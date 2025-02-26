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Спасли прохожие: в Сочи собаки сильно искусали девятилетнего ребенка - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Спасли прохожие: в Сочи собаки сильно искусали девятилетнего ребенка
Спасли прохожие: в Сочи собаки сильно искусали девятилетнего ребенка - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Спасли прохожие: в Сочи собаки сильно искусали девятилетнего ребенка
Девятилетнего мальчика покусали домашние собаки в Сочи. Ребенка доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T16:21
2025-02-26T16:21
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сочи
собаки
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Девятилетнего мальчика покусали домашние собаки в Сочи. Ребенка доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.По версии следствия, утром 26 февраля в СНТ "Авиатор", Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы, напали на девятилетнего мальчика, причинив множественные укушено-рваные раны лица.Собаки были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие, которые отогнали животных, добавили в ведомстве. Идет следствие. Обстоятельства происшествия устанавливают.Ранее глава российского Следствия Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападении собак на девочку в СевастополеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ставрополе собаки загрызли маленькую девочкуКак решат проблему бродячих собак в Бахчисарайском районеКак избежать нападения собак на людей – мнение эксперта
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РИА Новости Крым
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адлер, сочи, собаки, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, общество, новости, краснодарский край
Спасли прохожие: в Сочи собаки сильно искусали девятилетнего ребенка

В Сочи домашние собаки напали на ребенка и сильно искусали ему лицо – СК

16:21 26.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Девятилетнего мальчика покусали домашние собаки в Сочи. Ребенка доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего мальчика в результате нападения на него двух домашних собак (ч. 1 ст. 118 УК РФ)", – написали в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, утром 26 февраля в СНТ "Авиатор", Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы, напали на девятилетнего мальчика, причинив множественные укушено-рваные раны лица.
Собаки были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие, которые отогнали животных, добавили в ведомстве. Идет следствие. Обстоятельства происшествия устанавливают.
Ранее глава российского Следствия Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нападении собак на девочку в Севастополе
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АдлерСочиСобакиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияОбществоНовостиКраснодарский край
 
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