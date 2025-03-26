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Взрывы в Джанкойском районе – работают саперы

Взрывы в Джанкойском районе – работают саперы - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Взрывы в Джанкойском районе – работают саперы

В четверг в окрестностях села Майское Джанкойского района саперы запланировали работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Об этом предупредила глава... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T14:01

2025-03-26T14:01

2025-03-26T14:01

джанкойский район

утилизация взрывоопасных предметов в крыму

инна федоренко

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В четверг в окрестностях села Майское Джанкойского района саперы запланировали работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Об этом предупредила глава администрации Инна Федоренко в своем официальном Telegram-канале.Ранее на полигоне Керченского полуострова в районе мыса Опук саперы уничтожили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разминирование Курской области: группировку нарастят до 1000 саперов123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперыСаперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто

джанкойский район

крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанкойский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, инна федоренко, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя