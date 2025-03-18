https://crimea.ria.ru/20250318/razminirovanie-kurskoy-oblasti-gruppirovku-narastyat-do-1000-saperov-1145022716.html
Разминирование Курской области: группировку нарастят до 1000 саперов
Разминирование Курской области: группировку нарастят до 1000 саперов - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Разминирование Курской области: группировку нарастят до 1000 саперов
Военные саперы наращивают группировку для разминирования освобожденных земель Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T17:29
2025-03-18T17:29
2025-03-18T17:29
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
александр хинштейн
разминирование
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Военные саперы наращивают группировку для разминирования освобожденных земель Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.Также Хинштейн собирается обратиться к руководству МЧС России с просьбой сформировать в регионе сводную группировку дополнительных сил для помощи.Он отметил, что в список первоочередных объектов, которые нужно проверить и очистить от взрывоопасных предметов, входят дороги, ЛЭП, газопроводы, котельные, которые необходимы для запуска программы восстановления.Также он напомнил, что с 15 марта в целях безопасности был ограничен въезд для гражданского населения в ряд населенных пунктов. Список таких территорий будет сокращаться по мере разминирования.Еще одной параллельной задачей стало возведение строительством низководных деревянных мостов с помощью инженерных войск.Инженерные войска Вооруженных Сил России 15 марта начали разминирование освобожденного приграничья Курской области. Как сообщали в Минобороны, украинские боевики использовали различные типы боеприпасов, в том числе запрещенные Женевской конвенцией кассетные противопехотные мины "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах. Отмечается, что ВСУ применяли и боеприпасы иностранного производства, поставляемые странами НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, александр хинштейн, разминирование, новости, безопасность
Разминирование Курской области: группировку нарастят до 1000 саперов
В Курской области саперы разминировали 19 тысяч гектаров земли и 370 километров дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Военные саперы наращивают группировку для разминирования освобожденных земель Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Группировка саперов в Курской области максимально возрастет — до тысячи человек. Инженерные войска также готовят подмогу из числа добровольцев "Барс-Курск" — в течение недели они завершат необходимую подготовку и скоро смогут приступить к выполнению задач", - написал он в Telegram-канале со ссылкой на начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.
Также Хинштейн собирается обратиться к руководству МЧС России с просьбой сформировать в регионе сводную группировку дополнительных сил для помощи.
"Саперы начали свою работу уже в 36 населенных пунктах. Сейчас силами инженерных войск разминировано около 19 тысяч га земли, свыше 370 км дорог, более 6,7 тыс. зданий и сооружений", - перечислил врио губернатора.
Он отметил, что в список первоочередных объектов, которые нужно проверить и очистить от взрывоопасных предметов, входят дороги, ЛЭП, газопроводы, котельные, которые необходимы для запуска программы восстановления.
Также он напомнил, что с 15 марта в целях безопасности был ограничен въезд для гражданского населения в ряд населенных пунктов. Список таких территорий будет сокращаться по мере разминирования.
Еще одной параллельной задачей стало возведение строительством низководных деревянных мостов с помощью инженерных войск.
Инженерные войска Вооруженных Сил России 15 марта начали разминирование освобожденного приграничья Курской области
. Как сообщали в Минобороны, украинские боевики использовали различные типы боеприпасов, в том числе запрещенные Женевской конвенцией кассетные противопехотные мины "Лепесток", что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах. Отмечается, что ВСУ применяли и боеприпасы иностранного производства, поставляемые странами НАТО.
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