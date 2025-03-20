https://crimea.ria.ru/20250320/v-sevastopole-sobaki-napadayut-na-lyudey-bastrykin-zatreboval-doklad-1145073372.html

В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад

В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 20.03.2025

В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападений собак на жителей... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T09:43

2025-03-20T09:43

2025-03-20T10:19

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

гсу ск россии по крыму и севастополю

новости севастополя

собаки

александр бастрыкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_be11aa56267b3b4295f4afde42ccb963.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападений собак на жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК.Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что в Севастополе безнадзорные собаки нападают на местных жителей, в том числе детей.Следственными органами расследуется уголовное дело по статье "халатность".6 марта в Севастополе собака напала на местного жителя. С травмами пострадавший обратился в больницу.В конце февраля в Севастополе стая бездомных собак напала на 15-летнего подростка. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправкуЛюди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемыВ Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, новости севастополя, собаки, александр бастрыкин