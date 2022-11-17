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Кому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ
Кому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Кому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ
В Крыму ввели дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, среди которых стерилизация половозрелых особей и запрет на выгул собак... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T08:23
2022-11-17T08:23
2022-11-17T08:23
крым
общество
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ввели дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, среди которых стерилизация половозрелых особей и запрет на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника. Кроме того, в республике определили перечень запрещенных для выгула домашних животных мест.Соответствующий приказ был утвержден председателем госкомветеринарии Валерием Ивановым 11 ноября 2022 года. Документ имеется в распоряжении РИА Новости Крым.Требования были разработаны в качестве дополнений к федеральному закону об ответственном обращении с животными, принятому в России в 2018 году. Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя председателя госкомветеринарии республики Анастасию Лисовскую-Чудинович.Так, в Крыму ограничили требования по содержанию домашних животных. Собаки и кошки не должны проживать в местах общего пользования – лестничных площадках, в подвалах, на чердаках, сопредельных балконах и лоджиях, а также в помещениях многоквартирных домов общего пользования. Если в доме или квартире проживает несколько семей, владелец должен получить письменное согласие всех совершеннолетних жильцов, прежде чем разместить в жилище домашнее животное. Исключением являются собаки-поводыри.Кроме того, крымчан обязали контролировать появление нежелательного потомства у своих питомцев, своевременно применяя меры по их изоляции, стерилизации (кастрации) или по применению контрацептивных средств.Выгуливать собак выше 35 см в холке в общественных местах в населенном пункте и за его пределами необходимо в наморднике, ошейнике и на поводке. Свободный выгул разрешен только на разрешенных для выгула специально оборудованных территориях, а также при условии обеспечении безопасности людей и других животных. Вместе с тем, документ ограничивает выгул собак потенциально опасных пород.Исключением являются принадлежащие владельцам этих собак территории – огороженные и обозначенные предупреждающей надписью на входе. Также запрещено сопровождение таких собак подростками до 14 лет, недееспособными и лицам в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении.Кроме того, в республике определили перечень запрещенных для выгула домашних животных мест. В список вошли территории детских садов, школ и вузов, спортивных площадок, больниц, учреждений культуры, игровых площадок и места для купания людей.Ранее депутат Бурматов назвал четыре условия для решения проблемы безнадзорных животных.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, общество, закон и право
Кому, где и как теперь можно выгуливать собак в Крыму – приказ
В Крыму ввели дополнительные требования по содержанию питомцев и их выгулу
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму ввели дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, среди которых стерилизация половозрелых особей и запрет на выгул собак потенциально опасных пород без поводка и намордника. Кроме того, в республике определили перечень запрещенных для выгула домашних животных мест.
Соответствующий приказ был утвержден председателем госкомветеринарии Валерием Ивановым 11 ноября 2022 года. Документ имеется в распоряжении РИА Новости Крым.
Требования были разработаны в качестве дополнений к федеральному закону об ответственном обращении с животными, принятому в России в 2018 году. Контроль за исполнением приказа возложен на первого заместителя председателя госкомветеринарии республики Анастасию Лисовскую-Чудинович.
Так, в Крыму ограничили требования по содержанию домашних животных. Собаки и кошки не должны проживать в местах общего пользования – лестничных площадках, в подвалах, на чердаках, сопредельных балконах и лоджиях, а также в помещениях многоквартирных домов общего пользования. Если в доме или квартире проживает несколько семей, владелец должен получить письменное согласие всех совершеннолетних жильцов, прежде чем разместить в жилище домашнее животное. Исключением являются собаки-поводыри.
"Собаки содержатся в условиях, исключающих их самовыгул и нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий, собака находится в вольере или на привязи. При входе на территорию места содержания собаки должна быть сделана предупреждающая надпись о наличии собаки (за исключением собак до 35 см в холке)", – говорится в тексте.
Кроме того, крымчан обязали контролировать появление нежелательного потомства у своих питомцев, своевременно применяя меры по их изоляции, стерилизации (кастрации) или по применению контрацептивных средств.
Выгуливать собак выше 35 см в холке в общественных местах в населенном пункте и за его пределами необходимо в наморднике, ошейнике и на поводке. Свободный выгул разрешен только на разрешенных для выгула специально оборудованных территориях, а также при условии обеспечении безопасности людей и других животных. Вместе с тем, документ ограничивает выгул собак потенциально опасных пород.
"Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается", – говорится в документе.
Исключением являются принадлежащие владельцам этих собак территории – огороженные и обозначенные предупреждающей надписью на входе. Также запрещено сопровождение таких собак подростками до 14 лет, недееспособными и лицам в алкогольном, токсическом или наркотическом опьянении.
Кроме того, в республике определили перечень запрещенных для выгула домашних животных мест. В список вошли территории детских садов, школ и вузов, спортивных площадок, больниц, учреждений культуры, игровых площадок и места для купания людей.