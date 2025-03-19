https://crimea.ria.ru/20250319/postavki-oruzhiya-i-energetika--o-chem-tramp-govoril-s-zelenskim-1145068556.html

Трамп сделал Зеленскому предложение

Трамп сделал Зеленскому предложение - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Трамп сделал Зеленскому предложение

США продолжат передавать Киеву разведданные оборонительного характера и готовы взять под контроль энергетические объекты Украины "для их безопасности". Об этом... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T21:36

2025-03-19T21:36

2025-03-19T21:46

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. США продолжат передавать Киеву разведданные оборонительного характера и готовы взять под контроль энергетические объекты Украины "для их безопасности". Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Эти и другие заявления Белого дома приводит РИА Новости."Обмен разведывательной информацией в контексте обороны Украины будет продолжен", - заявила Ливитт на брифинге.При этом она отметила, что Зеленский в телефонном разговоре с Трампом подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня, а американский лидер сделал предложение по "безопасности энергообъектов Украины".Также она сообщила, что сделка с Украиной по минералам остается в планах, но США сконцентрированы теперь на мирном урегулировании, при этом комментировать вопрос о новых санкциях против России не стала.По словам Ливитт, по итогам разговора достигнута договоренность о встрече украинской и американской экспертных групп в Саудовской Аравии в ближайшие дни.Также она зачитала совместное заявление госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, в котором сказано, что Трамп согласился поставлять киевскому режиму дополнительные средства ПВО в ответ на соответствующий запрос главы киевского режима.Она уточнила, что Зеленский попросил о дополнительных поставках средств ПВО, в частности, Patriot и "президент Трамп согласился работать над тем, что имеется, особенно в Европе".Президент США Дональд Трампранее в среду заявил, что около часа разговаривал с Владимиром Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева, рассказал ему об итогах контакта с российским лидером Владимиром Путиным накануне.После этого Блумберг со ссылкой на источник сообщил, что Зеленский в этом телефонном разговоре заявил о согласии Украины на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник и продлился в течение 2,5 часов. Президенты в телефонном разговоре продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, сообщили ранее в Кремле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФЗеленский назвал "красные линии" для КиеваВСУ сорвали мирные инициативы Трампа и ударили по объекту энергетики РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, переговоры, политика, внешняя политика, новости сво, поставки западного оружия украине, новости, белый дом