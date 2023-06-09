https://crimea.ria.ru/20230609/v-lesakh-i-polyakh-kryma-zverey-nakormyat-vaktsinoy-ot-beshenstva-1129259029.html
В лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенства
В лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенства - РИА Новости Крым, 09.06.2023
В лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенства
Государственная ветеринарная служба Крыма начала очередную кампанию по профилактике бешенства среди диких животных. Для того, чтобы не допустить заболевания... РИА Новости Крым, 09.06.2023
2023-06-09T20:46
2023-06-09T20:46
2023-06-09T20:46
бешенство в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Государственная ветеринарная служба Крыма начала очередную кампанию по профилактике бешенства среди диких животных. Для того, чтобы не допустить заболевания среди лис, барсуков, ежей и других диких плотоядных животных, на территории охотничьих хозяйств сотрудники госкомитета и республиканского министерства экологии и природных ресурсов раскладывают специальную вакцину.Как объясняют чиновники, вакцина заложена в специальные приманки, которые животные охотно съедают."Планируется разложить 100 тысяч доз вакцины на территории охотничьих угодий Республики Крым. Приманка изготовлена из продуктов, съедобных для плотоядных животных. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у диких плотоядных животных на 21-е сутки после однократного применения и действует не менее 12 месяцев", - говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по ветеринарии.Государственная ветеринарная служба в очередной раз напоминает жителям, что больные бешенством дикие звери теряют страх перед человеком, могут проявлять временное дружелюбие, но затем нападают.Читайте также на РИА Новости Крым:Откуда в Крым попал бруцеллез Севастопольцев напугало разбросанное у лесов "хозяйственное мыло" Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людей
https://crimea.ria.ru/20230216/beshennaya-lisa-zakryla-poselok-v-krymu-na-dvukhmesyachnyy-karantin-1127027379.html
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бешенство в крыму, госкомитет ветеринарии республики крым , животные, крым, новости крыма, безопасность, здоровье
В лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенства
Вакцину от бешенства начали разбрасывать по лесам и полям Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Государственная ветеринарная служба Крыма начала очередную кампанию по профилактике бешенства среди диких животных. Для того, чтобы не допустить заболевания среди лис, барсуков, ежей и других диких плотоядных животных, на территории охотничьих хозяйств сотрудники госкомитета и республиканского министерства экологии и природных ресурсов раскладывают специальную вакцину.
Как объясняют чиновники, вакцина заложена в специальные приманки, которые животные охотно съедают.
"Планируется разложить 100 тысяч доз вакцины на территории охотничьих угодий Республики Крым. Приманка изготовлена из продуктов, съедобных для плотоядных животных. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у диких плотоядных животных на 21-е сутки после однократного применения и действует не менее 12 месяцев", - говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по ветеринарии.
Государственная ветеринарная служба в очередной раз напоминает жителям, что больные бешенством дикие звери теряют страх перед человеком, могут проявлять временное дружелюбие, но затем нападают.
"Не следует подбирать сбитых и больных диких животных и контактировать с ними. Необходимо предпринимать все возможные меры, чтобы избежать подобных контактов. В случае, если контакт произошел, то незамедлительно следует обратиться в лечебное учреждение", - предупреждают специалисты.
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