https://crimea.ria.ru/20220915/v-gosdume-rasskazali-kak-sokratit-chislennost-bezdomnykh-zhivotnykh-1124514587.html

В Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных

В Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных - РИА Новости Крым, 15.09.2022

В Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных

Сократить численность бездомных животных в городах России поможет только введение штрафов за безответственное отношение к питомцам и всеобщей льготной... РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-15T15:51

2022-09-15T15:51

2022-09-15T15:51

общество

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Сократить численность бездомных животных в городах России поможет только введение штрафов за безответственное отношение к питомцам и всеобщей льготной стерилизации. Об этом сказал депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в ответ на вопрос журналистов об обязательном строительстве приютов в регионах.Бурматов напомнил, что строительство приютов для безнадзорных животных – задача муниципалитетов, а не власти региона, которые должны отлеживать обстановку и принимать решение о строительстве на местах. Вместе с тем он отметил, что многие регионы "не в состоянии это потянуть" из-за "тяжелой бюджетной обеспеченности".Ранее он заявил о создании в России федеральной целевой программы, в соответствии с которой правительство может софинансировать капитальное строительство приютов для безнадзорных животных в регионах. Однако для реализации такого проекта нужна согласованность Минфина и Минприроды. По словам Бурматова, добиться ее пока не удалось.В Севастополе откроют пункт реабилитации пострадавших животных >>В то же время депутат убежден, что приюты "никогда не будут инструментом решения" этой проблемы.Бурматов убежден, что сократить численность животных на улицах сегодня помогут только законы, регулирующие ответственное отношение владельцев. Среди них введение штрафов за выброшенных животных (принять его планируют в ближайшие месяцы), запрет самовыгула (соответствующие поправки уже были приняты в июне 2022 года), всеобщая льготная стерилизация владельческих животных (соответствующее постановление принято в Госдуме, но реализуется не во всех субъектах РФ) и законодательное регулирование коммерческого разведения животных (законопроект внесен на рассмотрение в правительство по инициативе Российской кинологической федерации).Как обязательное чипирование поможет снизить число бездомных животных >>Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвлять излечимых животных в приютах.

https://crimea.ria.ru/20220731/khvost-vilyaet-sobakoy-mozhno-li-reshit-problemu-bezdomnykh-zhivotnykh-v-krymu-1123970730.html

https://crimea.ria.ru/20211209/sterilizovat-nelzya-usypit-kak-reshit-problemu-bezdomnykh-zhivotnykh-1121675646.html

российская федерация (россия, рф)

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, российская федерация (россия, рф)