https://crimea.ria.ru/20221117/komu-gde-i-kak-teper-mozhno-vygulivat-sobak-v-krymu--prikaz-1125403702.html

Кому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ

Кому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Кому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ

В Крыму ввели дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, среди которых стерилизация половозрелых особей и запрет на выгул собак... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T08:23

2022-11-17T08:23

2022-11-17T08:23

крым

общество

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/19/1119836994_0:0:3229:1817_1920x0_80_0_0_b755006a1a5665b29c2d1e5ac7b0858c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ввели дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, среди которых стерилизация половозрелых особей и запрет на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника. Кроме того, в республике определили перечень запрещенных для выгула домашних животных мест.Соответствующий приказ был утвержден председателем госкомветеринарии Валерием Ивановым 11 ноября 2022 года. Документ имеется в распоряжении РИА Новости Крым.Требования были разработаны в качестве дополнений к федеральному закону об ответственном обращении с животными, принятому в России в 2018 году. Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя председателя госкомветеринарии республики Анастасию Лисовскую-Чудинович.Так, в Крыму ограничили требования по содержанию домашних животных. Собаки и кошки не должны проживать в местах общего пользования – лестничных площадках, в подвалах, на чердаках, сопредельных балконах и лоджиях, а также в помещениях многоквартирных домов общего пользования. Если в доме или квартире проживает несколько семей, владелец должен получить письменное согласие всех совершеннолетних жильцов, прежде чем разместить в жилище домашнее животное. Исключением являются собаки-поводыри.Кроме того, крымчан обязали контролировать появление нежелательного потомства у своих питомцев, своевременно применяя меры по их изоляции, стерилизации (кастрации) или по применению контрацептивных средств.Выгуливать собак выше 35 см в холке в общественных местах в населенном пункте и за его пределами необходимо в наморднике, ошейнике и на поводке. Свободный выгул разрешен только на разрешенных для выгула специально оборудованных территориях, а также при условии обеспечении безопасности людей и других животных. Вместе с тем, документ ограничивает выгул собак потенциально опасных пород.Исключением являются принадлежащие владельцам этих собак территории – огороженные и обозначенные предупреждающей надписью на входе. Также запрещено сопровождение таких собак подростками до 14 лет, недееспособными и лицам в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении.Кроме того, в республике определили перечень запрещенных для выгула домашних животных мест. В список вошли территории детских садов, школ и вузов, спортивных площадок, больниц, учреждений культуры, игровых площадок и места для купания людей.Ранее депутат Бурматов назвал четыре условия для решения проблемы безнадзорных животных.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, закон и право