https://crimea.ria.ru/20220731/khvost-vilyaet-sobakoy-mozhno-li-reshit-problemu-bezdomnykh-zhivotnykh-v-krymu-1123970730.html

Хвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в Крыму

Хвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в Крыму - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Хвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в Крыму

Строительство приютов для безнадзорных животных не решит проблему роста численности бездомных собак и кошек в Крыму, считают представители общественных... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T18:02

2022-07-31T18:02

2022-07-31T18:02

акция помощи животным

бахчисарай

симферополь

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Строительство приютов для безнадзорных животных не решит проблему роста численности бездомных собак и кошек в Крыму, считают представители общественных объединений республики.На прошлой неделе глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе планируют строительство муниципального приюта за счет городского бюджета, проект будет представлен в августе. По ее словам, это позволит решить "серьезный вопрос" с бездомными животными в курортном городе.Сегодня российским законодательством пожизненное содержание в приюте предусмотрено только для агрессивных собак. Численность остальных регулируется при помощи механизма ОСВВ: отлов – стерилизация – вакцинация – выпуск.В России хотят запретить умерщвление животных в приютах>>В Крыму вопросы численности безнадзорных собак и кошек регулирует Государственный комитет ветеринарии при правительстве Республики Крым. По данным ведомства, за 5 лет действия программы ОСВВ в республике (с 2017 по 2021 год) для стерилизации отловлено более 44 тысяч животных без владельцев – собак и кошек.В 2022 году на территории полуострова запланирован отлов 4548 бездомных животных, 188 из них поместят в приют на постоянное содержание.Нет проблемы, есть задачиПо каким критериям определяется степень агрессивности животного, остается загадкой и для чиновников, и для общественников."Говорят: агрессивных собак надо усыплять. А как вы установите степень агрессивности? Для тебя эта собака агрессивная, а для меня нет. На тебя она кидается, а я ее спокойно глажу. И какая степень агрессивности. То, что она гавкнула три раза или то, что она пытается укусить", – рассуждает председатель общественного совета крымской столицы, советник главы Республики Крым Александр Юрьев.По словам Юрьева, сегодня многие зоозащитники выступают за строительство муниципальных приютов для животных, оставшихся без хозяев.К такому же решению пришли и федеральные власти. В июне первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил, что правительство будет софинансировать капитальное строительство приютов для безнадзорных животных в российских регионах. Кроме того, открывать приюты в России разрешили на основе механизма государственно-частного партнерства.Ни один из этих механизмов не найдет эффективного применения в России, считает Юрьев. С учетом регулярного прироста численности бездомных животных, приюты будут заполнены в кротчайшие сроки и на всех места не хватит. А в случае стерилизации и возврата в среду обитания, животные продолжат сбиваться в стаи и проявлять агрессию.Кроме того, глава общественного совета отметил, что вопрос останется нерешенным до тех пор, пока хозяева будут выбрасывать своих питомцев и отпускать их на самовыгул, способствуя тем самым росту численности безнадзорных животных.Каждой твари по клетке: почему в Крыму не хватает приютов для животных>>На защиту больных и убогихБезнадзорные собаки и кошки – огромная армия, считает руководитель Крымской региональной общественной организации любителей животных "Верный друг" Людмила Милованова. Они не только размножаются, сбиваются в стаи и проявляют агрессию, но еще болеют и попадают в беду на дорогах. Ответственность за искалеченных животных по традиции на себя берут волонтеры.Муниципальные приюты нужны, говорит Милованова, как минимум для того, чтобы снять нагрузку с добровольцев."