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Собака набросилась на мужчину в Севастополе
Собака набросилась на мужчину в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Собака набросилась на мужчину в Севастополе
Полиция начала проверку по факту нападения собаки на мужчину в Севастополе. Сообщили в официальном Telegram-канале МВД России по городу. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T14:36
2025-03-06T14:36
2025-03-06T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Полиция начала проверку по факту нападения собаки на мужчину в Севастополе. Сообщили в официальном Telegram-канале МВД России по городу.С травмами пострадавший обратился за помощью в городскую больницу.Заявление мужчины зарегистрировано в ОМВД России по Нахимовскому району. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев происшествия.В настоящее время местонахождение собаки и владелец животного установлены. Мужчину опрашивают полицейские. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько леденящих кровь случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину. На проблему обратила внимание Госдума – идет подготовка ряда законодательных норм по защите людей от собак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасли прохожие: в Сочи собаки сильно искусали девятилетнего ребенкаЗа укус ребенка собакой с администрации в Крыму взыскали 20 тысячЭффективный закон по защите людей от агрессивных собак: названы условия
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Собака набросилась на мужчину в Севастополе
В Севастополе собака напала на мужчину на улице
14:36 06.03.2025 (обновлено: 14:37 06.03.2025)