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За покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновники
За покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновники - РИА Новости Крым, 05.09.2023
За покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновники
Администрацию одного из городов на севере Крыма суд обязал выплатить компенсацию семье местных жителей, у которых маленького ребенка покусала бездомная собака... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T12:03
2023-09-05T12:03
2023-09-05T12:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Администрацию одного из городов на севере Крыма суд обязал выплатить компенсацию семье местных жителей, у которых маленького ребенка покусала бездомная собака. О решении суда сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.По информации ведомства, инцидент произошел в апреле 2023 года в Армянске. Шестилетний мальчик гулял во дворе в микрорайоне им. Генерала Корявко, когда на него набросилась бродячая собака.При этом виновными в данной ситуации признали городских чиновников. Как пояснили в ведомстве, администрация города по закону отвечает за отлов безнадзорных животных. Поэтому, защищая права ребенка, прокурор обратился в местный суд с требованием взыскать с органа власти компенсацию морального вреда, нанесенного маленькому горожанину.“Суд, рассмотрев представленные прокурором доказательства, исковые требования удовлетворил, - отметили в прокуратуре. – С ответчика взыскано 50 тысяч рублей”.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Севастополя закрыта на карантин из-за случая бешенства у собакиСобака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животныхКак защитить себя и собаку от бродячих псов: мнение зоопсихолога
https://crimea.ria.ru/20221221/v-krymu-sobaka-iskusala-rebenka-sud-obyazal-vladeltsa-vyplatit-uscherb-1126034852.html
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крым, армянск, прокуратура республики крым, происшествия, закон и право, общество, новости крыма, штрафы
За покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновники
В Армянске собака искусала ребенка: прокуратура оштрафовала власти города
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Администрацию одного из городов на севере Крыма суд обязал выплатить компенсацию семье местных жителей, у которых маленького ребенка покусала бездомная собака. О решении суда сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
По информации ведомства, инцидент произошел в апреле 2023 года в Армянске. Шестилетний мальчик гулял во дворе в микрорайоне им. Генерала Корявко, когда на него набросилась бродячая собака.
“В результате происшествия ребенок получил травмы, ему назначены прививки, прием антирабической сыворотки”, - перечислили в прокуратуре последствия нападения.
При этом виновными в данной ситуации признали городских чиновников. Как пояснили в ведомстве, администрация города по закону отвечает за отлов безнадзорных животных. Поэтому, защищая права ребенка, прокурор обратился в местный суд с требованием взыскать с органа власти компенсацию морального вреда, нанесенного маленькому горожанину.
“Суд, рассмотрев представленные прокурором доказательства, исковые требования удовлетворил, - отметили в прокуратуре. – С ответчика взыскано 50 тысяч рублей”.
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