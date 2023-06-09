https://crimea.ria.ru/20230609/v-lesakh-i-polyakh-kryma-zverey-nakormyat-vaktsinoy-ot-beshenstva-1129259029.html

В лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенства

В лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенства - РИА Новости Крым, 09.06.2023

В лесах и полях Крыма зверей накормят вакциной от бешенства

Государственная ветеринарная служба Крыма начала очередную кампанию по профилактике бешенства среди диких животных. Для того, чтобы не допустить заболевания... РИА Новости Крым, 09.06.2023

2023-06-09T20:46

2023-06-09T20:46

2023-06-09T20:46

бешенство в крыму

госкомитет ветеринарии республики крым

животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн – РИА Новости Крым. Государственная ветеринарная служба Крыма начала очередную кампанию по профилактике бешенства среди диких животных. Для того, чтобы не допустить заболевания среди лис, барсуков, ежей и других диких плотоядных животных, на территории охотничьих хозяйств сотрудники госкомитета и республиканского министерства экологии и природных ресурсов раскладывают специальную вакцину.Как объясняют чиновники, вакцина заложена в специальные приманки, которые животные охотно съедают."Планируется разложить 100 тысяч доз вакцины на территории охотничьих угодий Республики Крым. Приманка изготовлена из продуктов, съедобных для плотоядных животных. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа у диких плотоядных животных на 21-е сутки после однократного применения и действует не менее 12 месяцев", - говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по ветеринарии.Государственная ветеринарная служба в очередной раз напоминает жителям, что больные бешенством дикие звери теряют страх перед человеком, могут проявлять временное дружелюбие, но затем нападают.Читайте также на РИА Новости Крым:Откуда в Крым попал бруцеллез Севастопольцев напугало разбросанное у лесов "хозяйственное мыло" Ухоженные, в дорогом ошейнике: в центре Симферополя собаки искусали людей

https://crimea.ria.ru/20230216/beshennaya-lisa-zakryla-poselok-v-krymu-na-dvukhmesyachnyy-karantin-1127027379.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бешенство в крыму, госкомитет ветеринарии республики крым , животные, крым, новости крыма, безопасность, здоровье