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Как решается вопрос с бездомными животными в Судаке - РИА Новости Крым, 02.03.2024
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Как решается вопрос с бездомными животными в Судаке
Как решается вопрос с бездомными животными в Судаке - РИА Новости Крым, 02.03.2024
Как решается вопрос с бездомными животными в Судаке
В Судаке планируют построить приют для бездомных животных, чтобы решить вопрос с бродячими собаками. Об этом во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте"... РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T08:39
2024-03-02T08:39
крым
судак
константин подсевалов
животные
бездомные собаки
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Судаке планируют построить приют для бездомных животных, чтобы решить вопрос с бродячими собаками. Об этом во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте" сообщил глава администрации города Консатнтин Подсевалов.По его информации, инвестор, который построит приют, уже определен. Но генплан еще не принят. Мэр выразил надежду, что это произойдет в текущем году, и тогда можно будет приступить к работам."Когда инвестор зайдет и сделает приют, эта проблема будет решена. Мы будем отлавливать собак и помещать в приют", - добавил глава администрации Судака.В конце января в поселке Симеиз на Южном берегу Крыма собака напала на ребенка на территории школы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Собаки-небарабаки: как жить в мире с бездомными животнымиЗа покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновникиГосдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными
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крым, судак, константин подсевалов, животные, бездомные собаки, общество, новости крыма
Как решается вопрос с бездомными животными в Судаке

В Судаке планируют построить приют для бездомных животных - власти

08:39 02.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкБездомные животные
Бездомные животные - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Судаке планируют построить приют для бездомных животных, чтобы решить вопрос с бродячими собаками. Об этом во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте" сообщил глава администрации города Консатнтин Подсевалов.
"На данный момент мы можем только стерилизовать собак. Отлавливаем, специальная фирма стерилизует и выпускает их опять в среду обитания. Но по генплану предусмотрен приют в районе Капселя", - пояснил мэр Судака.
По его информации, инвестор, который построит приют, уже определен. Но генплан еще не принят. Мэр выразил надежду, что это произойдет в текущем году, и тогда можно будет приступить к работам.
"Когда инвестор зайдет и сделает приют, эта проблема будет решена. Мы будем отлавливать собак и помещать в приют", - добавил глава администрации Судака.
В конце января в поселке Симеиз на Южном берегу Крыма собака напала на ребенка на территории школы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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КрымСудакКонстантин ПодсеваловЖивотныеБездомные собакиОбществоНовости Крыма
 
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