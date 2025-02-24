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Свора собак напала на ребенка в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 24.02.2025
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Свора собак напала на ребенка в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина
Свора собак напала на ребенка в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Свора собак напала на ребенка в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина
Глава российского Следствия Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападении собак на девочку в Севастополе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T21:26
2025-02-24T21:42
общество
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Глава российского Следствия Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападении собак на девочку в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.По данным пресс-службы, о нападении стаи бездомных собак на 15-летнего ребенка стало известно из публикации в интернете. Инцидент произошел в феврале этого года в Севастополе.В этой связи проверку проводят местные следователи. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", - сообщили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногимиЗа укус ребенка собакой с администрации в Крыму взыскали 20 тысячВведут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животных
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общество, александр бастрыкин, гсу ск россии по крыму и севастополю, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма
Свора собак напала на ребенка в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина

Бастрыкин проконтролирует проверку по делу о нападении собак на ребенка в Севастополе

21:26 24.02.2025 (обновлено: 21:42 24.02.2025)
 
© Фото: ru.fotolia.comЗлая собака
Злая собака
© Фото: ru.fotolia.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Глава российского Следствия Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападении собак на девочку в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
По данным пресс-службы, о нападении стаи бездомных собак на 15-летнего ребенка стало известно из публикации в интернете. Инцидент произошел в феврале этого года в Севастополе.
"Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что в населенном пункте мер к организации отлова безнадзорных животных не принимается", - сказано в сообщении.
В этой связи проверку проводят местные следователи. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", - сообщили в пресс-службе.
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