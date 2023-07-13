https://crimea.ria.ru/20230713/gosduma-utverdila-popravki-v-zakon-ob-obraschenii-s-bezdomnymi-zhivotnymi-1130042533.html

Госдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными

Госдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Госдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными

Регионы получили право самостоятельно выбирать методы обращения с бездомными животными. При этом принятые меры должны быть гуманными и не содержать признаков... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T20:49

2023-07-13T20:49

2023-07-13T20:49

государственная дума рф

закон об ответственном обращении с животными

приюты животных

животные

бездомные собаки

новости

россия

закон и право

владимир бурматов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/08/1118813329_0:100:1620:1011_1920x0_80_0_0_d31221bdd092d68a70e85099ef68dad7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. Регионы получили право самостоятельно выбирать методы обращения с бездомными животными. При этом принятые меры должны быть гуманными и не содержать признаков жестокого обращения. Соответствующие поправки в федеральный закон приняты Госдумой РФ в четверг в третьем чтении."Самое главное - удалось найти баланс между тем, чтобы защитить наших граждан от нападения безнадзорных животных в субъектах, дав регионам возможность принимать соответствующие решения. И одновременно защитить животных от жестокого к ним обращения", – пояснил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.Он подчеркнул, что при итоговом рассмотрении были отклонены семь инициатив, которые, "так или иначе, предполагали введение термина эвтаназия в текст федерального закона".Кроме того, были сохранены все положения статьи закона, которые закрепляют гуманное отношение к животным без владельца и фиксирующие, что осуществление деятельности по обращению с животными без владельца жестокими способами не допускается.Следующий момент: регионы получают право устанавливать порядок обращения с животными без владельцев и определять соответствующий перечень мероприятий.Документ также исключает возможность свободного или неконтролируемого передвижения домашних животных вне специальных мест, разрешенных органами местного самоуправления для их выгула. Также сохранены нормы о системе, включающей отлов, стерилизацию, вакцинацию и последующий возврат животного в привычную среду обитания.16 мая Госдума в первом чтении приняла изменения в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" и ряд других законов в части обращения с животными без владельцев. Регионам предлагалось предоставить право самостоятельно определять перечень и порядок организации мероприятий при обращении с бродячими животными с учетом местной специфики.Читайте также на РИА Новости Крым:Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людейЭвтаназии не будет: что меняется в законе о животныхСобака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных

https://crimea.ria.ru/20221123/pochemu-v-krymu-ne-rabotayut-novye-pravila-vygula-zhivotnykh---ekspert-1125501818.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон об ответственном обращении с животными, приюты животных, животные, бездомные собаки, новости, россия, закон и право, владимир бурматов, общество