https://crimea.ria.ru/20250309/postradavshiy-ot-sobak-v-sochi-malchik-idet-na-popravku-1144772485.html

Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправку

Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправку - РИА Новости Крым, 09.03.2025

Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправку

Мальчик, на которого в Сочи напали две хаски и откусили часть лица, быстро идет на поправку. Об этом рассказал его отец в интервью Кубань 24. РИА Новости Крым, 09.03.2025

2025-03-09T11:07

2025-03-09T11:07

2025-03-09T11:07

собаки

происшествия

сочи

кубань

красноярский край

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Мальчик, на которого в Сочи напали две хаски и откусили часть лица, быстро идет на поправку. Об этом рассказал его отец в интервью Кубань 24. В настоящее время девятилетний пациент находится в Москве в Российской детской клинической больнице минздрава РФ под наблюдением реаниматологов.Утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Владельца собак обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.Ребенка готовят к множественным пластическим операциям.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака набросилась на мужчину в Севастополе В Керчи собака набросилась на семилетнего мальчика Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемы

сочи

кубань

красноярский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собаки, происшествия, сочи, кубань, красноярский край, новости