https://crimea.ria.ru/20230825/chast-sevastopolya-zakryta-na-karantin-iz-za-sluchaya-beshenstva-u-sobaki-1130950218.html

Часть Севастополя закрыта на карантин из-за случая бешенства у собаки

Часть Севастополя закрыта на карантин из-за случая бешенства у собаки - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Часть Севастополя закрыта на карантин из-за случая бешенства у собаки

В Балаклавском районе Севастополя в связи с подтвержденным случаем бешенства у собаки на двухмесячный карантин закрыты три СНТ, пять улиц и переулок. Об этом... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T14:56

2023-08-25T14:56

2023-08-25T14:56

севастополь

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бешенство в крыму

происшествия

общество

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балаклава

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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя в связи с подтвержденным случаем бешенства у собаки на двухмесячный карантин закрыты три СНТ, пять улиц и переулок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города со ссылкой на управление ветеринарии."В части Балаклавского муниципального округа установлен карантин в связи с выявлением случая бешенства у собаки", – говорится в сообщении.Отмечается, что на период ограничительных мероприятий в границах указанных территорий запрещено их посещение посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего технологические операции, включая специалистов госветслужбы.Кроме того, запрещено лечение больных восприимчивых животных и "ввоз и вывоз таких животных, кроме тех, которые были вакцинированы от бешенства не позднее 179 дней до момента предполагаемого вывоза.Бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Заражение происходит при непосредственном контакте при попадании инфицированной слюны на поврежденные кожные покровы или наружные слизистые оболочки организма. Первые признаки заболевания у животного проявляются только через 10 дней после заражения. Источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких животных – лисицы, волки, барсуки и различные грызуны.Заболевание бешенством у человека называется гидрофобией. Предупредить его можно только пройдя полный курс профилактических прививок, эффективность которых будет зависеть от срока обращения к медикам.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенства Собака бывает кусачей: как решить проблему бездомных животных Бешеная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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