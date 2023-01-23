https://crimea.ria.ru/20230123/iz-za-vspyshki-brutselleza-v-krymu-sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-1126533697.html

Из-за вспышки бруцеллеза в Крыму СК возбудил уголовное дело

Из-за вспышки бруцеллеза в Крыму СК возбудил уголовное дело - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Из-за вспышки бруцеллеза в Крыму СК возбудил уголовное дело

В Крыму возбуждено уголовное дело из-за вспышки бруцеллеза. Как сообщили в главном республиканском следственным управлении, дело открыто по факту производства и РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T15:11

2023-01-23T15:11

2023-01-23T15:11

новости крыма

крым

вспышка бруцеллеза в крыму

крымский следком

прокуратура республики крым

общество

здоровье

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111851/41/1118514196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f70c0b04cb7cbd140f4d01e6d7294015.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело из-за вспышки бруцеллеза. Как сообщили в главном республиканском следственным управлении, дело открыто по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Ранее Роспотребнадзор сообщил о случаях заражении людей бруцеллезом из-за вспышки болезни у животных в одном из фермерских хозяйств Белогорского района. Несмотря на единственный очаг, заболели девять человек в разных частях Крыма и в Севастополе. Опасная продукция"Владелец крестьянско-фермерского хозяйства Белогорского района до декабря 2022 года осуществлял деятельность по разведению крупного рогатого скота, производству, хранению и сбыту сырой молочной продукции. Исследование проб молока и сыворотки, проведенное республиканской ветлабораторией, показало наличие в крови у животных бруцеллеза", - констатировали в Следкоме.Таким образом, фермерская продукция оказалась опасной для жизни и здоровья.Проверят все цепочкиВ этой связи Следком возбудил дело, в рамках которого установят все обстоятельства, точки сбыта зараженного товара, период его поставок и всех пострадавших граждан. Как уточнили в прокуратуре Крыма, дело взято на контроль надзорным ведомством.Случаев заражения бруцеллезом в Крыму не фиксировали более десяти лет. Сейчас в Белогорском районе проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы минимизировать риски распространения инфекции. Очаги локализованы. Все заболевшие животные умерщвлены.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравление или вирус - Госкомветеринарии ищет причину гибели птиц в КрымуБешенство в Крыму: как меняется заболеваемостьВ Крыму подозрительная лиса укусила туриста с шоколадкой

https://crimea.ria.ru/20230123/vspyshka-brutselleza-v-krymu-lyudi-zarazilis-opasnoy-infektsiey-ot-korov-1126532452.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, вспышка бруцеллеза в крыму, крымский следком, прокуратура республики крым, общество, здоровье, сельское хозяйство