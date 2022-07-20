https://crimea.ria.ru/20220720/v-yalte-poyavitsya-priyut-dlya-zhivotnykh-1123897593.html
В Ялте появится приют для животных
В Ялте появится приют для животных - РИА Новости Крым, 20.07.2022
В Ялте появится приют для животных
В Ялте планируется строительство муниципального приюта для бездомных животных, сообщила глава местной администрации Янина Павленко в прямом эфире,... РИА Новости Крым, 20.07.2022
2022-07-20T07:36
2022-07-20T07:36
2022-07-20T07:36
ялта
янина павленко
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Ялте планируется строительство муниципального приюта для бездомных животных, сообщила глава местной администрации Янина Павленко в прямом эфире, организованном Центром управления регионом республики Крым."Бездомные животные – серьезный вопрос для нашего города. Его решение мы нашли в строительстве муниципального ковчега за счет средств бюджета города. Сегодня такой ковчег существует, но он только для собак и он рассчитан на 150 животных, а по факту уже сейчас там более двухсот особей", - сказала Павленко.По ее словам, для обеспечения работы приюта будет создано муниципальное предприятие, работа которого также будет финансироваться за счет средств местного бюджета:"Безусловно, не местные жители должны об этом думать, это задача власти, и это тоже приоритетный вопрос. Буквально через месяц будет представлен проект строительства подобного центра", - пообещала глава ялтинской администрации.
https://crimea.ria.ru/20220617/kazhdoy-tvari-po-kletke-pochemu-v-krymu-ne-khvataet-priyutov-dlya-zhivotnykh-1123551762.html
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ялта, янина павленко, общество
В Ялте появится приют для животных
Мэр Ялты Павленко: в Ялте построят приют для бездомных животных за муниципальные деньги
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости Крым. В Ялте планируется строительство муниципального приюта для бездомных животных, сообщила глава местной администрации Янина Павленко в прямом эфире, организованном Центром управления регионом республики Крым.
"Бездомные животные – серьезный вопрос для нашего города. Его решение мы нашли в строительстве муниципального ковчега за счет средств бюджета города. Сегодня такой ковчег существует, но он только для собак и он рассчитан на 150 животных, а по факту уже сейчас там более двухсот особей", - сказала Павленко.
По ее словам, для обеспечения работы приюта будет создано муниципальное предприятие, работа которого также будет финансироваться за счет средств местного бюджета:
"Безусловно, не местные жители должны об этом думать, это задача власти, и это тоже приоритетный вопрос. Буквально через месяц будет представлен проект строительства подобного центра", - пообещала глава ялтинской администрации.