https://crimea.ria.ru/20240730/kak-i-gde-gulyat-s-sobakoy-v-krymu--veterinar-nazvala-glavnye-pravila-1130285942.html

Как и где гулять с собакой в Крыму – ветеринар назвала главные правила

Как и где гулять с собакой в Крыму – ветеринар назвала главные правила - РИА Новости Крым, 30.07.2024

Как и где гулять с собакой в Крыму – ветеринар назвала главные правила

В Крыму действуют дополнительные требования к содержанию домашних животных, которые определяют и правила выгула питомцев. О том, как и где можно гулять с... РИА Новости Крым, 30.07.2024

2024-07-30T08:38

2024-07-30T08:38

2024-07-30T08:38

радио "спутник в крыму"

общество

крым

закон об ответственном обращении с животными

животные

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. В Крыму действуют дополнительные требования к содержанию домашних животных, которые определяют и правила выгула питомцев. О том, как и где можно гулять с собаками, и можно ли получить штраф за неправильный выгул, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала первый зампредседателя Госкомитета ветеринарии Республики Крым Анастасия Лисовская-Чудинович.Намордники и поводкиПо словам Лисовской-Чудинович, выгул животных без поводков и намордников разрешен только в специально отведенных местах, которые устанавливаются органами местного самоуправления. К ним владельцы должны приводить своих животных только на поводке и, если животное в холке выше 35 см, - еще и в наморднике.Самовыгул и чипирование"Хочу отметить повышение сознательности граждан, которые являются заложниками ситуации с самовыгулом животных. Очень много обращений поступает из всех регионов Крыма, когда жалуются на конкретных хозяев, практикующих регулярный самовыгул. Это вообще недопустимо", - подчеркивает специалист.При этом отличить безнадзорное животное от домашнего на самовыгуле часто бывает почти невозможно. В этой части необходимы законодательные изменения."На федеральном уровне до сих пор не приняты нормы об обязательной регистрации домашних животных при рождении или приобретении. Зарегистрированное животное имеет чип с информацией о владельце. Собаку с таким чипом легко найти, если она потерялась. Ну это облегчило бы и работы в части привлечения к административной отвественности. Мы работаем над тем, чтобы переубедить прокуратуру поддержать нашу позицию по обязательному чипированию", - отметила она.Предостережения и штрафы"Пока мы занимаемся профилактикой правонарушений. За выгул без поводка мы не наказываем, а только выносим предостережения", - продолжает ветврач.Однако скоро все изменится: уже сейчас, по словам Лисовской-Чудинович, финальную стадию проходит процесс внесения изменений в региональный закон об административных правонарушениях, что позволит ввести административные штрафы за нарушение дополнительных требований к содержанию животных."Как только этот закон будет принят, мы получим возможность привлекать злостных нарушителей к административной ответственности на сумму от 1 до 3 тысяч рублей", - констатирует она.Дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных в Крыму ввели в ноябре 2022 года. Среди них - стерилизация половозрелых особей и запрет на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника. Кроме того, в республике определен перечень запрещенных для выгула домашних животных мест. Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Крыму не работают новые правила выгула животных - экспертВ Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животныхХвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230713/gosduma-utverdila-popravki-v-zakon-ob-obraschenii-s-bezdomnymi-zhivotnymi-1130042533.html

https://crimea.ria.ru/20230402/otzovite-vashego-psa-kak-lyudyam-i-sobakam-zhit-v-mire-1127931769.html

https://crimea.ria.ru/20240713/vvedut-li-v-krymu-evtanaziyu-dlya-brodyachikh-zhivotnykh-1138739352.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым, закон об ответственном обращении с животными, животные, мнения, новости крыма, закон и право