Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250320/v-sevastopole-sobaki-napadayut-na-lyudey-bastrykin-zatreboval-doklad-1145073372.html
В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад
В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападений собак на жителей... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T09:43
2025-03-20T10:19
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости севастополя
собаки
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_be11aa56267b3b4295f4afde42ccb963.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападений собак на жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК.Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что в Севастополе безнадзорные собаки нападают на местных жителей, в том числе детей.Следственными органами расследуется уголовное дело по статье "халатность".6 марта в Севастополе собака напала на местного жителя. С травмами пострадавший обратился в больницу.В конце февраля в Севастополе стая бездомных собак напала на 15-летнего подростка. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправкуЛюди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемыВ Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_b402669504913142d766ae9be780240e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, новости севастополя, собаки, александр бастрыкин
В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад

Дела о нападении собак на людей в Севастополе на контроле Бастрыкина

09:43 20.03.2025 (обновлено: 10:19 20.03.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападений собак на жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что в Севастополе безнадзорные собаки нападают на местных жителей, в том числе детей.
Следственными органами расследуется уголовное дело по статье "халатность".

"Глава ведомства поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Тереньтеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

6 марта в Севастополе собака напала на местного жителя. С травмами пострадавший обратился в больницу.
В конце февраля в Севастополе стая бездомных собак напала на 15-летнего подростка. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправку
Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемы
В Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика
 
СевастопольСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ГСУ СК России по Крыму и СевастополюНовости СевастополяСобакиАлександр Бастрыкин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54СТО горит в центре Ялты
11:40Саперы закончили работу возле Заксобрания Севастополя – движение открыто
11:35Сколько АЭС на Украине
11:28Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд
11:08Свалка в Джанкое горит три дня – как это повлияло на качество воздуха
10:55В Энгельсе и районе введен режим ЧС
10:45Под днищем авто у Заксобрания Севастополя нашли сверток – работают саперы
10:33Движение в центре Севастополя перекрыто
10:29Почему Польша хочет заминировать границу с РФ и Белоруссией
10:14В Крыму спасли буренку из трехметровой ямы
10:02В Феодосии десятки улиц на сутки останутся без воды
09:43В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад
09:34С курских чиновников взыщут 4 млрд за кражу на оборонных контрактах
09:29ФСБ в Джанкое задержала украинскую шпионку
09:15В Евпатории стреляют – власти просят сохранять спокойствие
08:43В Энгельсе горит аэродром и повреждены десятки домов – идет эвакуация
08:35День весеннего равноденствия – инфографика
08:11Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта
07:43Готовился взорвать администрацию: ФСБ предотвратила теракт в Мариуполе
07:36После удара ВСУ по Энгельсу увеличилось число пострадавших
Лента новостейМолния