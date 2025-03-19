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В Севастополе осужденному руководителю дирекции капстроя изменили срок - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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В Севастополе осужденному руководителю дирекции капстроя изменили срок
В Севастополе осужденному руководителю дирекции капстроя изменили срок - РИА Новости Крым, 19.03.2025
В Севастополе осужденному руководителю дирекции капстроя изменили срок
Осужденному ранее на 2,5 года колонии за превышение должностных полномочий экс-руководителю Единой дирекции капитального строительства Севастополя смягчили... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T20:03
2025-03-19T20:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Осужденному ранее на 2,5 года колонии за превышение должностных полномочий экс-руководителю Единой дирекции капитального строительства Севастополя смягчили наказание до условного срока и освободили в зале суда. Это следует из апелляционного постановления Севастопольского городского суда.Прежний приговор Гагаринского районного суда Севастополя городской суд постановил изменить."Назначенное основное наказание по ч.1 ст. 286 УК РФ, ч.2 ст. 69 (2 эпизода) УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 2 года. Осужденного из – под стражи немедленно освободить", – говорится в документе.Отмечается, что подсудимый не должен "менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденных".Решение в течение полугода может быть обжаловано и опротестовано в суде кассационной инстанции, уточняется в постановлении."В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции", – уточняется в документе.Из апелляционного постановления Севастопольского городского суда следует, что до вступления приговора в законную силу мера пресечения подсудимому была изменена на заключение под стражу. При этом срок отбывания наказания "исчислялся с момента вступления приговора в законную силу… из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении".Руководителя дирекции капстроя задержали в Севастополе в марте 2022 года по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении госконтрактов в рамках федеральной целевой программы по развитию Севастополя и Крыма, из-за чего городу был нанесен 1,5-миллионный ущерб. Тогда он возглавлял ГКУ "Единая дирекция капитального строительства" – подведомственное учреждение департамента капитального строительства города.В октябре 2024 года мужчину осудили на 2,5 года колонии-поселения за превышение служебных полномочий.Как сообщал Гагаринский районный суд, в котором рассматривалось данное уголовное дело, "являясь должностным лицом указанной организации, мужчина подписывал акты приемки выполненных работ, которые фактически исполнены не были".В частности, "желая освоить бюджетные средства к окончанию отчетного периода, осужденный подписал акты о приемке выполненных работ по поставке и сборке мебели в одном из детских садов Севастополя и оборудования в Севастопольской ветеринарной лечебнице, что привело к незаконному расходованию бюджетных средств", – рассказали тогда в суде.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Покупали воздух: в Севастополе осудили бухгалтеров за кражу 13 млн рублей Хищение на 100 млн рублей выявили в институте Рособрнадзора В Евпатории подрядчик украл 2,8 млн на благоустройстве
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РИА Новости Крым
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4.7
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7 495 645-6601
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В Севастополе осужденному руководителю дирекции капстроя изменили срок

Главе дирекции капстроя Севастополя дали условный срок вместо колонии

20:03 19.03.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоСуд
Суд
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Осужденному ранее на 2,5 года колонии за превышение должностных полномочий экс-руководителю Единой дирекции капитального строительства Севастополя смягчили наказание до условного срока и освободили в зале суда. Это следует из апелляционного постановления Севастопольского городского суда.
Прежний приговор Гагаринского районного суда Севастополя городской суд постановил изменить.
"Назначенное основное наказание по ч.1 ст. 286 УК РФ, ч.2 ст. 69 (2 эпизода) УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 2 года. Осужденного из – под стражи немедленно освободить", – говорится в документе.
Отмечается, что подсудимый не должен "менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа осуществляющего контроль за поведением условно осужденных".
Решение в течение полугода может быть обжаловано и опротестовано в суде кассационной инстанции, уточняется в постановлении.
"В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции", – уточняется в документе.
Из апелляционного постановления Севастопольского городского суда следует, что до вступления приговора в законную силу мера пресечения подсудимому была изменена на заключение под стражу. При этом срок отбывания наказания "исчислялся с момента вступления приговора в законную силу… из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении".
Руководителя дирекции капстроя задержали в Севастополе в марте 2022 года по подозрению в превышении должностных полномочий при исполнении госконтрактов в рамках федеральной целевой программы по развитию Севастополя и Крыма, из-за чего городу был нанесен 1,5-миллионный ущерб. Тогда он возглавлял ГКУ "Единая дирекция капитального строительства" – подведомственное учреждение департамента капитального строительства города.
В октябре 2024 года мужчину осудили на 2,5 года колонии-поселения за превышение служебных полномочий.
Как сообщал Гагаринский районный суд, в котором рассматривалось данное уголовное дело, "являясь должностным лицом указанной организации, мужчина подписывал акты приемки выполненных работ, которые фактически исполнены не были".
В частности, "желая освоить бюджетные средства к окончанию отчетного периода, осужденный подписал акты о приемке выполненных работ по поставке и сборке мебели в одном из детских садов Севастополя и оборудования в Севастопольской ветеринарной лечебнице, что привело к незаконному расходованию бюджетных средств", – рассказали тогда в суде.
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