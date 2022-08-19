https://crimea.ria.ru/20220819/nazvany-samye-opasnye-aksessuary-dlya-sobak-1124208605.html

Названы самые опасные аксессуары для собак

Названы самые опасные аксессуары для собак - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Названы самые опасные аксессуары для собак

Электрические и строгие ошейники, а также рулетки и игрушки из вспененного поливинилхлорида являются самыми опасными для собак. Такое мнение в комментарии... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T07:36

2022-08-19T07:36

2022-08-19T07:36

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Электрические и строгие ошейники, а также рулетки и игрушки из вспененного поливинилхлорида являются самыми опасными для собак. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" выразили эксперты Российской кинологической федерации.При выборе аксессуаров для прогулки специалисты советуют отдать предпочтение поводку. Рулетка же, отмечают они, небезопасна по трем причинам."Во-первых, если вы случайно уроните ее, вы можете нанести травму питомцу. Во-вторых, тонкая лента или трос могут стать причиной ожога или пореза, если собака резко дернулась и побежала, при этом жертвой может стать не только питомец, но и хозяин. И наконец, в-третьих, рулетка не позволяет осуществлять некоторые манипуляции, которые позволят донести собаке информацию о намерениях и требованиях хозяина", — перечислили в федерации.Что касается игрушек, то текстура из вспененного поливинилхлорида нравится собакам, потому что они прекрасно жуются. Но такой материал, предупреждают кинологи, может быть токсичен. Фталаты, которые придают пластику упругость, в организме питомца повышают риск заболеваний почек, печени и появления репродуктивных проблем. Еще одним "табу" специалисты назвали аксессуары с мелкими деталями.Также в топ самых опасных собачьих аксессуаров вошли электрический и строгий ошейники."Неграмотные собаководы часто используют электрические и строгие ошейники для коррекции поведения собаки, но это только усугубит проблему. Нельзя применять эти инструменты для обучения собак командам. Использование таких ошейников ничем, кроме лени хозяев, не обосновано", — подчеркнул президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.И в заключении он выразил мнение, что действительно нужными и важными аксессуарами для собак являются поводок и ошейник.Ранее глава Российской кинологической федерации рассказал, как правильно воспитывать домашних питомцев. По его мнению, воспитательный процесс должен быть последовательным и строгим, чтобы собака научилась слушать хозяина, однако баловать ее тоже нужно.

https://crimea.ria.ru/20220727/kak-ne-razbalovat-sobaku--sovety-kinologov-1123978377.html

https://crimea.ria.ru/20220616/kak-kormit-koshek-i-sobak-v-zharu-1123505442.html

https://crimea.ria.ru/20220611/v-otpusk-s-sobakoy-kak-podgotovit-pitomtsa-k-puteshestviyu-1123479359.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта