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Почему в Крыму не работают новые правила выгула животных - эксперт - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Почему в Крыму не работают новые правила выгула животных - эксперт
Почему в Крыму не работают новые правила выгула животных - эксперт - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Почему в Крыму не работают новые правила выгула животных - эксперт
Россияне будут соблюдать правила выгула и содержания животных, установленные в регионах, только в том случае, если за нарушение их будут "наказывать рублем"... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T03:23
2022-11-23T03:23
радио "спутник в крыму"
крым
общество
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Россияне будут соблюдать правила выгула и содержания животных, установленные в регионах, только в том случае, если за нарушение их будут "наказывать рублем". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила председатель общественной организации "Верный друг" Людмила Милованова.Ранее в Крыму ввели дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, среди которых стерилизация половозрелых особей и запрет на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника. Кроме того, в республике определили перечень запрещенных для выгула домашних животных мест.По мнению Миловановой, большинство из обозначенных в документе требований невозможно выполнить без создания соответствующих условий, а также понятной системы штрафов.И добавила, что проблему усугубляет и самовыгул питомцев.Названы самые опасные аксессуары для собак &gt;&gt;"Каждый день нам поступает 3-4 звонка – "пропала собака". Я объясняю таким владельцам, что, во-первых, выпуская собаку так погулять, вы нарушаете закон, во-вторых, потеря питомца – это жестокое обращение с животными. Собака ушла гулять без присмотра, попала под машину или внедрилась в какую-то стаю, случилась "свадьба". Люди не понимают, что это опасно и приводит к агрессии животных, в том числе в отношении человека", – пояснила Милованова.Решить этот вопрос поможет только система штрафов, убеждена зоозащитница."Если собака является собственностью частного лица, изъять ее или взыскать компенсацию морального вреда из-за укусов можно только по решению суда. Наказывать нужно рублем, но и здесь мы упираемся в одну стену – регистрация животных. Собака на самовыгуле, кусает человека, есть свидетели, видеозаписи, мы предъявляем претензию хозяину, а он говорит, что это не его собака и просит доказать, что это так", – рассказала волонтер.Хозяева погибших собак имеют право на компенсацию морального вреда – ВС &gt;&gt;Другим действенным методом, несмотря на критику таких мер в обществе, является регистрация и налог на животных, убеждена эксперт.Милованова отметила, что сегодня большинство безнадзорных животных в Крыму прошли программу ОСВВ – отлова, стерилизации, вакцинации и были выпущены в среду обитания. Однако уже весной стоит ожидать новой волны нестерилизованных животных, которых будут выпускать на самовыгул в течение осенне-зимнего периода.Кроме того, она напомнила, что каждый четверг и воскресенье в ветеринарном пункте организации проходит льготная стерилизация животных, обратиться за которой может любой желающий и ответственный крымчанин.
https://crimea.ria.ru/20221117/komu-gde-i-kak-teper-mozhno-vygulivat-sobak-v-krymu--prikaz-1125403702.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, общество, мнения
Почему в Крыму не работают новые правила выгула животных - эксперт

Милованова раскритиковала новые требования содержания и выгула животных в Крыму

03:23 23.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСобака на поводке. Архивное фото
Собака на поводке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Россияне будут соблюдать правила выгула и содержания животных, установленные в регионах, только в том случае, если за нарушение их будут "наказывать рублем". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила председатель общественной организации "Верный друг" Людмила Милованова.
Ранее в Крыму ввели дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, среди которых стерилизация половозрелых особей и запрет на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника. Кроме того, в республике определили перечень запрещенных для выгула домашних животных мест.
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По мнению Миловановой, большинство из обозначенных в документе требований невозможно выполнить без создания соответствующих условий, а также понятной системы штрафов.
"Выгул животных на специально предназначенных для этого площадках – задача не выполнимая для Крыма и Симферополя, таких площадок просто нет, как и мест для их возможного строительства. Более реальное требование – выгул на поводке. Многие владельцы не понимают, что, выгуливая животных без поводка, усугубляют нелюбовь к животным в обществе", – сказала она.
И добавила, что проблему усугубляет и самовыгул питомцев.
Названы самые опасные аксессуары для собак >>
"Каждый день нам поступает 3-4 звонка – "пропала собака". Я объясняю таким владельцам, что, во-первых, выпуская собаку так погулять, вы нарушаете закон, во-вторых, потеря питомца – это жестокое обращение с животными. Собака ушла гулять без присмотра, попала под машину или внедрилась в какую-то стаю, случилась "свадьба". Люди не понимают, что это опасно и приводит к агрессии животных, в том числе в отношении человека", – пояснила Милованова.
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Решить этот вопрос поможет только система штрафов, убеждена зоозащитница.
"Если собака является собственностью частного лица, изъять ее или взыскать компенсацию морального вреда из-за укусов можно только по решению суда. Наказывать нужно рублем, но и здесь мы упираемся в одну стену – регистрация животных. Собака на самовыгуле, кусает человека, есть свидетели, видеозаписи, мы предъявляем претензию хозяину, а он говорит, что это не его собака и просит доказать, что это так", – рассказала волонтер.
Хозяева погибших собак имеют право на компенсацию морального вреда – ВС >>
Другим действенным методом, несмотря на критику таких мер в обществе, является регистрация и налог на животных, убеждена эксперт.
"В идеале нужно вводить регистрацию животных, налог на животных, хотя бы на породистых, тогда это будет стимулировать ответственность. Возмущений будет масса, но другого прорыва я не вижу. Мы находим десятки полупородистых животных, которых выбрасывают, потому что не удалось продать. Только рублем можно контролировать этот процесс, никакие "Уроки доброты" и акции по стерилизации не помогут", – резюмировала она.
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Милованова отметила, что сегодня большинство безнадзорных животных в Крыму прошли программу ОСВВ – отлова, стерилизации, вакцинации и были выпущены в среду обитания. Однако уже весной стоит ожидать новой волны нестерилизованных животных, которых будут выпускать на самовыгул в течение осенне-зимнего периода.
Кроме того, она напомнила, что каждый четверг и воскресенье в ветеринарном пункте организации проходит льготная стерилизация животных, обратиться за которой может любой желающий и ответственный крымчанин.
 
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