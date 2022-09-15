В Госдуме рассказали, как сократить численность бездомных животных
Депутат Бурматов назвал четыре условия для решения проблемы безнадзорных животных
© РИА Новости Крым . Дмтиьтрий МакеевБездомные собаки на пляже в Крыму
© РИА Новости Крым . Дмтиьтрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Сократить численность бездомных животных в городах России поможет только введение штрафов за безответственное отношение к питомцам и всеобщей льготной стерилизации. Об этом сказал депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в ответ на вопрос журналистов об обязательном строительстве приютов в регионах.
Бурматов напомнил, что строительство приютов для безнадзорных животных – задача муниципалитетов, а не власти региона, которые должны отлеживать обстановку и принимать решение о строительстве на местах. Вместе с тем он отметил, что многие регионы "не в состоянии это потянуть" из-за "тяжелой бюджетной обеспеченности".
Ранее он заявил о создании в России федеральной целевой программы, в соответствии с которой правительство может софинансировать капитальное строительство приютов для безнадзорных животных в регионах. Однако для реализации такого проекта нужна согласованность Минфина и Минприроды. По словам Бурматова, добиться ее пока не удалось.
В то же время депутат убежден, что приюты "никогда не будут инструментом решения" этой проблемы.
"Приюты строятся для тех, кто уже на улице, а у нас армия бездомных животных пополняется постоянно за счет выброшенных питомцев, случайного потомства, нежелательного для многих, нестерилизованных животных, находящихся на самовыгуле и так далее", – пояснил он в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Бурматов убежден, что сократить численность животных на улицах сегодня помогут только законы, регулирующие ответственное отношение владельцев. Среди них введение штрафов за выброшенных животных (принять его планируют в ближайшие месяцы), запрет самовыгула (соответствующие поправки уже были приняты в июне 2022 года), всеобщая льготная стерилизация владельческих животных (соответствующее постановление принято в Госдуме, но реализуется не во всех субъектах РФ) и законодательное регулирование коммерческого разведения животных (законопроект внесен на рассмотрение в правительство по инициативе Российской кинологической федерации).
Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете умерщвлять излечимых животных в приютах.