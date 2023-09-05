https://crimea.ria.ru/20230905/za-pokusannogo-sobakoy-rebenka-na-severe-kryma-otvetyat-chinovniki-1131174339.html

За покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновники

За покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновники - РИА Новости Крым, 05.09.2023

За покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновники

Администрацию одного из городов на севере Крыма суд обязал выплатить компенсацию семье местных жителей, у которых маленького ребенка покусала бездомная собака... РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T12:03

2023-09-05T12:03

2023-09-05T12:03

крым

армянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Администрацию одного из городов на севере Крыма суд обязал выплатить компенсацию семье местных жителей, у которых маленького ребенка покусала бездомная собака. О решении суда сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.По информации ведомства, инцидент произошел в апреле 2023 года в Армянске. Шестилетний мальчик гулял во дворе в микрорайоне им. Генерала Корявко, когда на него набросилась бродячая собака.При этом виновными в данной ситуации признали городских чиновников. Как пояснили в ведомстве, администрация города по закону отвечает за отлов безнадзорных животных. Поэтому, защищая права ребенка, прокурор обратился в местный суд с требованием взыскать с органа власти компенсацию морального вреда, нанесенного маленькому горожанину.“Суд, рассмотрев представленные прокурором доказательства, исковые требования удовлетворил, - отметили в прокуратуре. – С ответчика взыскано 50 тысяч рублей”.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя закрыта на карантин из-за случая бешенства у собакиСобака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животныхКак защитить себя и собаку от бродячих псов: мнение зоопсихолога

https://crimea.ria.ru/20221221/v-krymu-sobaka-iskusala-rebenka-sud-obyazal-vladeltsa-vyplatit-uscherb-1126034852.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, армянск, прокуратура республики крым, происшествия, закон и право, общество, новости крыма, штрафы