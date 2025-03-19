Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФ
Переговоры Путина и Трампа по Украине показали несостоятельность Зеленского – эксперт
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Итоги переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа доказывают, что мнение Владимира Зеленского в вопросе урегулировании ситуации на Украине учитываться не будет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.
Глава киевского режима ранее заявил, что Украина не намерена обсуждать вопрос уступок территорий. Поэтому в среду он свяжется с президентом США, чтобы узнать детали его разговора с российским лидером и обсудить следующие шаги по урегулированию конфликта.
"Зеленского никто не спрашивал о его мнении, и никто спрашивать не будет после. Белый дом просто поставит Зеленского в известность о том, что в его судьбе произошли изменения. Ну а Российская Федерация просто проигнорирует Зеленского. Он не является самостоятельным участником переговорного процесса. И никто с ним не считается", - считает Манойло.
При этом он отметил, что тридцатидневный мораторий, о котором договорились лидеры РФ и США, — это не перемирие. Удары по энергетической инфраструктуре наноситься не будут, но в Курской области и на остальных участках фронта наступление российских сил будет продолжаться.
"Если команда Трампа хотела приостановить наше наступление и отсрочить окончательный разгром ВСУ, то это им не удалось. Хотя, думаю, такие намерения были, но они наткнулись на колоссальный опыт переговоров и дипломатическое искусство Владимира Владимировича", - уточнил Манойло.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели длительные телефонные переговоры во вторник. Они, в том числе, обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.
Российский лидер проинформировал Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек. Путин также обозначил ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.
Президент РФ подчеркнул, что отсутствие иностранной военной помощи является главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Путин также поддержал инициативу Трампа прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней и дал военным соответствующую команду.
Главы государств также говорили о безопасности судоходства в Черном море. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности.
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