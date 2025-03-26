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Взрывы в Джанкойском районе – работают саперы - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Взрывы в Джанкойском районе – работают саперы
Взрывы в Джанкойском районе – работают саперы - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Взрывы в Джанкойском районе – работают саперы
В четверг в окрестностях села Майское Джанкойского района саперы запланировали работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Об этом предупредила глава... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T14:01
2025-03-26T14:01
джанкойский район
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
инна федоренко
новости крыма
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В четверг в окрестностях села Майское Джанкойского района саперы запланировали работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Об этом предупредила глава администрации Инна Федоренко в своем официальном Telegram-канале.Ранее на полигоне Керченского полуострова в районе мыса Опук саперы уничтожили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разминирование Курской области: группировку нарастят до 1000 саперов123 населенных пункта в Курской области закрыты – работают саперыСаперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто
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джанкойский район, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, инна федоренко, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы в Джанкойском районе – работают саперы

В Джанкойском районе саперы уничтожают взрывоопасные предметы

14:01 26.03.2025
 
© МЧС РоссииЛиквидация боеприпасов
Ликвидация боеприпасов
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. В четверг в окрестностях села Майское Джанкойского района саперы запланировали работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Об этом предупредила глава администрации Инна Федоренко в своем официальном Telegram-канале.
"Сегодня, 26 марта, с 14.00 до 17.00 вблизи села Майское будут производиться работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Будет громко", – написала Федоренко.
Ранее на полигоне Керченского полуострова в районе мыса Опук саперы уничтожили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.
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Джанкойский районУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуИнна ФедоренкоНовости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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