https://crimea.ria.ru/20230325/otkuda-v-krym-popal-brutsellez-1127758092.html

Откуда в Крым попал бруцеллез

Откуда в Крым попал бруцеллез - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Откуда в Крым попал бруцеллез

Специалистам Роспотребнадзора удалось установить, что бруцеллез попал в Крым с территории, которая не граничит с полуостровом. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T08:55

2023-03-25T08:55

2023-03-25T08:55

радио "спутник в крыму"

вспышка бруцеллеза в крыму

председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. Специалистам Роспотребнадзора удалось установить, что бруцеллез попал в Крым с территории, которая не граничит с полуостровом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель Государственного комитета ветеринарии республики Валерий Иванов.Ранее сообщалось, что девять человек в Крыму заразились бруцеллезом от коров после вспышки в одном из фермерских хозяйств Белогорского района."В декабре мы выявили в начальной стадии бруцеллез, федеральная служба Роспотребнадзора изучила этот вопрос, установила источник заболевания. Предположительно, инфекция завезена с территории одного из субъектов, не граничащих с Республикой Крым", - сказал Иванов.По его словам, сейчас ситуация находится под серьезным контролем. "Все эти процессы купируются и пресекаются", чтобы исключить возможность заражения людей.Ранее сообщалось, что в Крыму проводятся мероприятия по выявлению возможного распространения бруцеллеза, специалистам удалось выявить больше 60 животных с подозрением на заболевание.Из-за вспышки бруцеллеза в Крыму возбуждено уголовное дело. Как сообщили в главном республиканском следственным управлении СК, дело открыто по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Бруцеллез проявляется инфекционной интоксикацией, длительной лихорадкой, увеличением печени, селезенки и лимфоузлов в нескольких несмежных зонах, артритом и синдромом поражения нервной системы. Главные распространители - козы, овцы, свиньи, коровы, хотя к болезни восприимчивы и другие домашние животные и птицы. Чаще заражение происходит при употреблении молочных продуктов и мяса, не подвергшихся достаточной термической обработке. Не исключен контактный путь - через поврежденную кожу или слизистые оболочки - при взаимодействии с шерстью, подстилкой, кормом и водой зараженного животного. Больной человек не представляет опасности для окружающих.Читайте также на РИА Новости Крым: В Крыму локализовали очередной очаг бруцеллеза Бешенство в Крыму: как меняется заболеваемость Отравление или вирус - Госкомветеринарии ищет причину гибели птиц в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вспышка бруцеллеза в крыму, председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов, общество, крым, новости крыма, сельское хозяйство, здоровье, безопасность