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Трамп сделал Зеленскому предложение - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Трамп сделал Зеленскому предложение
Трамп сделал Зеленскому предложение - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Трамп сделал Зеленскому предложение
США продолжат передавать Киеву разведданные оборонительного характера и готовы взять под контроль энергетические объекты Украины "для их безопасности". Об этом... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T21:36
2025-03-19T21:46
сша
дональд трамп
украина
владимир зеленский
переговоры
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. США продолжат передавать Киеву разведданные оборонительного характера и готовы взять под контроль энергетические объекты Украины "для их безопасности". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Эти и другие заявления Белого дома приводит РИА Новости."Обмен разведывательной информацией в контексте обороны Украины будет продолжен", - заявила Ливитт на брифинге.При этом она отметила, что Зеленский в телефонном разговоре с Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня, а американский лидер сделал предложение по "безопасности энергообъектов Украины".Также она сообщила, что сделка с Украиной по минералам остается в планах, но США сконцентрированы теперь на мирном урегулировании, при этом комментировать вопрос о новых санкциях против России не стала.По словам Ливитт, по итогам разговора достигнута договоренность о встрече украинской и американской экспертных групп в Саудовской Аравии в ближайшие дни.Также она зачитала совместное заявление госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, в котором сказано, что Трамп согласился поставлять киевскому режиму дополнительные средства ПВО в ответ на соответствующий запрос главы киевского режима.Она уточнила, что Зеленский попросил о дополнительных поставках средств ПВО, в частности, Patriot и "президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе".Президент США Дональд Трампранее в среду заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне.После этого Блумберг со ссылкой на источник сообщил, что Зеленский в этом телефонном разговоре заявил о согласии Украины на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФЗеленский назвал "красные линии" для КиеваВСУ сорвали мирные инициативы Трампа и ударили по объекту энергетики РФ
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РИА Новости Крым
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сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, переговоры, политика, внешняя политика, новости сво, поставки западного оружия украине, новости, белый дом
Трамп сделал Зеленскому предложение

Трамп предложил Зеленскому контроль США над энергетикой Украины для "безопасности"

21:36 19.03.2025 (обновлено: 21:46 19.03.2025)
 
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
© AP Photo Win McNamee
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. США продолжат передавать Киеву разведданные оборонительного характера и готовы взять под контроль энергетические объекты Украины "для их безопасности". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Эти и другие заявления Белого дома приводит РИА Новости.
"Обмен разведывательной информацией в контексте обороны Украины будет продолжен", - заявила Ливитт на брифинге.
При этом она отметила, что Зеленский в телефонном разговоре с Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня, а американский лидер сделал предложение по "безопасности энергообъектов Украины".
"Президент Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры", - заявила пресс-секретарь Белого дома.
Также она сообщила, что сделка с Украиной по минералам остается в планах, но США сконцентрированы теперь на мирном урегулировании, при этом комментировать вопрос о новых санкциях против России не стала.
По словам Ливитт, по итогам разговора достигнута договоренность о встрече украинской и американской экспертных групп в Саудовской Аравии в ближайшие дни.
Также она зачитала совместное заявление госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, в котором сказано, что Трамп согласился поставлять киевскому режиму дополнительные средства ПВО в ответ на соответствующий запрос главы киевского режима.
Она уточнила, что Зеленский попросил о дополнительных поставках средств ПВО, в частности, Patriot и "президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе".
Президент США Дональд Трампранее в среду заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне.
После этого Блумберг со ссылкой на источник сообщил, что Зеленский в этом телефонном разговоре заявил о согласии Украины на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.
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СШАДональд ТрампУкраинаВладимир ЗеленскийПереговорыПолитикаВнешняя политикаНовости СВОПоставки западного оружия УкраинеНовостиБелый дом
 
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