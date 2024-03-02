https://crimea.ria.ru/20240302/kak-reshaetsya-vopros-s-bezdomnymi-zhivotnymi-v-sudake-1135337553.html

Как решается вопрос с бездомными животными в Судаке

Как решается вопрос с бездомными животными в Судаке - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Как решается вопрос с бездомными животными в Судаке

В Судаке планируют построить приют для бездомных животных, чтобы решить вопрос с бродячими собаками. Об этом во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте"... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T08:39

2024-03-02T08:39

2024-03-02T08:39

крым

судак

константин подсевалов

животные

бездомные собаки

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. В Судаке планируют построить приют для бездомных животных, чтобы решить вопрос с бродячими собаками. Об этом во время прямого эфира в соцсети "Вконтакте" сообщил глава администрации города Консатнтин Подсевалов.По его информации, инвестор, который построит приют, уже определен. Но генплан еще не принят. Мэр выразил надежду, что это произойдет в текущем году, и тогда можно будет приступить к работам."Когда инвестор зайдет и сделает приют, эта проблема будет решена. Мы будем отлавливать собак и помещать в приют", - добавил глава администрации Судака.В конце января в поселке Симеиз на Южном берегу Крыма собака напала на ребенка на территории школы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Собаки-небарабаки: как жить в мире с бездомными животнымиЗа покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновникиГосдума утвердила поправки в закон об обращении с бездомными животными

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судак

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2024

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крым, судак, константин подсевалов, животные, бездомные собаки, общество, новости крыма