курская область, белгородская область, ростовская область, липецкая область, новости, обстрелы всу, министерство обороны рф
Новая атака ВСУ на Россию: где сбили беспилотники
Над четырьмя регионами России за ночь уничтожили 45 беспилотников
07:38 26.04.2025 (обновлено: 07:44 26.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России в ночь на субботу отразили новую воздушную атаку ВСУ на четыре региона России. Всего было уничтожено 45 беспилотников над приграничьем, Ростовской и Липецкой областями. Об этом сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено 27 беспилотников над территорией Курской области, 16 БПЛА над Белгородской областью и по одному над Ростовской и Липецкой областями", - сказано в сообщении.
По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, вражеский БПЛА сбили в Миллеровском районе. Пострадавших и разрушений на земле нет.
Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в приграничье региона обстановка сложная, есть жертвы среди мирного населения и много раненых.
"В больницах Белгородской области сейчас находятся 35 взрослых раненых жителей и еще четверо детей. В Москве — трое взрослых и один ребенок. Самое страшное и тяжелое — за вчерашний день погибли еще два мирных жителя", - написал он в Telegram.
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