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В Севастополе оштрафовали виновных в нападении бездомных собак на детей - РИА Новости Крым, 01.08.2024
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В Севастополе оштрафовали виновных в нападении бездомных собак на детей
В Севастополе оштрафовали виновных в нападении бездомных собак на детей - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Севастополе оштрафовали виновных в нападении бездомных собак на детей
По факту нападения бездомных собак на двух подростков в Севастополе виновным признан департамент городского хозяйства, с которого суд взыскал денежную... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T13:45
2024-08-01T13:45
севастополь
происшествия
закон и право
правосудие
общество
животные
дети
прокуратура города севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. По факту нападения бездомных собак на двух подростков в Севастополе виновным признан департамент городского хозяйства, с которого суд взыскал денежную компенсацию. Об этом сообщает прокуратура города.Один из случаев нападения на 14-летнюю девочку произошел в Гагаринском районе Севастополя в ноябре 2023 года."Инцидент случился в сквере "Каменный цветок". В результате происшествия несовершеннолетняя 2012 года рождения получила травму левой ноги, а также испытала нравственные страдания", - говорится в сообщении прокуратуры.В надзорное ведомство обратилась мать подростка, по ее заявлению проведена проверка. В результате в суд было предъявлено исковое заявление о взыскании с департамента городского хозяйства компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней."Аналогичная проверка проведена прокуратурой Балаклавского района по факту поступления в приемное отделение медучреждения 16-летнего подростка, на которого в районе улицы Мазурца в селе Орлиное напала бродячая собака и укусила за голень", - уточняют в прокуратуре.В интересах подростка также предъявлено исковое заявление о возмещение морального вреда.В июне прокуратура Феодосии добилась компенсации морального вреда ребенку, которого покусала бездомная собака – штраф возложен на местную администрацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Введут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животныхВ Крыму ответили на предложение "гуманно умертвлять" бездомных собакКак решается вопрос с бездомными животными в Судаке
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севастополь, происшествия, закон и право, правосудие, общество, животные, дети, прокуратура города севастополя, новости крыма
В Севастополе оштрафовали виновных в нападении бездомных собак на детей

За нападение на подростков бездомных собак в Севастополе оштрафован департамент горхоза

13:45 01.08.2024
 
© Fotolia / tverkhovinetsЗлая собака
Злая собака
© Fotolia / tverkhovinets
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. По факту нападения бездомных собак на двух подростков в Севастополе виновным признан департамент городского хозяйства, с которого суд взыскал денежную компенсацию. Об этом сообщает прокуратура города.
Один из случаев нападения на 14-летнюю девочку произошел в Гагаринском районе Севастополя в ноябре 2023 года.
"Инцидент случился в сквере "Каменный цветок". В результате происшествия несовершеннолетняя 2012 года рождения получила травму левой ноги, а также испытала нравственные страдания", - говорится в сообщении прокуратуры.
В надзорное ведомство обратилась мать подростка, по ее заявлению проведена проверка. В результате в суд было предъявлено исковое заявление о взыскании с департамента городского хозяйства компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней.
"Аналогичная проверка проведена прокуратурой Балаклавского района по факту поступления в приемное отделение медучреждения 16-летнего подростка, на которого в районе улицы Мазурца в селе Орлиное напала бродячая собака и укусила за голень", - уточняют в прокуратуре.
В интересах подростка также предъявлено исковое заявление о возмещение морального вреда.
"Исковые требования прокуроров удовлетворены, в пользу пострадавших детей взысканы компенсации в размере 30 и 40 тысяч рублей", - отмечают в прокуратуре.
В июне прокуратура Феодосии добилась компенсации морального вреда ребенку, которого покусала бездомная собака – штраф возложен на местную администрацию.
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