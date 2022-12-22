https://crimea.ria.ru/20221222/sevastopoltsev-napugalo-razbrosannoe-u-lesov-khozyaystvennoe-mylo-1126074140.html

Севастопольцев напугало разбросанное у лесов "хозяйственное мыло"

Севастопольцев напугало разбросанное у лесов "хозяйственное мыло" - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Севастопольцев напугало разбросанное у лесов "хозяйственное мыло"

Жители Севастополя обнаружили в лесопарковых зонах большое количество брикетов, внешне похожих на хозяйственное мыло. В городской ветеринарии объяснили, что так РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T12:13

2022-12-22T12:13

2022-12-22T12:20

севастополь

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бешенство в крыму

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Жители Севастополя обнаружили в лесопарковых зонах большое количество брикетов, внешне похожих на хозяйственное мыло. В городской ветеринарии объяснили, что так проходит плановая вакцинация диких животных.О находках горожане в соцсетях заговорили в среду, 21 декабря. В севастопольских чатах опубликовали фото найденных предметов, внешне похожих на хозяйственное мыло, размером со спичечный коробок. Отмечалось, что таких много появилось в лесопарковых зонах в отдаленных районах города и у дорог."Вдоль дороги на Фиоленте разбросаны кубики размером со спичечный коробок, вроде мыло, а внутри пакетик с жидкостью. Полиция разбирается", – говорилось в одном из таких сообщений со ссылкой на председателя местного СНТ.В государственной ветеринарной службе пояснили, что в регионе проводится плановая сезонная вакцинация диких животных против бешенства. И найденное севастопольцами "мыло" – это вакцина в приманке.При этом в ведомстве добавили, что препарат не представляет угрозы для людей и домашних животных, и не вызывает симптомов бешенства или других паталогических признаков при передозировке.Согласно инструкции к вакцине, фотографию которой опубликовала ведомство в своей группе в соцсети "ВКонтакте", она изготавливается из ослабленного вируса бешенства (штамм "ERA G333")."Вирус расфасован (по 2 куб. см.) в полимерные контейнеры, которые заключены внутрь брикета-приманки. Приманка изготовлена из продуктов, съедобных для плотоядных животных... По внешнему виду напоминает собой замороженный цилиндр или параллелепипед серого или темно-коричневого цвета массой до 30 г со специфическим запахом для привлечения плотоядных животных", – говорится в документе.Применяют ее два, а при необходимости и три раза в год на неблагополучных по бешенству территориях, вторично – до наступления заморозков."В лесопарковых зонах, расположенных вблизи с населенными пунктами, через семь дней после иммунизации оставшиеся (несъеденные) брикеты необходимо собрать и сжечь", – говорится в инструкции.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесах над Ялтой разбросали вакцину от бешенства В Севастополе дикие лисы покусали ребенка и собаку Бешеные лисы "устроили" карантин в двух крымских селах

https://crimea.ria.ru/20220606/ugrozhayut-li-volki-krymu-1123461111.html

севастополь

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севастополь, новости крыма, общество, природа, экология, бешенство в крыму