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Названы самые опасные аксессуары для собак - РИА Новости Крым, 19.08.2022
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Названы самые опасные аксессуары для собак
Названы самые опасные аксессуары для собак - РИА Новости Крым, 19.08.2022
Названы самые опасные аксессуары для собак
Электрические и строгие ошейники, а также рулетки и игрушки из вспененного поливинилхлорида являются самыми опасными для собак. Такое мнение в комментарии... РИА Новости Крым, 19.08.2022
2022-08-19T07:36
2022-08-19T07:36
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Электрические и строгие ошейники, а также рулетки и игрушки из вспененного поливинилхлорида являются самыми опасными для собак. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" выразили эксперты Российской кинологической федерации.При выборе аксессуаров для прогулки специалисты советуют отдать предпочтение поводку. Рулетка же, отмечают они, небезопасна по трем причинам."Во-первых, если вы случайно уроните ее, вы можете нанести травму питомцу. Во-вторых, тонкая лента или трос могут стать причиной ожога или пореза, если собака резко дернулась и побежала, при этом жертвой может стать не только питомец, но и хозяин. И наконец, в-третьих, рулетка не позволяет осуществлять некоторые манипуляции, которые позволят донести собаке информацию о намерениях и требованиях хозяина", — перечислили в федерации.Что касается игрушек, то текстура из вспененного поливинилхлорида нравится собакам, потому что они прекрасно жуются. Но такой материал, предупреждают кинологи, может быть токсичен. Фталаты, которые придают пластику упругость, в организме питомца повышают риск заболеваний почек, печени и появления репродуктивных проблем. Еще одним "табу" специалисты назвали аксессуары с мелкими деталями.Также в топ самых опасных собачьих аксессуаров вошли электрический и строгий ошейники."Неграмотные собаководы часто используют электрические и строгие ошейники для коррекции поведения собаки, но это только усугубит проблему. Нельзя применять эти инструменты для обучения собак командам. Использование таких ошейников ничем, кроме лени хозяев, не обосновано", — подчеркнул президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.И в заключении он выразил мнение, что действительно нужными и важными аксессуарами для собак являются поводок и ошейник.Ранее глава Российской кинологической федерации рассказал, как правильно воспитывать домашних питомцев. По его мнению, воспитательный процесс должен быть последовательным и строгим, чтобы собака научилась слушать хозяина, однако баловать ее тоже нужно.
https://crimea.ria.ru/20220727/kak-ne-razbalovat-sobaku--sovety-kinologov-1123978377.html
https://crimea.ria.ru/20220616/kak-kormit-koshek-i-sobak-v-zharu-1123505442.html
https://crimea.ria.ru/20220611/v-otpusk-s-sobakoy-kak-podgotovit-pitomtsa-k-puteshestviyu-1123479359.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, совет эксперта
Названы самые опасные аксессуары для собак

Кинолог Голубев: электрические и строгие ошейники самые опасные для собак

07:36 19.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСобачка на поводке
Собачка на поводке - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Электрические и строгие ошейники, а также рулетки и игрушки из вспененного поливинилхлорида являются самыми опасными для собак. Такое мнение в комментарии "Газете.Ru" выразили эксперты Российской кинологической федерации.
При выборе аксессуаров для прогулки специалисты советуют отдать предпочтение поводку. Рулетка же, отмечают они, небезопасна по трем причинам.
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"Во-первых, если вы случайно уроните ее, вы можете нанести травму питомцу. Во-вторых, тонкая лента или трос могут стать причиной ожога или пореза, если собака резко дернулась и побежала, при этом жертвой может стать не только питомец, но и хозяин. И наконец, в-третьих, рулетка не позволяет осуществлять некоторые манипуляции, которые позволят донести собаке информацию о намерениях и требованиях хозяина", — перечислили в федерации.
Что касается игрушек, то текстура из вспененного поливинилхлорида нравится собакам, потому что они прекрасно жуются. Но такой материал, предупреждают кинологи, может быть токсичен. Фталаты, которые придают пластику упругость, в организме питомца повышают риск заболеваний почек, печени и появления репродуктивных проблем. Еще одним "табу" специалисты назвали аксессуары с мелкими деталями.
"Покупая собаке толстовки или, например, галстуки-бабочки, которые украшены мелкими деталями, вы подвергаете свою собаку опасности, — отмечают кинологи. — Помимо того, что такие аксессуары не несут практической пользы, они могут здорово раздражать и даже быть причиной удушья".
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Также в топ самых опасных собачьих аксессуаров вошли электрический и строгий ошейники.
"Неграмотные собаководы часто используют электрические и строгие ошейники для коррекции поведения собаки, но это только усугубит проблему. Нельзя применять эти инструменты для обучения собак командам. Использование таких ошейников ничем, кроме лени хозяев, не обосновано", — подчеркнул президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
И в заключении он выразил мнение, что действительно нужными и важными аксессуарами для собак являются поводок и ошейник.
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Ранее глава Российской кинологической федерации рассказал, как правильно воспитывать домашних питомцев. По его мнению, воспитательный процесс должен быть последовательным и строгим, чтобы собака научилась слушать хозяина, однако баловать ее тоже нужно.
 
ОбществоСовет эксперта
 
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