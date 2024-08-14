https://crimea.ria.ru/20240814/kakikh-sobak-pomeschayut-v-gosudarstvennye-priyuty-v-krymu--goskomveterinarii-1139599974.html

Каких собак помещают в государственные приюты в Крыму – Госкомветеринарии

Каких собак помещают в государственные приюты в Крыму – Госкомветеринарии - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Каких собак помещают в государственные приюты в Крыму – Госкомветеринарии

На полуострове действует шесть частных и два государственных приюта для животных, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель председателя... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T15:22

2024-08-14T15:22

2024-08-14T15:24

крым

госкомитет ветеринарии республики крым

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новости крыма

анастасия лисовская-чудинович

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СИМФЕРОПОЛЬ,14 авг - РИА Новости Крым. На полуострове действует шесть частных и два государственных приюта для животных, рассказала в пресс-центре РИА Новости Крым первый заместитель председателя Госкомветеринарии Республики Крым Анастасия Лисовская-Чудинович.Эти учреждения находятся в Симферополе и в селе Сизовка Сакского района. Туда попадают в первую очередь собаки, изъятые судом у владельцев, которые не исполняют требования по их законному содержанию."Бывают ситуации, когда граждане заводят очень большое количество животных в многоквартирном доме и не могут ухаживать за ними. Это причиняет дискомфорт другим жильцам, и в таких ситуациях через суд можно принудить собственника животных в обязательном порядке передать их в приют", – подчеркивает специалист.Кроме того, в государственных приютах пожизненно содержатся агрессивные животные, в отношении которых было доказано, что они опасны для окружающих. По закону, к ним нельзя применять эвтаназию. Не используют ее и для регулирования численности бездомных животных. Сейчас в Крыму на сотню населения приходится в среднем одна бездомная собака, сказала Лисовская-Чудинович.Этот метод начали использовать в 2017 году, после принятия соответствующего закона. Тогда количество бездомных собак в Крыму превышало 50 000 особей. Метод ОСВВ представитель Госкомветеринарии назвала наиболее эффективным и гуманным, но он не работает "по щелчку пальцев", сказала она."Он предполагает постепенное состаривание поголовья животных и не допускает возможность их размножения", – отметила она.По словам, специалиста проблему сейчас создают в большей степени не сами животные, а так называемые "коробочники" – люди, которые отказываются от стерилизации своих домашних кошек и собак. Потомство своих любимцев они просто выбрасывают на улицу.Ранее в Севастополе был оштрафован департамент городского хозяйства, который был признан виновным в ненадлежащей работе по сокращению численности бродячих животных. Суд обязал чиновников выплатить компенсации двум пострадавшим семьям, в которых подростков покусали уличные собаки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму все кладбища домашних животных незаконны — госкомветеринарииКак и где гулять с собакой в Крыму – ветеринар назвала главные правилаВведут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, госкомитет ветеринарии республики крым , животные, новости крыма, анастасия лисовская-чудинович