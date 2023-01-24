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Ветеринары бьют тревогу: в Крыму проверяют животных на бруцеллез - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Ветеринары бьют тревогу: в Крыму проверяют животных на бруцеллез
Ветеринары бьют тревогу: в Крыму проверяют животных на бруцеллез - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Ветеринары бьют тревогу: в Крыму проверяют животных на бруцеллез
В Крыму проводятся мероприятия по выявлению возможного распространения бруцеллеза, к этому времени специалисты выявили еще 64 животных с подозрением на... РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T20:51
2023-01-24T20:51
крым
животные
вспышка бруцеллеза в крыму
председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Крыму проводятся мероприятия по выявлению возможного распространения бруцеллеза, к этому времени специалисты выявили еще 64 животных с подозрением на заболевание. Об этом журналистам рассказал председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.Накануне стало известно о вспышке бруцеллеза в одном из фермерских хозяйств Белогорского района, в результате чего оказались инфицированы девять человек в Крыму и Севастополе. В отношении фермера возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле республиканской прокуратуры. В противном случае животных отправят на убой. В целом, по словам главы Госкомветиринарии, Крым благополучен по бруцеллезу, поэтому домашний скот от этой болезни не прививают. Выявленные ранее случаи заболевания животных отмечены на полуострове впервые за 20 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подозрительная лиса укусила туриста с шоколадкойОтравление или вирус - Госкомветеринарии ищет причину гибели птиц в КрымуБешенство в Крыму: как меняется заболеваемость
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крым, животные, вспышка бруцеллеза в крыму, председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Ветеринары бьют тревогу: в Крыму проверяют животных на бруцеллез

Главный ветеринар Крыма Иванов о ситуации по бруцеллезу: проверяют десятки случаев

20:51 24.01.2023
 
© РИА Новости КрымГлава Госкомветеринарии Крыма Иванов рассказал о ситуации по бруцеллезу
Глава Госкомветеринарии Крыма Иванов рассказал о ситуации по бруцеллезу - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В Крыму проводятся мероприятия по выявлению возможного распространения бруцеллеза, к этому времени специалисты выявили еще 64 животных с подозрением на заболевание. Об этом журналистам рассказал председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.
Накануне стало известно о вспышке бруцеллеза в одном из фермерских хозяйств Белогорского района, в результате чего оказались инфицированы девять человек в Крыму и Севастополе. В отношении фермера возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле республиканской прокуратуры.
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Вчера, 15:11
Из-за вспышки бруцеллеза в Крыму СК возбудил уголовное дело
"Проводятся мероприятия по выявлению возможного распространения бруцеллеза. Вчера нами было выявлено 64 подозрительных животных, по которым отбираются пробы. В случае благополучного ответа, они дальше будут жить", - рассказал Иванов.
В противном случае животных отправят на убой. В целом, по словам главы Госкомветиринарии, Крым благополучен по бруцеллезу, поэтому домашний скот от этой болезни не прививают. Выявленные ранее случаи заболевания животных отмечены на полуострове впервые за 20 лет.
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КрымЖивотныеВспышка бруцеллеза в КрымуПредседатель Госкомитета ветеринарии РК Валерий ИвановОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
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