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Хозяева погибших собак имеют право на компенсацию морального вреда – ВС - РИА Новости Крым, 07.08.2022
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Хозяева погибших собак имеют право на компенсацию морального вреда – ВС
Хозяева погибших собак имеют право на компенсацию морального вреда – ВС - РИА Новости Крым, 07.08.2022
Хозяева погибших собак имеют право на компенсацию морального вреда – ВС
Верховный Суд России направил на пересмотр дело хозяйки сбитой автомобилем собаки, признав право истца на получение компенсации морального вреда за пережитые... РИА Новости Крым, 07.08.2022
2022-08-07T08:02
2022-08-07T08:02
закон и право
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Верховный Суд России направил на пересмотр дело хозяйки сбитой автомобилем собаки, признав право истца на получение компенсации морального вреда за пережитые женщиной нравственные страдания. Соответствующий документ опубликован в банке судебных решений.Как следует из определения судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, инцидент произошел в 2019 году в Мордовии. Собаку, переходившую дорогу вместе с хозяйкой по пешеходному переходу, сбил насмерть легковой автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения.Поданный ранее иск женщины к виновнику произошедшего районным судом был удовлетворен не полностью: в части компенсации морального вреда ей было отказано. Апелляция данное решение оставила без изменения. Кассационную жалобу истицы оставили без удовлетворения. Верховный суд с этим не согласился.В частности, отмечается, что с невозможностью компенсации морального вреда в подобных случаях согласиться нельзя, поскольку речь идет о нарушении не только имущественных прав лица, но и о неимущественных, и о том, что смерть питомца причинила нравственные страдания. Следовательно, согласно Гражданскому кодексу РФ, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации за пережитое."При определенных обстоятельствах гибель животных может причинять их владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания, в частности в силу эмоциональной привязанности, психологической зависимости, потребности в общении по отношению к конкретному животному, что не исключает возложение на причинителя вреда обязанности компенсировать не только имущественный ущерб, но и моральный вред", – пришли к выводу в судебной коллегии, направив дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.Ранее сообщалось, что делается для решения проблемы бездомных собак в Крыму.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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закон и право, общество
Хозяева погибших собак имеют право на компенсацию морального вреда – ВС

Верховный Суд признал право хозяев погибших собак получать компенсацию морального вреда

08:02 07.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБродячие животные
Бродячие животные - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Верховный Суд России направил на пересмотр дело хозяйки сбитой автомобилем собаки, признав право истца на получение компенсации морального вреда за пережитые женщиной нравственные страдания. Соответствующий документ опубликован в банке судебных решений.
Как следует из определения судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, инцидент произошел в 2019 году в Мордовии. Собаку, переходившую дорогу вместе с хозяйкой по пешеходному переходу, сбил насмерть легковой автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения.
Поданный ранее иск женщины к виновнику произошедшего районным судом был удовлетворен не полностью: в части компенсации морального вреда ей было отказано. Апелляция данное решение оставила без изменения. Кассационную жалобу истицы оставили без удовлетворения. Верховный суд с этим не согласился.
"Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе и возражения на нее, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит жалобу подлежащей удовлетворению. <...> с определениями судов апелляционной и кассационной инстанций согласиться нельзя", – говорится в документе.
В частности, отмечается, что с невозможностью компенсации морального вреда в подобных случаях согласиться нельзя, поскольку речь идет о нарушении не только имущественных прав лица, но и о неимущественных, и о том, что смерть питомца причинила нравственные страдания. Следовательно, согласно Гражданскому кодексу РФ, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации за пережитое.
"При определенных обстоятельствах гибель животных может причинять их владельцу не только имущественный вред, но и нравственные страдания, в частности в силу эмоциональной привязанности, психологической зависимости, потребности в общении по отношению к конкретному животному, что не исключает возложение на причинителя вреда обязанности компенсировать не только имущественный ущерб, но и моральный вред", – пришли к выводу в судебной коллегии, направив дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Ранее сообщалось, что делается для решения проблемы бездомных собак в Крыму.
Закон и правоОбщество
 
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