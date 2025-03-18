Рейтинг@Mail.ru
Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250318/rossiya-i-ukraina-obmenyayutsya-plennymi---kreml-1145026342.html
Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль
Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T20:29
2025-03-18T20:37
владимир путин (политик)
россия
сша
дональд трамп
политика
внешняя политика
кремль
обмен пленными
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143347141_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_64d495d805911f7eb85b4651a0aadf96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек. Об этом сообщили в Кремле по итогам разговора двух президентов.Кроме того, в качестве жеста доброй воли Киеву будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на лечении в российских медицинских учреждениях.Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявлял, что Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине и, в частности, об этом пойдет речь в ходе разговора. Сам Трамп сообщал, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.5 февраля 150 российских военных вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Этот обмен стал вторым с начала текущего года: 15 января с подконтрольной Украине территории были возвращены 25 российских военных, взамен были переданы 25 военнопленных ВСУ.До этого 30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. 18 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. 24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене 115 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на предложение США по перемирию на УкраинеРоссия вернула из украинского плена 150 военныхРоссия и Украина обменялись пленными
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0e/1143347141_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_695e02824a1c4f829847922783d05feb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, сша, дональд трамп, политика, внешняя политика, кремль, обмен пленными, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль

Путин сообщил Трампу о готовящемся обмене пленными 175 на 175 – Кремль

20:29 18.03.2025 (обновлено: 20:37 18.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВоенная форма ВС РФ
Военная форма ВС РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал американского лидера Дональда Трампа о том, что Москва и Киев проведут обмен пленными 175 на 175 человек. Об этом сообщили в Кремле по итогам разговора двух президентов.
"Владимир Путин проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными - 175 на 175 человек", - говорится в сообщении.
Кроме того, в качестве жеста доброй воли Киеву будут переданы 23 тяжело раненых украинских военнослужащих, находящихся на лечении в российских медицинских учреждениях.
Телефонный разговор двух лидеров состоялся в субботу и продлился в течение 2,5 часов. Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявлял, что Трамп серьезно настроен на достижение мира на Украине и, в частности, об этом пойдет речь в ходе разговора. Сам Трамп сообщал, что он намерен обсудить с президентом РФ вопрос территорий и контроля над Запорожской АЭС.
5 февраля 150 российских военных вернулись с подконтрольной киевскому режиму территории. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Этот обмен стал вторым с начала текущего года: 15 января с подконтрольной Украине территории были возвращены 25 российских военных, взамен были переданы 25 военнопленных ВСУ.
До этого 30 декабря из украинского плена в результате переговоров возвращены 150 солдат российской армии. 18 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. 14 сентября на Родину прибыли 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. 24 августа Минобороны РФ сообщило о состоявшемся обмене 115 военнослужащих, захваченных в плен в Курской области, на 115 военнопленных ВСУ.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле ответили на предложение США по перемирию на Украине
Россия вернула из украинского плена 150 военных
Россия и Украина обменялись пленными
 
Владимир Путин (политик)РоссияСШАДональд ТрампПолитикаВнешняя политикаКремльОбмен пленнымиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05Конфликт на Украине не должен был начаться - заявление Белого дома
20:5930-дневное перемирие - что Путин ответил Трампу
20:54Разговор Путина и Трампа – названо условие для урегулирования конфликта
20:48Путин и Трамп обсудили безопасность судоходства в Черном море
20:34Путин отдал команду прекратить удары по энергетике Украины
20:29Россия и Украина обменяются пленными 175 на 175 - Кремль
20:26О чем говорили Путин и Трамп - Кремль сделал первое заявление
19:51Черное море продолжает выбрасывать мазут на берег Кубани
19:38Вертолет Ми-28 упал в Ленинградской области – что известно
19:29ВСУ ударили по сельской школе в Курской области
19:19Между Кубой и Непалом: Крым участвует в международной курортной выставке
19:03Боец отряда "Орлан" погиб под Красной Яругой в Белгородской области
18:49В Судаке появился новый спортивный комплекс
18:39Путин и Трамп разговаривают уже более полутора часов
18:29В Красноперекопском районе Крыма простились с защитником Курской области
18:19ВСУ устроили охоту на бойцов самообороны в приграничье России
18:13Алексей Леонов был первым: к 60-летию выхода человека в открытый космос
18:09Крымский мост: ситуация к вечеру вторника
17:56Хочет мира: в США рассказали о настрое Трампа перед разговором с Путиным
17:41Севастополец и украинец пойдут под суд за мошенничество с землей
Лента новостейМолния