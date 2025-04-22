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Избил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Избил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина
Избил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Избил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина
В Симферополе 58-летий местный житель избил до смерти свою 87-летнюю мать. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК России. РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T14:41
2025-04-22T15:02
крым
симферополь
происшествия
гсу ск россии по крыму и севастополю
убийство
уголовный кодекс
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе 58-летий местный житель избил до смерти свою 87-летнюю мать. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Симферополя. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства своей матери", – сообщили в ведомстве.Трагедия произошла в квартире ул. Пограничников. Родственники поссорились, и мужчина избил 87-летнюю мать. Бил по голове и туловищу. От побоев пенсионерка скончалась. Фигурант задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Проведены все необходимые первоначальные мероприятия и следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", – добавили в СК.Ранее сообщалось, что житель Алушты отправится за решетку на 20 лет за двойное убийство и покушение на еще одно преступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизацииВ Мариуполе тигр убил сотрудника зоопаркаБил и морил голодом: севастополец два года истязал сына
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, убийство, уголовный кодекс, новости крыма
Избил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина

В Симферополе по обвинению в убийстве матери задержан 58-летний мужчина

14:41 22.04.2025 (обновлено: 15:02 22.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе 58-летий местный житель избил до смерти свою 87-летнюю мать. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Симферополя. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства своей матери", – сообщили в ведомстве.
Трагедия произошла в квартире ул. Пограничников. Родственники поссорились, и мужчина избил 87-летнюю мать. Бил по голове и туловищу. От побоев пенсионерка скончалась. Фигурант задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Проведены все необходимые первоначальные мероприятия и следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", – добавили в СК.
Ранее сообщалось, что житель Алушты отправится за решетку на 20 лет за двойное убийство и покушение на еще одно преступление.
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