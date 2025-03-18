https://crimea.ria.ru/20250318/rossiya-i-ukraina-obmenyayutsya-plennymi---kreml-1145026342.html

Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль

Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T20:29

2025-03-18T20:29

2025-03-18T20:37

владимир путин (политик)

россия

сша

дональд трамп

политика

внешняя политика

кремль

обмен пленными

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек. Об этом сообщили в Кремле по итогам разговора двух президентов.Кроме того, в качестве жеста доброй воли Киеву будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на лечении в российских медицинских учреждениях.Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявлял, что Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине и, в частности, об этом пойдет речь в ходе разговора. Сам Трамп сообщал, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.5 февраля 150 российских военных вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Этот обмен стал вторым с начала текущего года: 15 января с подконтрольной Украине территории были возвращены 25 российских военных, взамен были переданы 25 военнопленных ВСУ.До этого 30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. 18 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. 24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене 115 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на предложение США по перемирию на УкраинеРоссия вернула из украинского плена 150 военныхРоссия и Украина обменялись пленными

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, сша, дональд трамп, политика, внешняя политика, кремль, обмен пленными, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии