https://crimea.ria.ru/20230123/vspyshka-brutselleza-v-krymu-lyudi-zarazilis-opasnoy-infektsiey-ot-korov-1126532452.html

Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров

Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров

Девять человек в Крыму заразились бруцеллезом от коров после вспышки в одном из фермерских хозяйств Белогорского района. Такую информацию РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T14:20

2023-01-23T14:20

2023-01-23T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Девять человек в Крыму заразились бруцеллезом от коров после вспышки в одном из фермерских хозяйств Белогорского района. Такую информацию РИА Новости Крым подтвердила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального крымского управления Роспотребнадзора Светлана Листопад.Вспышка в Белогорском районеОна добавила, что случаев заражения бруцеллезом в Крыму не фиксировали более десяти лет. Сейчас в Белогорском районе проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы минимизировать риски распространения инфекции. Очаги локализованы. Все заболевшие животные умерщвлены.Не только КрымЕще один случай заболевания зафиксировали и в Севастополе, сообщили РИА Новости Крым в местном подразделении Роспотребнадзора."По Севастополю - один случай бруцеллеза у взрослого. Имел контакт с молочной продукцией из неблагополучного по бруцеллезу хозяйства в Крыму. От человека к человеку данное инфекционное заболевание не передается. Обследована семья, все здоровы. Ситуация под контролем. Совместно с Россельхознадзором и Управлением ветеринарии приняты все меры для предупреждения распространения данного инфекционного заболевания", - сообщили в территориальном отделе.Опасная инфекцияПо словам председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерия Иванова, бруцеллез - инфекционное заболевание, которым люди болеют "с неприятными последствиями"."Эта инфекция не относится к категории особо опасных заболеваний, но вообще все заболевания могут быть летальными при определенных обстоятельствах", - сказал РИА Новости Крым Иванов.Поскольку в Крыму случаев заражения животных не фиксировали на протяжении многих лет, ветеринары считают, что больные животные были завезены на полуостров из других регионов.Бруцеллез проявляется инфекционной интоксикацией, длительной лихорадкой, увеличением печени, селезенки и лимфоузлов в нескольких несмежных зонах, артритом и синдромом поражения нервной системы. Главные распространители - козы, овцы, свиньи, коровы, хотя к болезни восприимчивы и другие домашние животные и птицы. Чаще заражение происходит при употреблении молочных продуктов и мяса, не подвергшихся достаточной термической обработке. Не исключен контактный путь - через поврежденную кожу или слизистые оболочки - при взаимодействии с шерстью, подстилкой, кормом и водой зараженного животного. Больной человек не представляет опасности для окружающих.Читайте также на РИА Новости Крым:Отравление или вирус - Госкомветеринарии ищет причину гибели птиц в КрымуДевять страшных вопросов о вирусах. Где и кто их может подхватить?Украинцы пьют препарат для скота в надежде вылечиться от COVID-19

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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