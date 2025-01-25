https://crimea.ria.ru/20250125/kak-izbezhat-napadeniya-sobak-na-lyudey--mnenie-eksperta-1143531211.html

Как избежать нападения собак на людей – мнение эксперта

Как избежать нападения собак на людей – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Как избежать нападения собак на людей – мнение эксперта

В России, в том числе в Крыму и Севастополе, остается проблема безнадзорных собак, которые нападают на людей. Возможно ли ее решить и каким образом, в эфире... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T21:14

2025-01-25T21:14

2025-01-25T21:14

радио "спутник в крыму"

мнения

крым

животные

бездомные собаки

общество

происшествия

татьяна большакова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. В России, в том числе в Крыму и Севастополе, остается проблема безнадзорных собак, которые нападают на людей. Возможно ли ее решить и каким образом, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала волонтер Татьяна Большакова.На этой неделе в Севастополе стая бездомных собак напала на восьмилетнего ребенка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по данному факту.Татьяна Большакова уточнила, что собак было две. Нападение произошло на территории садового товарищества "Эра", где, по словам мамы ребенка, животные живут несколько лет."Это реально проблема и у нее есть определенные пути решения. Для начала нужно понять, откуда берутся бездомные собаки. Они становятся такими по вине людей. Поэтому изначально нужно остановить источник поступления бездомных животных", – подчеркивает волонтер.Она предлагает ввести обязательную регистрацию животных. Кроме того, необходимо ввести наказание за то, что их выбрасывают или подбрасывают маленькими в коробках."Приняли нечеловеческое решение – убивать животных. Но их продолжают выносить. В чем смысл, это решение проблемы? Нет. Проблему нужно решать гуманным путем и начать с первопричины – с человека", – убеждена Татьяна Большакова."Сейчас регионам дали право принимать свои законы в этой области. Нужна обязательная регистрация. У нас по статистике 60 процентов населения имеют домашних животных, которые сегодня никак не учтены, не контролируются", – считает волонтер.Кроме того, возможность размножения бездомных животных решает стерилизация. Однако остаются собаки на самовыгуле – в садовых товариществах это распространенная практика. И эти собаки не стерилизованные.Татьяна Большакова обращает внимание на необходимость введения именно комплекса всех перечисленных мер.В конце 2024 года руководитель комитета крымского парламента по экологии и природным ресурсам Светлана Шабельникова сообщила, что вопрос эвтаназии для агрессивных бродячих животных в Крыму будет вынесен на широкое общественное обсуждение, после чего будет принято соответствующее решение. Она напомнила, что принятый в 2023 году федеральный закон дал субъектам РФ возможность принимать собственные положения о регулировании численности бродячих животных. Некоторые регионы уже одобрили эвтаназию немотивированно агрессивных или больных особей. В Крыму этот вопрос вынесут на общественное обсуждение, заверила Шабельникова.С 2020 года в соответствии с федеральным законом начала действовать норма о запрете эвтаназии агрессивных животных без владельцев. В 2023 году, согласно внесенным поправкам, субъекты РФ получили право самостоятельно определять, к какой мере прибегнуть: содержать собаку в приюте или усыплять. Решение об эвтаназии приняли в Бурятии, Забайкальском крае и Республике Алтай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Собака бывает кусачей: как бороться с бездомными четвероногимиКаких собак помещают в государственные приюты в Крыму – ГоскомветеринарииВведут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, крым, животные, бездомные собаки, общество, происшествия, татьяна большакова