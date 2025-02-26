https://crimea.ria.ru/20250226/spasli-prokhozhie-v-sochi-sobaki-silno-iskusali-devyatiletnego-rebenka-1144497545.html

Спасли прохожие: в Сочи собаки сильно искусали девятилетнего ребенка

Спасли прохожие: в Сочи собаки сильно искусали девятилетнего ребенка - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Спасли прохожие: в Сочи собаки сильно искусали девятилетнего ребенка

Девятилетнего мальчика покусали домашние собаки в Сочи. Ребенка доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T16:21

2025-02-26T16:21

2025-02-26T16:21

адлер

сочи

собаки

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Девятилетнего мальчика покусали домашние собаки в Сочи. Ребенка доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.По версии следствия, утром 26 февраля в СНТ "Авиатор", Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы, напали на девятилетнего мальчика, причинив множественные укушено-рваные раны лица.Собаки были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие, которые отогнали животных, добавили в ведомстве. Идет следствие. Обстоятельства происшествия устанавливают.Ранее глава российского Следствия Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападении собак на девочку в СевастополеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочкуКак решат проблему бродячих собак в Бахчисарайском районеКак избежать нападения собак на людей – мнение эксперта

адлер

сочи

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адлер, сочи, собаки, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, общество, новости, краснодарский край