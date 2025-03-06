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Собака набросилась на мужчину в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Собака набросилась на мужчину в Севастополе
Собака набросилась на мужчину в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Собака набросилась на мужчину в Севастополе
Полиция начала проверку по факту нападения собаки на мужчину в Севастополе. Сообщили в официальном Telegram-канале МВД России по городу. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T14:36
2025-03-06T14:37
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Полиция начала проверку по факту нападения собаки на мужчину в Севастополе. Сообщили в официальном Telegram-канале МВД России по городу.С травмами пострадавший обратился за помощью в городскую больницу.Заявление мужчины зарегистрировано в ОМВД России по Нахимовскому району. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев происшествия.В настоящее время местонахождение собаки и владелец животного установлены. Мужчину опрашивают полицейские. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько леденящих кровь случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину. На проблему обратила внимание Госдума – идет подготовка ряда законодательных норм по защите людей от собак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасли прохожие: в Сочи собаки сильно искусали девятилетнего ребенкаЗа укус ребенка собакой с администрации в Крыму взыскали 20 тысячЭффективный закон по защите людей от агрессивных собак: названы условия
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РИА Новости Крым
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животные, собаки, происшествия, севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, крым
Собака набросилась на мужчину в Севастополе

В Севастополе собака напала на мужчину на улице

14:36 06.03.2025 (обновлено: 14:37 06.03.2025)
 
© gettyimages.com Krit of Studio OMGРычащая собака
Рычащая собака - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© gettyimages.com Krit of Studio OMG
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Полиция начала проверку по факту нападения собаки на мужчину в Севастополе. Сообщили в официальном Telegram-канале МВД России по городу.
"Сегодня около 11:50 в полицию Севастополя обратился 27-летний местный житель с заявлением о том, что в районе дома № 145 по улице Горпищенко на него напала и покусала собака", – написали в ведомстве.
С травмами пострадавший обратился за помощью в городскую больницу.
Заявление мужчины зарегистрировано в ОМВД России по Нахимовскому району. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев происшествия.
В настоящее время местонахождение собаки и владелец животного установлены. Мужчину опрашивают полицейские. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько леденящих кровь случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину. На проблему обратила внимание Госдума – идет подготовка ряда законодательных норм по защите людей от собак.
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