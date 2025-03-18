Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль
Путин сообщил Трампу о готовящемся обмене пленными 175 на 175 – Кремль
20:29 18.03.2025 (обновлено: 20:37 18.03.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенная форма ВС РФ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек. Об этом сообщили в Кремле по итогам разговора двух президентов.
"Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными - 175 на 175 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, в качестве жеста доброй воли Киеву будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на лечении в российских медицинских учреждениях.
Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявлял, что Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине и, в частности, об этом пойдет речь в ходе разговора. Сам Трамп сообщал, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.
5 февраля 150 российских военных вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Этот обмен стал вторым с начала текущего года: 15 января с подконтрольной Украине территории были возвращены 25 российских военных, взамен были переданы 25 военнопленных ВСУ.
До этого 30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. 18 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. 24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене 115 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.
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