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Избил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина

Избил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Избил мать до смерти: в Симферополе задержан 58-летний мужчина

В Симферополе 58-летий местный житель избил до смерти свою 87-летнюю мать. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК России. РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T14:41

2025-04-22T14:41

2025-04-22T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. В Симферополе 58-летий местный житель избил до смерти свою 87-летнюю мать. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК России."Возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Симферополя. Ему предъявлено обвинение в совершении убийства своей матери", – сообщили в ведомстве.Трагедия произошла в квартире ул. Пограничников. Родственники поссорились, и мужчина избил 87-летнюю мать. Бил по голове и туловищу. От побоев пенсионерка скончалась. Фигурант задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу."Проведены все необходимые первоначальные мероприятия и следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", – добавили в СК.Ранее сообщалось, что житель Алушты отправится за решетку на 20 лет за двойное убийство и покушение на еще одно преступление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизацииВ Мариуполе тигр убил сотрудника зоопаркаБил и морил голодом: севастополец два года истязал сына

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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