https://crimea.ria.ru/20230124/veterinary-byut-trevogu-v-krymu-proveryayut-zhivotnykh-na-brutsellez-1126565082.html

Ветеринары бьют тревогу: в Крыму проверяют животных на бруцеллез

Ветеринары бьют тревогу: в Крыму проверяют животных на бруцеллез - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Ветеринары бьют тревогу: в Крыму проверяют животных на бруцеллез

В Крыму проводятся мероприятия по выявлению возможного распространения бруцеллеза, к этому времени специалисты выявили еще 64 животных с подозрением на... РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T20:51

2023-01-24T20:51

2023-01-24T20:51

крым

животные

вспышка бруцеллеза в крыму

председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов

общество

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Крыму проводятся мероприятия по выявлению возможного распространения бруцеллеза, к этому времени специалисты выявили еще 64 животных с подозрением на заболевание. Об этом журналистам рассказал председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.Накануне стало известно о вспышке бруцеллеза в одном из фермерских хозяйств Белогорского района, в результате чего оказались инфицированы девять человек в Крыму и Севастополе. В отношении фермера возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле республиканской прокуратуры. В противном случае животных отправят на убой. В целом, по словам главы Госкомветиринарии, Крым благополучен по бруцеллезу, поэтому домашний скот от этой болезни не прививают. Выявленные ранее случаи заболевания животных отмечены на полуострове впервые за 20 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подозрительная лиса укусила туриста с шоколадкойОтравление или вирус - Госкомветеринарии ищет причину гибели птиц в КрымуБешенство в Крыму: как меняется заболеваемость

https://crimea.ria.ru/20230123/iz-za-vspyshki-brutselleza-v-krymu-sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-1126533697.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, животные, вспышка бруцеллеза в крыму, председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма