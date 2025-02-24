https://crimea.ria.ru/20250224/svora-sobak-napala-na-rebenka-v-sevastopole---delo-na-kontrole-bastrykina-1144446317.html

Свора собак напала на ребенка в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина

Свора собак напала на ребенка в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Свора собак напала на ребенка в Севастополе – дело на контроле Бастрыкина

Глава российского Следствия Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападении собак на девочку в Севастополе. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T21:26

2025-02-24T21:26

2025-02-24T21:42

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Глава российского Следствия Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападении собак на девочку в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.По данным пресс-службы, о нападении стаи бездомных собак на 15-летнего ребенка стало известно из публикации в интернете. Инцидент произошел в феврале этого года в Севастополе.В этой связи проверку проводят местные следователи. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Николаевичу Терентьеву представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении", - сообщили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногимиЗа укус ребенка собакой с администрации в Крыму взыскали 20 тысячВведут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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