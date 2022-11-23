https://crimea.ria.ru/20221123/pochemu-v-krymu-ne-rabotayut-novye-pravila-vygula-zhivotnykh---ekspert-1125501818.html

Почему в Крыму не работают новые правила выгула животных - эксперт

Почему в Крыму не работают новые правила выгула животных - эксперт - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Почему в Крыму не работают новые правила выгула животных - эксперт

Россияне будут соблюдать правила выгула и содержания животных, установленные в регионах, только в том случае, если за нарушение их будут "наказывать рублем"... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T03:23

2022-11-23T03:23

2022-11-23T03:23

радио "спутник в крыму"

крым

общество

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Россияне будут соблюдать правила выгула и содержания животных, установленные в регионах, только в том случае, если за нарушение их будут "наказывать рублем". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила председатель общественной организации "Верный друг" Людмила Милованова.Ранее в Крыму ввели дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, среди которых стерилизация половозрелых особей и запрет на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника. Кроме того, в республике определили перечень запрещенных для выгула домашних животных мест.По мнению Миловановой, большинство из обозначенных в документе требований невозможно выполнить без создания соответствующих условий, а также понятной системы штрафов.И добавила, что проблему усугубляет и самовыгул питомцев.Названы самые опасные аксессуары для собак >>"Каждый день нам поступает 3-4 звонка – "пропала собака". Я объясняю таким владельцам, что, во-первых, выпуская собаку так погулять, вы нарушаете закон, во-вторых, потеря питомца – это жестокое обращение с животными. Собака ушла гулять без присмотра, попала под машину или внедрилась в какую-то стаю, случилась "свадьба". Люди не понимают, что это опасно и приводит к агрессии животных, в том числе в отношении человека", – пояснила Милованова.Решить этот вопрос поможет только система штрафов, убеждена зоозащитница."Если собака является собственностью частного лица, изъять ее или взыскать компенсацию морального вреда из-за укусов можно только по решению суда. Наказывать нужно рублем, но и здесь мы упираемся в одну стену – регистрация животных. Собака на самовыгуле, кусает человека, есть свидетели, видеозаписи, мы предъявляем претензию хозяину, а он говорит, что это не его собака и просит доказать, что это так", – рассказала волонтер.Хозяева погибших собак имеют право на компенсацию морального вреда – ВС >>Другим действенным методом, несмотря на критику таких мер в обществе, является регистрация и налог на животных, убеждена эксперт.Милованова отметила, что сегодня большинство безнадзорных животных в Крыму прошли программу ОСВВ – отлова, стерилизации, вакцинации и были выпущены в среду обитания. Однако уже весной стоит ожидать новой волны нестерилизованных животных, которых будут выпускать на самовыгул в течение осенне-зимнего периода.Кроме того, она напомнила, что каждый четверг и воскресенье в ветеринарном пункте организации проходит льготная стерилизация животных, обратиться за которой может любой желающий и ответственный крымчанин.

https://crimea.ria.ru/20221117/komu-gde-i-kak-teper-mozhno-vygulivat-sobak-v-krymu--prikaz-1125403702.html

https://crimea.ria.ru/20220731/khvost-vilyaet-sobakoy-mozhno-li-reshit-problemu-bezdomnykh-zhivotnykh-v-krymu-1123970730.html

https://crimea.ria.ru/20220915/v-gosdume-rasskazali-kak-sokratit-chislennost-bezdomnykh-zhivotnykh-1124514587.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, мнения