https://crimea.ria.ru/20220819/beshenstvo-v-krymu-kak-menyaetsya-zabolevaemost-1124223704.html

Бешенство в Крыму: как меняется заболеваемость

Бешенство в Крыму: как меняется заболеваемость - РИА Новости Крым, 19.08.2022

Бешенство в Крыму: как меняется заболеваемость

Уровень заболеваемости бешенством на территории Республики Крым снижается, однако вирус по-прежнему нуждается в контроле и своевременной профилактике. Об этом... РИА Новости Крым, 19.08.2022

2022-08-19T15:49

2022-08-19T15:49

2022-08-19T15:49

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости бешенством на территории Республики Крым снижается, однако вирус по-прежнему нуждается в контроле и своевременной профилактике. Об этом заявила первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Анастасия Лисовская-Чудинович в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, в этом году зафиксировано до 10 случаев заболевания бешенством, в 2020 году насчитывалось порядка 40. Она также напомнила, что бешенство является смертельно опасным заболеванием, при отсутствии своевременного лечения оно приводит к летальному исходу."Не надо подходить к этому процессу как к чему-то сверхъестественному, бешенство было, есть и будет на территории полуострова, но важно своевременно реагировать на случаи неадекватного поведения своих животных, в том числе в случае покусов, и проводить специальное антирабическое лечение", – сказала она.Эксперт отметила, что в дикой фауне Крым "стационарно неблагополучен" по бешенству. Контроль и профилактические меры – единственный способ его нераспространения, как среди животных, так и среди людей. Одной из таких мер является программа ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск безнадзорных животных, которые являются потенциальными носителями и распространителями вируса."Безнадзорные животные должны быть в городах. Это естественный барьер между дикой фауной и городской средой, популяцией животных, которые защищают нас с вами от бешенства. Потому что животные стерилизованные – вакцинированы. После вакцинации они обретают определенный иммунитет, в зависимости от вакцины он может длиться на протяжении года-двух", – рассказала она.При этом для вакцинации безнадзорных собак и кошек отлавливают только один раз – повторный отлов запрещен по закону.Она напомнила, что профилактическая вакцинация от бешенства проводится бесплатно во всех государственных ветеринарных учреждениях Крыма, но все зависит от желания владельца.В заключении представитель Госкомветеринарии призвала крымчан внимательно относиться к случаям проявления агрессии и укусов со стороны не вакцинированных животных, в том числе домашних. В случае смерти животного – необходимо обращаться в государственную ветеринарную службу для взятия проб и выявления бешенства."Если животное не знакомо, если за ним невозможно установить наблюдение, то нужно идти и получать антирабическое лечение, потому что бешенство – это смертельно опасная болезнь. Непринятие мер по своевременному лечению может привести к одному – летальному исходу. Если животное пало – надо приглашать ветеринарного специалиста для отбора проб, потому что даже павшее животное представляет смертельную опасность для человека", – резюмировала Лисовская-Чудинович.

https://crimea.ria.ru/20210522/V-Balaklave-vveli-karantin-iz-za-pokusavshey-malchika-beshenoy-lisy-1119603664.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество