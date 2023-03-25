https://crimea.ria.ru/20230325/otkuda-v-krym-popal-brutsellez-1127758092.html
Откуда в Крым попал бруцеллез
Откуда в Крым попал бруцеллез - РИА Новости Крым, 25.03.2023
Откуда в Крым попал бруцеллез
Специалистам Роспотребнадзора удалось установить, что бруцеллез попал в Крым с территории, которая не граничит с полуостровом. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 25.03.2023
2023-03-25T08:55
2023-03-25T08:55
2023-03-25T08:55
радио "спутник в крыму"
вспышка бруцеллеза в крыму
председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Специалистам Роспотребнадзора удалось установить, что бруцеллез попал в Крым с территории, которая не граничит с полуостровом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии республики Валерий Иванов.Ранее сообщалось, что девять человек в Крыму заразились бруцеллезом от коров после вспышки в одном из фермерских хозяйств Белогорского района."В декабре мы выявили в начальной стадии бруцеллез, федеральная служба Роспотребнадзора изучила этот вопрос, установила источник заболевания. Предположительно, инфекция завезена с территории одного из субъектов, не граничащих с Республикой Крым", - сказал Иванов.По его словам, сейчас ситуация находится под серьезным контролем. "Все эти процессы купируются и пресекаются", чтобы исключить возможность заражения людей.Ранее сообщалось, что в Крыму проводятся мероприятия по выявлению возможного распространения бруцеллеза, специалистам удалось выявить больше 60 животных с подозрением на заболевание.Из-за вспышки бруцеллеза в Крыму возбуждено уголовное дело. Как сообщили в главном республиканском следственным управлении СК, дело открыто по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Бруцеллез проявляется инфекционной интоксикацией, длительной лихорадкой, увеличением печени, селезенки и лимфоузлов в нескольких несмежных зонах, артритом и синдромом поражения нервной системы. Главные распространители - козы, овцы, свиньи, коровы, хотя к болезни восприимчивы и другие домашние животные и птицы. Чаще заражение происходит при употреблении молочных продуктов и мяса, не подвергшихся достаточной термической обработке. Не исключен контактный путь - через поврежденную кожу или слизистые оболочки - при взаимодействии с шерстью, подстилкой, кормом и водой зараженного животного. Больной человек не представляет опасности для окружающих.Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму локализовали очередной очаг бруцеллеза Бешенство в Крыму: как меняется заболеваемость Отравление или вирус - Госкомветеринарии ищет причину гибели птиц в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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вспышка бруцеллеза в крыму, председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов, общество, крым, новости крыма, сельское хозяйство, здоровье, безопасность
Откуда в Крым попал бруцеллез
В Крыму усилили проверки животноводческой продукции из-за вспышки бруцеллеза
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым
. Специалистам Роспотребнадзора удалось установить, что бруцеллез попал в Крым с территории, которая не граничит с полуостровом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии республики Валерий Иванов.
Ранее сообщалось, что девять человек в Крыму заразились бруцеллезом
от коров после вспышки в одном из фермерских хозяйств Белогорского района.
"В декабре мы выявили в начальной стадии бруцеллез, федеральная служба Роспотребнадзора изучила этот вопрос, установила источник заболевания. Предположительно, инфекция завезена с территории одного из субъектов, не граничащих с Республикой Крым", - сказал Иванов.
По его словам, сейчас ситуация находится под серьезным контролем. "Все эти процессы купируются и пресекаются", чтобы исключить возможность заражения людей.
"Мы перевели режим работы из полугодичной в ежемесячный мониторинг всех животных, продукция из которых поступает на наши рынки, и объясняем людям, что продукты питания лучше покупать в магазинах, на ярмарках и рынках, а стихийная торговля – это заманчивое, но очень опасное явление и его надо искоренить", - сказал Иванов.
Ранее сообщалось, что в Крыму проводятся мероприятия
по выявлению возможного распространения бруцеллеза, специалистам удалось выявить больше 60 животных с подозрением на заболевание.
Из-за вспышки бруцеллеза в Крыму возбуждено уголовное дело
. Как сообщили в главном республиканском следственным управлении СК, дело открыто по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Бруцеллез проявляется инфекционной интоксикацией, длительной лихорадкой, увеличением печени, селезенки и лимфоузлов в нескольких несмежных зонах, артритом и синдромом поражения нервной системы. Главные распространители - козы, овцы, свиньи, коровы, хотя к болезни восприимчивы и другие домашние животные и птицы. Чаще заражение происходит при употреблении молочных продуктов и мяса, не подвергшихся достаточной термической обработке. Не исключен контактный путь - через поврежденную кожу или слизистые оболочки - при взаимодействии с шерстью, подстилкой, кормом и водой зараженного животного. Больной человек не представляет опасности для окружающих.
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