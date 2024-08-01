https://crimea.ria.ru/20240801/v-sevastopole-oshtrafovali-vinovnykh-v-napadenii-bezdomnykh-sobak-na-detey-1139286964.html

В Севастополе оштрафовали виновных в нападении бездомных собак на детей

В Севастополе оштрафовали виновных в нападении бездомных собак на детей - РИА Новости Крым, 01.08.2024

В Севастополе оштрафовали виновных в нападении бездомных собак на детей

По факту нападения бездомных собак на двух подростков в Севастополе виновным признан департамент городского хозяйства, с которого суд взыскал денежную... РИА Новости Крым, 01.08.2024

2024-08-01T13:45

2024-08-01T13:45

2024-08-01T13:45

севастополь

происшествия

закон и право

правосудие

общество

животные

дети

прокуратура города севастополя

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111652/22/1116522255_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_58f54909f8643bd668f05b8b85b2a69d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. По факту нападения бездомных собак на двух подростков в Севастополе виновным признан департамент городского хозяйства, с которого суд взыскал денежную компенсацию. Об этом сообщает прокуратура города.Один из случаев нападения на 14-летнюю девочку произошел в Гагаринском районе Севастополя в ноябре 2023 года."Инцидент случился в сквере "Каменный цветок". В результате происшествия несовершеннолетняя 2012 года рождения получила травму левой ноги, а также испытала нравственные страдания", - говорится в сообщении прокуратуры.В надзорное ведомство обратилась мать подростка, по ее заявлению проведена проверка. В результате в суд было предъявлено исковое заявление о взыскании с департамента городского хозяйства компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней."Аналогичная проверка проведена прокуратурой Балаклавского района по факту поступления в приемное отделение медучреждения 16-летнего подростка, на которого в районе улицы Мазурца в селе Орлиное напала бродячая собака и укусила за голень", - уточняют в прокуратуре.В интересах подростка также предъявлено исковое заявление о возмещение морального вреда.В июне прокуратура Феодосии добилась компенсации морального вреда ребенку, которого покусала бездомная собака – штраф возложен на местную администрацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животныхВ Крыму ответили на предложение "гуманно умертвлять" бездомных собакКак решается вопрос с бездомными животными в Судаке

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, закон и право, правосудие, общество, животные, дети, прокуратура города севастополя, новости крыма