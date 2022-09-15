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В Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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В Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных
В Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных - РИА Новости Крым, 15.09.2022
В Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных
Сократить численность бездомных животных в городах России поможет только введение штрафов за безответственное отношение к питомцам и всеобщей льготной... РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-15T15:51
2022-09-15T15:51
общество
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Сократить численность бездомных животных в городах России поможет только введение штрафов за безответственное отношение к питомцам и всеобщей льготной стерилизации. Об этом сказал депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в ответ на вопрос журналистов об обязательном строительстве приютов в регионах.Бурматов напомнил, что строительство приютов для безнадзорных животных – задача муниципалитетов, а не власти региона, которые должны отлеживать обстановку и принимать решение о строительстве на местах. Вместе с тем он отметил, что многие регионы "не в состоянии это потянуть" из-за "тяжелой бюджетной обеспеченности".Ранее он заявил о создании в России федеральной целевой программы, в соответствии с которой правительство может софинансировать капитальное строительство приютов для безнадзорных животных в регионах. Однако для реализации такого проекта нужна согласованность Минфина и Минприроды. По словам Бурматова, добиться ее пока не удалось.В Севастополе откроют пункт реабилитации пострадавших животных &gt;&gt;В то же время депутат убежден, что приюты "никогда не будут инструментом решения" этой проблемы.Бурматов убежден, что сократить численность животных на улицах сегодня помогут только законы, регулирующие ответственное отношение владельцев. Среди них введение штрафов за выброшенных животных (принять его планируют в ближайшие месяцы), запрет самовыгула (соответствующие поправки уже были приняты в июне 2022 года), всеобщая льготная стерилизация владельческих животных (соответствующее постановление принято в Госдуме, но реализуется не во всех субъектах РФ) и законодательное регулирование коммерческого разведения животных (законопроект внесен на рассмотрение в правительство по инициативе Российской кинологической федерации).Как обязательное чипирование поможет снизить число бездомных животных &gt;&gt;Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвлять излечимых животных в приютах.
https://crimea.ria.ru/20220731/khvost-vilyaet-sobakoy-mozhno-li-reshit-problemu-bezdomnykh-zhivotnykh-v-krymu-1123970730.html
https://crimea.ria.ru/20211209/sterilizovat-nelzya-usypit-kak-reshit-problemu-bezdomnykh-zhivotnykh-1121675646.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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общество, российская федерация (россия, рф)
В Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных

Депутат Бурматов назвал четыре условия для решения проблемы безнадзорных животных

15:51 15.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмтиьтрий МакеевБездомные собаки на пляже в Крыму
Бездомные собаки на пляже в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмтиьтрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Сократить численность бездомных животных в городах России поможет только введение штрафов за безответственное отношение к питомцам и всеобщей льготной стерилизации. Об этом сказал депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в ответ на вопрос журналистов об обязательном строительстве приютов в регионах.
Бурматов напомнил, что строительство приютов для безнадзорных животных – задача муниципалитетов, а не власти региона, которые должны отлеживать обстановку и принимать решение о строительстве на местах. Вместе с тем он отметил, что многие регионы "не в состоянии это потянуть" из-за "тяжелой бюджетной обеспеченности".
Разбитые дороги в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
31 июля, 18:02
Хвост виляет собакой: можно ли решить проблему бездомных животных в Крыму
Ранее он заявил о создании в России федеральной целевой программы, в соответствии с которой правительство может софинансировать капитальное строительство приютов для безнадзорных животных в регионах. Однако для реализации такого проекта нужна согласованность Минфина и Минприроды. По словам Бурматова, добиться ее пока не удалось.
В Севастополе откроют пункт реабилитации пострадавших животных >>
В то же время депутат убежден, что приюты "никогда не будут инструментом решения" этой проблемы.
"Приюты строятся для тех, кто уже на улице, а у нас армия бездомных животных пополняется постоянно за счет выброшенных питомцев, случайного потомства, нежелательного для многих, нестерилизованных животных, находящихся на самовыгуле и так далее", – пояснил он в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Бродячие животные - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 13:00
Стерилизовать нельзя усыпить: как решить проблему бездомных животных
Бурматов убежден, что сократить численность животных на улицах сегодня помогут только законы, регулирующие ответственное отношение владельцев. Среди них введение штрафов за выброшенных животных (принять его планируют в ближайшие месяцы), запрет самовыгула (соответствующие поправки уже были приняты в июне 2022 года), всеобщая льготная стерилизация владельческих животных (соответствующее постановление принято в Госдуме, но реализуется не во всех субъектах РФ) и законодательное регулирование коммерческого разведения животных (законопроект внесен на рассмотрение в правительство по инициативе Российской кинологической федерации).
Как обязательное чипирование поможет снизить число бездомных животных >>
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвлять излечимых животных в приютах.
 
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