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Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров
Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров
Девять человек в Крыму заразились бруцеллезом от коров после вспышки в одном из фермерских хозяйств Белогорского района. Такую информацию РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T14:20
2023-01-23T15:08
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вспышка бруцеллеза в крыму
валерий иванов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Девять человек в Крыму заразились бруцеллезом от коров после вспышки в одном из фермерских хозяйств Белогорского района. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального крымского управления Роспотребнадзора Светлана Листопад.Вспышка в Белогорском районеОна добавила, что случаев заражения бруцеллезом в Крыму не фиксировали более десяти лет. Сейчас в Белогорском районе проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы минимизировать риски распространения инфекции. Очаги локализованы. Все заболевшие животные умерщвлены.Не только КрымЕще один случай заболевания зафиксировали и в Севастополе, сообщили РИА Новости Крым в местном подразделении Роспотребнадзора."По Севастополю - один случай бруцеллеза у взрослого. Имел контакт с молочной продукцией из неблагополучного по бруцеллезу хозяйства в Крыму. От человека к человеку данное инфекционное заболевание не передается. Обследована семья, все здоровы. Ситуация под контролем. Совместно с Россельхознадзором и Управлением ветеринарии приняты все меры для предупреждения распространения данного инфекционного заболевания", - сообщили в территориальном отделе.Опасная инфекцияПо словам председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерия Иванова, бруцеллез - инфекционное заболевание, которым люди болеют "с неприятными последствиями"."Эта инфекция не относится к категории особо опасных заболеваний, но вообще все заболевания могут быть летальными при определенных обстоятельствах", - сказал РИА Новости Крым Иванов.Поскольку в Крыму случаев заражения животных не фиксировали на протяжении многих лет, ветеринары считают, что больные животные были завезены на полуостров из других регионов.Бруцеллез проявляется инфекционной интоксикацией, длительной лихорадкой, увеличением печени, селезенки и лимфоузлов в нескольких несмежных зонах, артритом и синдромом поражения нервной системы. Главные распространители - козы, овцы, свиньи, коровы, хотя к болезни восприимчивы и другие домашние животные и птицы. Чаще заражение происходит при употреблении молочных продуктов и мяса, не подвергшихся достаточной термической обработке. Не исключен контактный путь - через поврежденную кожу или слизистые оболочки - при взаимодействии с шерстью, подстилкой, кормом и водой зараженного животного. Больной человек не представляет опасности для окружающих.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравление или вирус - Госкомветеринарии ищет причину гибели птиц в КрымуДевять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?Украинцы пьют препарат для скота в надежде вылечиться от COVID-19
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Галина Оленева
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новости крыма, крым, общество, здоровье, вспышка бруцеллеза в крыму, валерий иванов, роспотребнадзор, светлана листопад
Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров

Роспотребнадзор: в Крыму девять человек заразились бруцеллезом от коров

14:20 23.01.2023 (обновлено: 15:08 23.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКорова пасётся в окрестностях горы Демерджи в Крыму
Корова пасётся в окрестностях горы Демерджи в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Девять человек в Крыму заразились бруцеллезом от коров после вспышки в одном из фермерских хозяйств Белогорского района. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального крымского управления Роспотребнадзора Светлана Листопад.

Вспышка в Белогорском районе

"Вспышка одна - в Белогорском районе Крыма, но поскольку сырье поставлялось на предприятие, проведено обследование всех, кто мог заразиться. Всего выявлено девять случаев заражения в разных регионах Крыма. Летальных случаев нет", - рассказала Листопад.

Она добавила, что случаев заражения бруцеллезом в Крыму не фиксировали более десяти лет. Сейчас в Белогорском районе проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы минимизировать риски распространения инфекции. Очаги локализованы. Все заболевшие животные умерщвлены.

Не только Крым

Еще один случай заболевания зафиксировали и в Севастополе, сообщили РИА Новости Крым в местном подразделении Роспотребнадзора.
"По Севастополю - один случай бруцеллеза у взрослого. Имел контакт с молочной продукцией из неблагополучного по бруцеллезу хозяйства в Крыму. От человека к человеку данное инфекционное заболевание не передается. Обследована семья, все здоровы. Ситуация под контролем. Совместно с Россельхознадзором и Управлением ветеринарии приняты все меры для предупреждения распространения данного инфекционного заболевания", - сообщили в территориальном отделе.
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Опасная инфекция

По словам председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерия Иванова, бруцеллез - инфекционное заболевание, которым люди болеют "с неприятными последствиями".
"Эта инфекция не относится к категории особо опасных заболеваний, но вообще все заболевания могут быть летальными при определенных обстоятельствах", - сказал РИА Новости Крым Иванов.
Поскольку в Крыму случаев заражения животных не фиксировали на протяжении многих лет, ветеринары считают, что больные животные были завезены на полуостров из других регионов.
Бруцеллез проявляется инфекционной интоксикацией, длительной лихорадкой, увеличением печени, селезенки и лимфоузлов в нескольких несмежных зонах, артритом и синдромом поражения нервной системы. Главные распространители - козы, овцы, свиньи, коровы, хотя к болезни восприимчивы и другие домашние животные и птицы. Чаще заражение происходит при употреблении молочных продуктов и мяса, не подвергшихся достаточной термической обработке. Не исключен контактный путь - через поврежденную кожу или слизистые оболочки - при взаимодействии с шерстью, подстилкой, кормом и водой зараженного животного. Больной человек не представляет опасности для окружающих.
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