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Каких собак помещают в государственные приюты в Крыму – Госкомветеринарии
Каких собак помещают в государственные приюты в Крыму – Госкомветеринарии - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Каких собак помещают в государственные приюты в Крыму – Госкомветеринарии
На полуострове действует шесть частных и два государственных приюта для животных, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель председателя... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T15:22
2024-08-14T15:22
2024-08-14T15:24
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новости крыма
анастасия лисовская-чудинович
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СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым. На полуострове действует шесть частных и два государственных приюта для животных, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель председателя Госкомветеринарии Республики Крым Анастасия Лисовская-Чудинович.Эти учреждения находятся в Симферополе и в селе Сизовка Сакского района. Туда попадают в первую очередь собаки, изъятые судом у владельцев, которые не исполняют требования по их законному содержанию."Бывают ситуации, когда граждане заводят очень большое количество животных в многоквартирном доме и не могут ухаживать за ними. Это причиняет дискомфорт другим жильцам, и в таких ситуациях через суд можно принудить собственника животных в обязательном порядке передать их в приют", – подчеркивает специалист.Кроме того, в государственных приютах пожизненно содержатся агрессивные животные, в отношении которых было доказано, что они опасны для окружающих. По закону, к ним нельзя применять эвтаназию. Не используют ее и для регулирования численности бездомных животных. Сейчас в Крыму на сотню населения приходится в среднем одна бездомная собака, сказала Лисовская-Чудинович.Этот метод начали использовать в 2017 году, после принятия соответствующего закона. Тогда количество бездомных собак в Крыму превышало 50 000 особей. Метод ОСВВ представитель Госкомветеринарии назвала наиболее эффективным и гуманным, но он не работает "по щелчку пальцев", сказала она."Он предполагает постепенное состаривание поголовья животных и не допускает возможность их размножения", – отметила она.По словам, специалиста проблему сейчас создают в большей степени не сами животные, а так называемые "коробочники" – люди, которые отказываются от стерилизации своих домашних кошек и собак. Потомство своих любимцев они просто выбрасывают на улицу.Ранее в Севастополе был оштрафован департамент городского хозяйства, который был признан виновным в ненадлежащей работе по сокращению численности бродячих животных. Суд обязал чиновников выплатить компенсации двум пострадавшим семьям, в которых подростков покусали уличные собаки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарииКак и где гулять с собакой в Крыму – ветеринар назвала главные правилаВведут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животных
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крым, госкомитет ветеринарии республики крым , животные, новости крыма, анастасия лисовская-чудинович
Каких собак помещают в государственные приюты в Крыму – Госкомветеринарии
В Крыму действуют два государственных приюта для изъятых по суду и агрессивных собак
15:22 14.08.2024 (обновлено: 15:24 14.08.2024) СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым
. На полуострове действует шесть частных и два государственных приюта для животных, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым
первый заместитель председателя Госкомветеринарии Республики Крым Анастасия Лисовская-Чудинович.
"У нас на территории Крыма шесть частных и два государственных приюта. Государственные находятся в оперативном управлении структурного подразделения ГБУ "Ветеринарный лечебно-профилактический центр", то есть данные приюты финансируются за счет средств республиканского бюджета", – уточнила Лисовская-Чудинович.
Эти учреждения находятся в Симферополе и в селе Сизовка Сакского района. Туда попадают в первую очередь собаки, изъятые судом у владельцев, которые не исполняют требования по их законному содержанию.
"Бывают ситуации, когда граждане заводят очень большое количество животных в многоквартирном доме и не могут ухаживать за ними. Это причиняет дискомфорт другим жильцам, и в таких ситуациях через суд можно принудить собственника животных в обязательном порядке передать их в приют", – подчеркивает специалист.
Кроме того, в государственных приютах пожизненно содержатся агрессивные животные, в отношении которых было доказано, что они опасны для окружающих. По закону, к ним нельзя применять эвтаназию. Не используют ее и для регулирования численности бездомных животных. Сейчас в Крыму на сотню населения приходится в среднем одна бездомная собака, сказала Лисовская-Чудинович.
"То есть в городской агломерации этих животных будет больше, чем, допустим, в каком-то небольшом поселке или селе. Их уменьшают единственным принятым методом регулирования численности – это так называемый ОСВВ: отлов, стерилизация, вакцинация, возврат", – объяснила эксперт.
Этот метод начали использовать в 2017 году, после принятия соответствующего закона. Тогда количество бездомных собак в Крыму превышало 50 000 особей. Метод ОСВВ представитель Госкомветеринарии назвала наиболее эффективным и гуманным, но он не работает "по щелчку пальцев", сказала она.
"Он предполагает постепенное состаривание поголовья животных и не допускает возможность их размножения", – отметила она.
По словам, специалиста проблему сейчас создают в большей степени не сами животные, а так называемые "коробочники" – люди, которые отказываются от стерилизации своих домашних кошек и собак. Потомство своих любимцев они просто выбрасывают на улицу.
Ранее в Севастополе был оштрафован
департамент городского хозяйства, который был признан виновным в ненадлежащей работе по сокращению численности бродячих животных. Суд обязал чиновников выплатить компенсации двум пострадавшим семьям, в которых подростков покусали уличные собаки.
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