https://crimea.ria.ru/20230216/beshennaya-lisa-zakryla-poselok-v-krymu-na-dvukhmesyachnyy-karantin-1127027379.html
Бешенная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин
Бешенная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Бешенная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин
В поселке Орджоникидзе в Крыму обнаружили погибшую от бешенства лису. Зона в радиусе километра объявлена неблагополучной, здесь введен карантин на 60 дней... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T20:22
2023-02-16T20:22
2023-02-16T20:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В поселке Орджоникидзе в Крыму обнаружили погибшую от бешенства лису. Зона в радиусе километра объявлена неблагополучной, здесь введен карантин на 60 дней. Руководитель Феодосийского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра Светлана Емельянова рассказала РИА Новости Крым, как это отразится на жизни местных.По ее словам, карантин в населенном пункте отменят через 60 дней после обнаружения больного бешенством животного и проведения мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами.Кроме того, в рамках борьбы с бешенством дважды в год – весной и осенью – ветслужба, работая совместно с охотхозяйствами, проводит вакцинацию диких животных: специальная пероральная вакцина раскладывается в основных местах обитания зверей.По словам Емельяновой, вакцинировать от бешенства обязательно необходимо и домашних кошек, собак."К сожалению, часто мы сталкиваемся с тем, что люди воспринимают вакцинацию от бешенства так, будто речь идет об ОРВИ. Но бешенство – это опасное вирусное заболевание со стопроцентным летальным исходом", - резюмировала ветеринар.Читайте также на РИА Новости КрымВетеринары бьют тревогу: в Крыму проверяют животных на бруцеллезБешенство в Крыму: как меняется заболеваемостьВ России хотят запретить умерщвление животных в приютах
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Бешенная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин
В Орджоникидзе под Феодосией на 60 дней ввели карантин из-за бешенной лисы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым
, Ирина Мезенцева.
В поселке Орджоникидзе в Крыму обнаружили погибшую от бешенства лису. Зона в радиусе километра объявлена неблагополучной, здесь введен карантин на 60 дней. Руководитель Феодосийского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра Светлана Емельянова рассказала РИА Новости Крым
, как это отразится на жизни местных.
"Сейчас сотрудники ветслужбы регулярно посещают поселок, общаются с жителями, узнают, как себя чувствуют их домашние животные, проводят вакцинацию питомцев, которые не были привиты ранее, а также тех, с момента прививки которых прошло больше 180 дней", - сообщила Емельянова.
По ее словам, карантин в населенном пункте отменят через 60 дней после обнаружения больного бешенством животного и проведения мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами.
Кроме того, в рамках борьбы с бешенством дважды в год – весной и осенью – ветслужба, работая совместно с охотхозяйствами, проводит вакцинацию диких животных: специальная пероральная вакцина раскладывается в основных местах обитания зверей.
По словам Емельяновой, вакцинировать от бешенства обязательно необходимо и домашних кошек, собак.
"К сожалению, часто мы сталкиваемся с тем, что люди воспринимают вакцинацию от бешенства так, будто речь идет об ОРВИ. Но бешенство – это опасное вирусное заболевание со стопроцентным летальным исходом", - резюмировала ветеринар.
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