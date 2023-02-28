https://crimea.ria.ru/20230228/v-krymu-lokalizovali-ocherednoy-ochag-brutselleza-1127257731.html

В Крыму локализовали очередной очаг бруцеллеза

В Крыму локализовали очередной очаг бруцеллеза - РИА Новости Крым, 28.02.2023

В Крыму локализовали очередной очаг бруцеллеза

По данным республиканского Роспотребнадзора, на территории Русаковского сельского поселения Белогорского района Крыма выявлен и локализован очередной очаг... РИА Новости Крым, 28.02.2023

2023-02-28T14:32

2023-02-28T14:32

2023-02-28T14:32

вспышка бруцеллеза в крыму

новости крыма

крым

председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов

общество

животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым, Дина Тальникова. По данным республиканского Роспотребнадзора, на территории Русаковского сельского поселения Белогорского района Крыма выявлен и локализован очередной очаг бруцеллеза. О том, откуда в регионе взялся бруцеллез, какие меры принимаются ветеринарными службами по недопущению распространения инфекции и чем опасна болезнь для животных и человека – в материале РИА Новости Крым.Шестая по счету вспышка бруцеллеза в КрымуПо данным председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерия Иванова, речь идет о шестом по счету выявленном случае бруцеллеза в месте содержания животных. В этот раз получилось локализовать вспышку оперативно и не допустить распространения инфекции среди людей и животных. Уже год республиканские ветеринарные службы находятся в усиленном режиме работы, что позволяет оперативно мониторить поголовье животных на фермах и выявлять признаки заболевания на очень ранних стадиях.По словам главы Русаковского сельского поселения Александра Панина, фермерам этого села в данный момент запрещено выгонять на выпас домашний скот и торговать мясной и молочной продукцией.Первый случай бруцеллеза в Крыму в декабре прошлого года был связан с завозом больного или вакцинированного животного из другого субъекта РФ. Вспышка бруцеллеза в январе этого года привела к заражению девяти человек в Крыму и Севастополе. В отношении фермера возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле республиканской прокуратуры.В региональном Роспотребнадзоре отметили, что в Республике Крым бруцеллез не фиксировался на протяжении многих лет.Как можно заразиться бруцеллезомЧаще всего заражение бруцеллезом происходит при употреблении молочных продуктов и мяса, не подвергшихся достаточной термической обработке (сырое некипяченое молоко, невыдержанные сыры, брынза). Не исключен и контактный путь - через поврежденную кожу или слизистые оболочки - при взаимодействии с шерстью, подстилкой, кормом и водой зараженного животного. Человеку, чтобы соблюсти меры профилактики, не стоит покупать и употреблять в пищу мясную и молочную продукцию на стихийных рынках.Чем опасно заболеваниеБруцеллез является тяжелой инфекцией, основная опасность которой заключается в негативном воздействии токсина, выделяемого бактериями, на органы и системы человека. Наиболее частыми осложнениями являются воспаление внутренней оболочки сердца, артрит, приводящий к деформации суставов и костей, воспаление репродуктивных органов, печени и селезенки, а также инфекции нервной системы.Главные распространители бруцеллеза - козы, овцы, свиньи, коровы, хотя к болезни восприимчивы и другие домашние животные и птицы. Больной человек не представляет опасности для окружающих.Читайте также на РИА Новости Крым:Бешеная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин Ветеринары бьют тревогу: в Крыму проверяют животных на бруцеллез Вспышка бруцеллеза в Крыму: люди заразились опасной инфекцией от коров

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2023

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_604db7c65212a1a18ef3d20cc05e0775.jpg

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вспышка бруцеллеза в крыму, новости крыма, крым, председатель госкомитета ветеринарии рк валерий иванов, общество, животные