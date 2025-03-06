https://crimea.ria.ru/20250306/sobaka-nabrosilas-na-muzhchinu-v-sevastopole-1144706941.html

Собака набросилась на мужчину в Севастополе

Собака набросилась на мужчину в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Собака набросилась на мужчину в Севастополе

Полиция начала проверку по факту нападения собаки на мужчину в Севастополе. Сообщили в официальном Telegram-канале МВД России по городу. РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T14:36

2025-03-06T14:36

2025-03-06T14:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Полиция начала проверку по факту нападения собаки на мужчину в Севастополе. Сообщили в официальном Telegram-канале МВД России по городу.С травмами пострадавший обратился за помощью в городскую больницу.Заявление мужчины зарегистрировано в ОМВД России по Нахимовскому району. Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев происшествия.В настоящее время местонахождение собаки и владелец животного установлены. Мужчину опрашивают полицейские. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько леденящих кровь случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину. На проблему обратила внимание Госдума – идет подготовка ряда законодательных норм по защите людей от собак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасли прохожие: в Сочи собаки сильно искусали девятилетнего ребенкаЗа укус ребенка собакой с администрации в Крыму взыскали 20 тысячЭффективный закон по защите людей от агрессивных собак: названы условия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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