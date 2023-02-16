https://crimea.ria.ru/20230216/beshennaya-lisa-zakryla-poselok-v-krymu-na-dvukhmesyachnyy-karantin-1127027379.html

Бешенная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин

Бешенная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Бешенная лиса "закрыла" поселок в Крыму на двухмесячный карантин

В поселке Орджоникидзе в Крыму обнаружили погибшую от бешенства лису. Зона в радиусе километра объявлена неблагополучной, здесь введен карантин на 60 дней... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T20:22

2023-02-16T20:22

2023-02-16T20:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В поселке Орджоникидзе в Крыму обнаружили погибшую от бешенства лису. Зона в радиусе километра объявлена неблагополучной, здесь введен карантин на 60 дней. Руководитель Феодосийского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра Светлана Емельянова рассказала РИА Новости Крым, как это отразится на жизни местных.По ее словам, карантин в населенном пункте отменят через 60 дней после обнаружения больного бешенством животного и проведения мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами.Кроме того, в рамках борьбы с бешенством дважды в год – весной и осенью – ветслужба, работая совместно с охотхозяйствами, проводит вакцинацию диких животных: специальная пероральная вакцина раскладывается в основных местах обитания зверей.По словам Емельяновой, вакцинировать от бешенства обязательно необходимо и домашних кошек, собак."К сожалению, часто мы сталкиваемся с тем, что люди воспринимают вакцинацию от бешенства так, будто речь идет об ОРВИ. Но бешенство – это опасное вирусное заболевание со стопроцентным летальным исходом", - резюмировала ветеринар.Читайте также на РИА Новости КрымВетеринары бьют тревогу: в Крыму проверяют животных на бруцеллезБешенство в Крыму: как меняется заболеваемостьВ России хотят запретить умерщвление животных в приютах

https://crimea.ria.ru/20221222/sevastopoltsev-napugalo-razbrosannoe-u-lesov-khozyaystvennoe-mylo-1126074140.html

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