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Госдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными
Госдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Госдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными
Регионы получили право самостоятельно выбирать методы обращения с бездомными животными. При этом принятые меры должны быть гуманными и не содержать признаков... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T20:49
2023-07-13T20:49
2023-07-13T20:49
государственная дума рф
закон об ответственном обращении с животными
приюты животных
животные
бездомные собаки
новости
россия
закон и право
владимир бурматов
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Регионы получили право самостоятельно выбирать методы обращения с бездомными животными. При этом принятые меры должны быть гуманными и не содержать признаков жестокого обращения. Соответствующие поправки в федеральный закон приняты Госдумой РФ в четверг в третьем чтении."Самое главное - удалось найти баланс между тем, чтобы защитить наших граждан от нападения безнадзорных животных в субъектах, дав регионам возможность принимать соответствующие решения. И одновременно защитить животных от жестокого к ним обращения", – пояснил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.Он подчеркнул, что при итоговом рассмотрении были отклонены семь инициатив, которые, "так или иначе, предполагали введение термина эвтаназия в текст федерального закона".Кроме того, были сохранены все положения статьи закона, которые закрепляют гуманное отношение к животным без владельца и фиксирующие, что осуществление деятельности по обращению с животными без владельца жестокими способами не допускается.Следующий момент: регионы получают право устанавливать порядок обращения с животными без владельцев и определять соответствующий перечень мероприятий.Документ также исключает возможность свободного или неконтролируемого передвижения домашних животных вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула. Также сохранены нормы о системе, включающей отлов, стерилизацию, вакцинацию и последующий возврат животного в привычную среду обитания.16 мая Госдума в первом чтении приняла изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и ряд других законов в части обращения с животными без владельцев. Регионам предлагалось предоставить право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными с учетом местной специфики.Читайте также на РИА Новости Крым:Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людейЭвтаназии не будет: что меняется в законе о животныхСобака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных
https://crimea.ria.ru/20221123/pochemu-v-krymu-ne-rabotayut-novye-pravila-vygula-zhivotnykh---ekspert-1125501818.html
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государственная дума рф, закон об ответственном обращении с животными, приюты животных, животные, бездомные собаки, новости, россия, закон и право, владимир бурматов, общество
Госдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными
Бурматов: регионы буду самостоятельно выбирать методы обращения с бездомными животными
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым.
Регионы получили право самостоятельно выбирать методы обращения с бездомными животными. При этом принятые меры должны быть гуманными и не содержать признаков жестокого обращения. Соответствующие поправки в федеральный закон
приняты Госдумой РФ в четверг в третьем чтении.
"Самое главное - удалось найти баланс между тем, чтобы защитить наших граждан от нападения безнадзорных животных в субъектах, дав регионам возможность принимать соответствующие решения. И одновременно защитить животных от жестокого к ним обращения", – пояснил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Он подчеркнул, что при итоговом рассмотрении были отклонены семь инициатив, которые, "так или иначе, предполагали введение термина эвтаназия в текст федерального закона".
Кроме того, были сохранены все положения статьи закона, которые закрепляют гуманное отношение к животным без владельца и фиксирующие, что осуществление деятельности по обращению с животными без владельца жестокими способами не допускается.
Следующий момент: регионы получают право устанавливать порядок обращения с животными без владельцев и определять соответствующий перечень мероприятий.
"Но эта деятельность должна соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными. Мы оставили ключевую для этого закона статью 18, которая фиксирует обращение с такими животными через систему приютов в регионах РФ", – подчеркнул Бурматов.
Документ также исключает возможность свободного или неконтролируемого передвижения домашних животных вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула. Также сохранены нормы о системе, включающей отлов, стерилизацию, вакцинацию и последующий возврат животного в привычную среду обитания.
16 мая Госдума в первом чтении приняла изменения
в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и ряд других законов в части обращения с животными без владельцев. Регионам предлагалось предоставить право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными с учетом местной специфики.
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