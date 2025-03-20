https://crimea.ria.ru/20250320/v-sevastopole-sobaki-napadayut-na-lyudey-bastrykin-zatreboval-doklad-1145073372.html
В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад
В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад
Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападений собак на жителей... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T09:43
2025-03-20T09:43
2025-03-20T10:19
севастополь
ск рф (следственный комитет российской федерации)
гсу ск россии по крыму и севастополю
новости севастополя
собаки
александр бастрыкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_be11aa56267b3b4295f4afde42ccb963.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападений собак на жителей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба СК.Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что в Севастополе безнадзорные собаки нападают на местных жителей, в том числе детей.Следственными органами расследуется уголовное дело по статье "халатность".6 марта в Севастополе собака напала на местного жителя. С травмами пострадавший обратился в больницу.В конце февраля в Севастополе стая бездомных собак напала на 15-летнего подростка. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправкуЛюди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемыВ Крыму собаки стали реже кусать людей: статистика
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_b402669504913142d766ae9be780240e.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), гсу ск россии по крыму и севастополю, новости севастополя, собаки, александр бастрыкин
В Севастополе собаки нападают на людей: Бастрыкин затребовал доклад
Дела о нападении собак на людей в Севастополе на контроле Бастрыкина
09:43 20.03.2025 (обновлено: 10:19 20.03.2025)