Рейтинг@Mail.ru
Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250319/zelenskogo-ne-budut-sprashivat-ekspert-ob-itogakh-peregovorov-ssha-i-rf-1145053612.html
Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФ
Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФ - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФ
Итоги переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа доказывают, что мнение Владимира Зеленского в вопросе... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T16:01
2025-03-19T16:01
переговоры путина и трампа
эксклюзивы риа новости крым
россия
владимир путин (политик)
дональд трамп
сша
украина
владимир зеленский
политика
внешняя политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/19/1142912361_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e3ae384f0825436c8acead1a5b985da4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Итоги переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа доказывают, что мнение Владимира Зеленского в вопросе урегулировании ситуации на Украине учитываться не будет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.Глава киевского режима ранее заявил, что Украина не намерена обсуждать вопрос уступок территорий. Поэтому в среду он свяжется с президентом США, чтобы узнать детали его разговора с российским лидером и обсудить следующие шаги по урегулированию конфликта.При этом он отметил, что тридцатидневный мораторий, о котором договорились лидеры РФ и США, — это не перемирие. Удары по энергетической инфраструктуре наноситься не будут, но в Курской области и на остальных участках фронта наступление российских сил будет продолжаться."Если команда Трампа хотела приостановить наше наступление и отсрочить окончательный разгром ВСУ, то это им не удалось. Хотя, думаю, такие намерения были, но они наткнулись на колоссальный опыт переговоров и дипломатическое искусство Владимира Владимировича", - уточнил Манойло.Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели длительные телефонные переговоры во вторник. Они, в том числе, обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.Российский лидер проинформировал Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек. Путин также обозначил ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.Президент РФ подчеркнул, что отсутствие иностранной военной помощи является главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Путин также поддержал инициативу Трампа прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней и дал военным соответствующую команду.Главы государств также говорили о безопасности судоходства в Черном море. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сорвали мирные инициативы Трампа и ударили по объекту энергетики РФТелефонный разговор Путина и Трампа: о чем говорили лидерыПутин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/19/1142912361_79:0:1216:853_1920x0_80_0_0_32d5be9c5690cd0e59934bf8736634ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры путина и трампа, россия, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, политика, внешняя политика, мнения, андрей манойло
Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФ

Переговоры Путина и Трампа по Украине показали несостоятельность Зеленского – эксперт

16:01 19.03.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Итоги переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа доказывают, что мнение Владимира Зеленского в вопросе урегулировании ситуации на Украине учитываться не будет. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.
Глава киевского режима ранее заявил, что Украина не намерена обсуждать вопрос уступок территорий. Поэтому в среду он свяжется с президентом США, чтобы узнать детали его разговора с российским лидером и обсудить следующие шаги по урегулированию конфликта.

"Зеленского никто не спрашивал о его мнении, и никто спрашивать не будет после. Белый дом просто поставит Зеленского в известность о том, что в его судьбе произошли изменения. Ну а Российская Федерация просто проигнорирует Зеленского. Он не является самостоятельным участником переговорного процесса. И никто с ним не считается", - считает Манойло.

При этом он отметил, что тридцатидневный мораторий, о котором договорились лидеры РФ и США, — это не перемирие. Удары по энергетической инфраструктуре наноситься не будут, но в Курской области и на остальных участках фронта наступление российских сил будет продолжаться.
"Если команда Трампа хотела приостановить наше наступление и отсрочить окончательный разгром ВСУ, то это им не удалось. Хотя, думаю, такие намерения были, но они наткнулись на колоссальный опыт переговоров и дипломатическое искусство Владимира Владимировича", - уточнил Манойло.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели длительные телефонные переговоры во вторник. Они, в том числе, обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.
Российский лидер проинформировал Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек. Путин также обозначил ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ.
Президент РФ подчеркнул, что отсутствие иностранной военной помощи является главным условием для недопущения эскалации конфликта на Украине. Путин также поддержал инициативу Трампа прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней и дал военным соответствующую команду.
Главы государств также говорили о безопасности судоходства в Черном море. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ сорвали мирные инициативы Трампа и ударили по объекту энергетики РФ
Телефонный разговор Путина и Трампа: о чем говорили лидеры
Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПереговоры Путина и ТрампаРоссияВладимир Путин (политик)Дональд ТрампСШАУкраинаВладимир ЗеленскийПолитикаВнешняя политикаМненияАндрей Манойло
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01Отношения с Россией критично важны – в США заявили об ослаблении санкций
16:35Обмен пленными сегодня: 175 российских бойцов вернули домой с Украины
16:24Безопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашение
16:11Музей в Новом Херсонесе закрыли для обновления экспозиции
16:01Зеленского не будут спрашивать: эксперт об итогах переговоров США и РФ
15:49В Балаклаве с 20 марта перекроют центральную улицу
15:37Признание Крыма и новых регионов: как договорятся Путин и Трамп
15:21В Советском районе простились с погибшим героем СВО
15:10Несколько населенных пунктов обесточены под Ялтой и в Старом Крыму
14:54Масштабный курортный кластер появится на западе Крыма
14:44Армия России завершает разгром противника в Курской области - Путин
14:42Подростка из Севастополя будут судить за убийство матери
14:39ЧП в Керченском проливе наглядно показало последствия халатности – Путин
14:31Путин назвал террористами боевиков ВСУ и наемников в Курской области
14:22Путин не обсуждал признание Крыма и новых регионов – Песков
14:20На полигоне в районе мыса Опук в Крыму проведут подрыв боеприпасов
14:10Новости СВО - потери противника превысили 1200 человек
14:01Зеленский назвал "красные линии" для Киева
13:51Кремль: удар ВСУ по энергетике РФ – саботаж соглашения Путина и Трампа
13:42Семь населенных пунктов обесточены под Джанкоем
Лента новостейМолния