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Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправку - РИА Новости Крым, 09.03.2025
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Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправку
Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправку - РИА Новости Крым, 09.03.2025
Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправку
Мальчик, на которого в Сочи напали две хаски и откусили часть лица, быстро идет на поправку. Об этом рассказал его отец в интервью Кубань 24. РИА Новости Крым, 09.03.2025
2025-03-09T11:07
2025-03-09T11:07
собаки
происшествия
сочи
кубань
красноярский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Мальчик, на которого в Сочи напали две хаски и откусили часть лица, быстро идет на поправку. Об этом рассказал его отец в интервью Кубань 24. В настоящее время девятилетний пациент находится в Москве в Российской детской клинической больнице минздрава РФ под наблюдением реаниматологов.Утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Владельца собак обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.Ребенка готовят к множественным пластическим операциям.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака набросилась на мужчину в Севастополе В Керчи собака набросилась на семилетнего мальчика Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемы
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РИА Новости Крым
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собаки, происшествия, сочи, кубань, красноярский край, новости
Пострадавший от собак в Сочи мальчик идет на поправку

Пострадавший от нападения хаски в Сочи мальчик стал дышать сам

11:07 09.03.2025
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Мальчик, на которого в Сочи напали две хаски и откусили часть лица, быстро идет на поправку. Об этом рассказал его отец в интервью Кубань 24.
В настоящее время девятилетний пациент находится в Москве в Российской детской клинической больнице минздрава РФ под наблюдением реаниматологов.
"Он со мной почти даже разговаривал, хрипами, головой махал. Это такой прорыв. Все хорошо, динамика просто шикарная. Врач подошла и сказала, что заживления идут изумительно быстро. Он уже на своем дыхании, трубка стоит та, которая кормит", — рассказал отец пострадавшего школьника.
Утром 26 февраля в садовом товариществе "Авиатор" Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Владельца собак обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Ребенка готовят к множественным пластическим операциям.
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