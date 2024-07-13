https://crimea.ria.ru/20240713/vvedut-li-v-krymu-evtanaziyu-dlya-brodyachikh-zhivotnykh-1138739352.html

Введут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животных

Введут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животных - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Введут ли в Крыму эвтаназию для бродячих животных

Год назад депутаты Госдумы приняли поправки в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", которые предоставили регионам новые полномочия в части РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T20:47

2024-07-13T20:47

2024-07-13T20:47

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владимир бурматов

анастасия лисовская-чудинович

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Год назад депутаты Госдумы приняли поправки в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными", которые предоставили регионам новые полномочия в части регулирования численности безнадзорных животных. За это время несколько регионов разрешили их эвтаназию. Можно ли говорить, что закон показал свою эффективность и как он реализуется на территории Республики Крым, РИА Новости Крым рассказали эксперты.Об эффективности законаГод назад произошел раскол общества: одни говорили, что надо истребить всех бездомных собак, чтобы они не нападали на людей, а вторые предлагали истребить тех, кто предлагает убивать собак. Об этом напомнил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.По его словам, тогда была "нездоровая и неправильная дискуссия", поэтому регионам предложили исчерпывающие полномочия по решению проблемы безнадзорных животных. Владимир Бурматов подчеркивает, что при этом было четко прописано: все действия должны строиться на основе принципов гуманности и недопущения жестокого обращения с животными. Это два единственных ограничения."Регионов, которые за этот год ввели возможность эвтаназии бездомных животных, – единицы. Это исключение, а не правило. В них делали все то же самое и до принятия этих региональных законов. В Бурятии вводили ЧС по бешенству и тысячами уничтожали этих животных. И в Астрахани это было", - говорит Бурматов.Он отмечает, что соответствующие решения приняты региональными законодательными собраниями. Где-то по этому поводу идут суды, где-то вмешалась прокуратура."Это показатель того, что закон работает эффективно. Если бы он был не эффективен, тогда у нас не порядка восьми субъектов Российской Федерации, а 80 приняли бы законы, предусматривающие эвтаназию", - подчеркивает Владимир Бурматов.Депутат также напомнил, какие конкретно полномочия были даны регионам. В частности, они получили возможность заниматься регистрацией животных с учетом их идентификации, и многие, по его словам, этим успешно воспользовались.Регионы теперь могут по закону строить приюты без привлечения бюджетных средств на основе государственно частного партнерства, поддерживать напрямую некоммерческие организации, которые занимаются помощью животным. Кроме того, дана возможность заниматься отловом бродячих животных, вакцинацией, стерилизацией, организовывать программы по их пристройке.Есть у регионов и полномочия штрафовать тех, кто выбрасывает животных, кто отправляет своих домашних питомцев на самовыгул, кто не следит за ними, и если по вине владельца животные причинили кому-то вред.По его словам, за год были случаи, когда к уголовной ответственности привлекали чиновников, которые не обеспечивали заключение контрактов на отлов животных и строительство приютов.При этом Владимир Бурматов отметил, что по итогам года большинство регионов проголосовали за гуманные меры к регулированию численности безнадзорных животных, признав, что их вполне достаточно для того, чтобы решить эту проблему.Ситуация с бездомными животными в КрымуНа территории республики с 2017 года действует программа регулирования численности животных без владельцев в части их отлова, стерилизации и возврата в прежнюю среду обитания. С 2020 года было принято решение о помещении в приюты на постоянное содержание только тех животных, которые проявляют немотивированную агрессию по отношению к людям. Об этом рассказала первый заместитель председателя Госкомитета ветеринарии республики Анастасия Лисовская-Чудинович.В применении эвтаназии к бездомным животным в Крыму, по словам эксперта, нет необходимости, потому что на сегодняшний день практически все контракты на регулирование их численности в муниципалитетах исполняются зоозащитными организациями. И они, как и муниципалитеты, и общество в целом, являются заинтересованной стороной.Специалист объяснила, как в республике происходит отлов животных без владельцев. По ее словам, муниципалитет подает заявку исполнителю контракта, который выезжает на место. Если животное не имеет неснимаемой бирки на ухе, то оно отлавливается и помещается в приют на передержку."Его осматривают, стерилизуют. Далее следуют послеоперационная выдержка, вакцинация и возврат в прежнее место обитания", - уточняет первый зампредседателя Госкомитета ветеринарии РК.Приюты для животных в КрымуПодсчетом бездомных животных в Крыму занялись только в прошлом году. Эти функции, по словам Лисовской-Чудинович, выполняет сейчас каждый муниципалитет.При этом она отмечает: сколько бы не регулировали численность таких животных, каждый год появляются новые, потому что у людей не хватает культуры ответственного обращения с ними. Нередко, когда собака принесла щенят, хозяева просто вывозят их в коробке в промзону, или же заводят животное, а потом по какой-то причине выставляют на улицу."На территории Республики Крым сейчас действует шесть частных приютов, которые принадлежат зоозащитным организациям и частным лицам, и два государственных: в Симферополе и в Сакском районе, в селе Сизовка", - говорит первый зампредседателя Госкомитета ветеринарии РК.Если отлов животных будет увеличиваться, то этого количества приютов в Крыму не хватит, потому что некоторые остаются в них пожизненно. Это собаки, которых невозможно пристроить: они привыкли жить на улице, не могут привыкнуть к человеку и проявляют по ношению к нему агрессию.Эксперт отмечает, что пристраивать животных очень тяжело. Много сил для этого прилагают волонтеры."В частных приютах 100-процентная загрузка. Государственные приюты сейчас в первую очередь удовлетворяют потребности участников СВО", - продолжает Анастасия Лисовская-Чудинович.Гражданину, который уходит в зону спецоперации и не имеет возможности оставить своего питомца кому-то, предлагают поместить животное в приют, где оно находится бесплатно, на гособеспечении. Если же человек погиб, а его родные не могут по каким-то причинам ухаживать за его животным, то оно и дальше остается в приюте.Кроме того, животные могут изыматься и помещаться в приюты по решению суда. Это касается тех случаев, когда люди собирают большое количество собак, кошек по улицам, но в силу возраста не могут обеспечить им должный уход. Для жителей многоквартирного дома это создает дискомфорт.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили на предложение "гуманно умертвлять" бездомных собакАдминистрация Феодосии заплатит за нападение бездомной собаки на ребенкаКак решается вопрос с бездомными животными в Судаке

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