Все-таки в городе должен быть муниципальный приют на государственной основе. Что такое частный приют — я хочу беру, хочу не беру. Вот у меня сидит 20 собак, я больше не возьму. С муниципальными приютами есть свои сложности, люди им не доверяют, но надо развивать это. Я понимаю, что предложение о государственно-частном партнерстве сделано для того, чтобы снизить затраты, но ребята, извините, у нас и так животными занимаются только волонтеры", - сказала она и подчеркнула, что в первую очередь в приютах нуждаются Симферопольский и Бахчисарайский районы Крыма.Как обязательное чипирование поможет снизить число бездомных животных>>Решить эту задачу общественник призывает государство. По ее мнению, если государство разрешает разведение и продажу животных, значит оно и должно нести ответственность за то, что с ними будет дальше. И в этом Милованова видит корень проблемы – разведением животных может заниматься любой человек, не имеющий на это специализированной лицензии.Кроме того, по ее мнению, существенно изменить ситуацию помогло бы повсеместное введение льготных программ стерилизации животных в частных клиниках, поскольку многих неравнодушных останавливает цена на услугу.Собак много, денег малоПо данным госкомветеринарии Крыма, в настоящее время в главном муниципальном приюте Симферополя на улице имени Крымской Правды содержится 122 собаки при общей вместимости в 148 особей. Обслуживание приюта осуществляется за счет республиканского бюджета. На случай нехватки средств для обслуживания, в том числе кормления животных, предусмотрен государственный резерв. Однако приюту недостаточно финансирования для дооборудования.При этом в приюте планируется строительство дополнительных вольеров, пунктов кормления и оказания медицинской помощи животным, уточнили в комитете.В настоящее время первая очередь приюта введена в эксплуатацию. На его строительство, по данным комитета, было выделено 57,022 млн рублей. На эти деньги на территории приюта возвели 7 сооружений – здание, включающее кормокухню и технические помещения, и шесть вольеров общей площадью 770 квадратных метров.В комитете признают, при строительстве были допущены недоработки, однако частично они все же были устранены.Широкую известность приют на Крымской Правды приобрел апреле 2022 года, когда в отношении ответственного за работы подрядчика возбудили уголовное дело по подозрению в мошенничестве на сумму около пяти миллионов рублей. На запрос РИА Новости Крым в МВД республики ответили кратко."В соответствии со ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в настоящее время данные предварительного расследования не подлежат разглашению", – говорится в сообщении ведомства.За пять лет действия программы ОСВВ на территории Симферополя было стерилизовано 6002 собак, из них более 4,5 тысяч сук, а также 1426 кошек. Уточняется, что 49 агрессивных животных размещено в приюте для постоянного содержания.В настоящее время ориентировочное количество бездомных животных, которые подлежат отлову для стерилизации на территории Симферополя, составляет 3520 особей. На территории республики отлову подлежит 4548 животных без владельцев, в том числе 415 кошек, 3945 собак. В приюты отправятся 188 агрессивных животных.Польза от кота: почему он должен быть в доме – ученые>>"Стоит отметить, что на сегодняшний день недобросовестные владельцы оставляют такое потомство на улицах, что приводит к стремительному росту числа животных без владельцев, уменьшению кормовой базы, как следствие к возникновению агрессии и росту количества покусов граждан, при том, что на территории республики уже пять лет активно ведется программа по регулированию численности животных без владельцев за счет средств бюджета республики", – говорится в документе.В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего содержания владелец обязан передать его новому хозяину или в приют, заключили в госкомветеринарии.

https://crimea.ria.ru/20220614/sobak-rasterzavshikh-lebedya-v-parke-simferopolya-otlovyat-i-izoliruyut-1123538542.html

https://crimea.ria.ru/20220121/v-sevastopole-otkroyut-punkt-reabilitatsii-postradavshikh-zhivotnykh--1122101141.html

https://crimea.ria.ru/20211025/deti-ili-sobaki-kogo-zaschischat-v-sevastopole--1121235725.html

https://crimea.ria.ru/20220707/rosgvardeytsy-priyutili-spasennykh-na-ukraine-sobak--trogatelnye-foto-1123777740.html

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Елена Стрельченко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123323926_611:0:2659:2048_100x100_80_0_0_734f976001446393928339ea5d7c84cc.jpg

акция помощи животным, бахчисарай, симферополь, крым