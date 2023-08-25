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Часть Севастополя закрыта на карантин из-за случая бешенства у собаки
Часть Севастополя закрыта на карантин из-за случая бешенства у собаки - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Часть Севастополя закрыта на карантин из-за случая бешенства у собаки
В Балаклавском районе Севастополя в связи с подтвержденным случаем бешенства у собаки на двухмесячный карантин закрыты три СНТ, пять улиц и переулок. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T14:56
2023-08-25T14:56
2023-08-25T14:56
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бешенство в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя в связи с подтвержденным случаем бешенства у собаки на двухмесячный карантин закрыты три СНТ, пять улиц и переулок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на управление ветеринарии."В части Балаклавского муниципального округа установлен карантин в связи с выявлением случая бешенства у собаки", – говорится в сообщении.Отмечается, что на период ограничительных мероприятий в границах указанных территорий запрещено их посещение посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего технологические операции, включая специалистов госветслужбы.Кроме того, запрещено лечение больных восприимчивых животных и "ввоз и вывоз таких животных, кроме тех, которые были вакцинированы от бешенства не позднее 179 дней до момента предполагаемого вывоза.Бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Заражение происходит при непосредственном контакте при попадании инфицированной слюны на поврежденные кожные покровы или наружные слизистые оболочки организма. Первые признаки заболевания у животного проявляются только через 10 дней после заражения. Источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких животных – лисицы, волки, барсуки и различные грызуны.Заболевание бешенством у человека называется гидрофобией. Предупредить его можно только пройдя полный курс профилактических прививок, эффективность которых будет зависеть от срока обращения к медикам.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенства Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных Бешеная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, бешенство в крыму, происшествия, общество, безопасность, балаклава
Часть Севастополя закрыта на карантин из-за случая бешенства у собаки
В Севастополе из-за случая бешенства у собаки на карантин закрыты несколько СНТ и улиц
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя в связи с подтвержденным случаем бешенства у собаки на двухмесячный карантин закрыты три СНТ, пять улиц и переулок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на управление ветеринарии.
"В части Балаклавского муниципального округа установлен карантин в связи с выявлением случая бешенства у собаки", – говорится в сообщении.
Карантин установлен до 23 октября. Ограничения будут действовать в садовых некоммерческих товариществах "СНТ "Рассвет-2", "СНТ "Горняк" и "СНТ Горняк-2". А также на улицах Петра Ситникова, Морской Пехоты, Выгонной, Кизиловой, ул. Оздоровительной и переулке Оздоровительном.
Отмечается, что на период ограничительных мероприятий в границах указанных территорий запрещено их посещение посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего технологические операции, включая специалистов госветслужбы.
Кроме того, запрещено лечение больных восприимчивых животных и "ввоз и вывоз таких животных, кроме тех, которые были вакцинированы от бешенства не позднее 179 дней до момента предполагаемого вывоза.
Бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Заражение происходит при непосредственном контакте при попадании инфицированной слюны на поврежденные кожные покровы или наружные слизистые оболочки организма. Первые признаки заболевания у животного проявляются только через 10 дней после заражения. Источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких животных – лисицы, волки, барсуки и различные грызуны.
Заболевание бешенством у человека называется гидрофобией. Предупредить его можно только пройдя полный курс профилактических прививок, эффективность которых будет зависеть от срока обращения к медикам.
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