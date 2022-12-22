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Севастопольцев напугало разбросанное у лесов "хозяйственное мыло" - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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Севастопольцев напугало разбросанное у лесов "хозяйственное мыло"
Севастопольцев напугало разбросанное у лесов "хозяйственное мыло" - РИА Новости Крым, 22.12.2022
Севастопольцев напугало разбросанное у лесов "хозяйственное мыло"
Жители Севастополя обнаружили в лесопарковых зонах большое количество брикетов, внешне похожих на хозяйственное мыло. В городской ветеринарии объяснили, что так РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T12:13
2022-12-22T12:20
севастополь
новости крыма
общество
природа
экология
бешенство в крыму
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Жители Севастополя обнаружили в лесопарковых зонах большое количество брикетов, внешне похожих на хозяйственное мыло. В городской ветеринарии объяснили, что так проходит плановая вакцинация диких животных.О находках горожане в соцсетях заговорили в среду, 21 декабря. В севастопольских чатах опубликовали фото найденных предметов, внешне похожих на хозяйственное мыло, размером со спичечный коробок. Отмечалось, что таких много появилось в лесопарковых зонах в отдаленных районах города и у дорог."Вдоль дороги на Фиоленте разбросаны кубики размером со спичечный коробок, вроде мыло, а внутри пакетик с жидкостью. Полиция разбирается", – говорилось в одном из таких сообщений со ссылкой на председателя местного СНТ.В государственной ветеринарной службе пояснили, что в регионе проводится плановая сезонная вакцинация диких животных против бешенства. И найденное севастопольцами "мыло" – это вакцина в приманке.При этом в ведомстве добавили, что препарат не представляет угрозы для людей и домашних животных, и не вызывает симптомов бешенства или других паталогических признаков при передозировке.Согласно инструкции к вакцине, фотографию которой опубликовала ведомство в своей группе в соцсети "ВКонтакте", она изготавливается из ослабленного вируса бешенства (штамм "ERA G333")."Вирус расфасован (по 2 куб. см.) в полимерные контейнеры, которые заключены внутрь брикета-приманки. Приманка изготовлена из продуктов, съедобных для плотоядных животных... По внешнему виду напоминает собой замороженный цилиндр или параллелепипед серого или темно-коричневого цвета массой до 30 г со специфическим запахом для привлечения плотоядных животных", – говорится в документе.Применяют ее два, а при необходимости и три раза в год на неблагополучных по бешенству территориях, вторично – до наступления заморозков."В лесопарковых зонах, расположенных вблизи с населенными пунктами, через семь дней после иммунизации оставшиеся (несъеденные) брикеты необходимо собрать и сжечь", – говорится в инструкции.Читайте также на РИА Новости Крым:В лесах над Ялтой разбросали вакцину от бешенства В Севастополе дикие лисы покусали ребенка и собаку Бешеные лисы "устроили" карантин в двух крымских селах
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севастополь, новости крыма, общество, природа, экология, бешенство в крыму
Севастопольцев напугало разбросанное у лесов "хозяйственное мыло"

В Севастополе в парках и лесах проходит вакцинация диких лис от бешенства

12:13 22.12.2022 (обновлено: 12:20 22.12.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкДикая лисица. Архивное фото
Дикая лисица. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Жители Севастополя обнаружили в лесопарковых зонах большое количество брикетов, внешне похожих на хозяйственное мыло. В городской ветеринарии объяснили, что так проходит плановая вакцинация диких животных.

О находках горожане в соцсетях заговорили в среду, 21 декабря. В севастопольских чатах опубликовали фото найденных предметов, внешне похожих на хозяйственное мыло, размером со спичечный коробок. Отмечалось, что таких много появилось в лесопарковых зонах в отдаленных районах города и у дорог.

"Вдоль дороги на Фиоленте разбросаны кубики размером со спичечный коробок, вроде мыло, а внутри пакетик с жидкостью. Полиция разбирается", – говорилось в одном из таких сообщений со ссылкой на председателя местного СНТ.
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В государственной ветеринарной службе пояснили, что в регионе проводится плановая сезонная вакцинация диких животных против бешенства. И найденное севастопольцами "мыло" – это вакцина в приманке.

"С 19 по 23 декабря в местах обитания диких плотоядных животных (лис) в лесопарковых зонах и лесных массивах, граничащих с населенными пунктами и жильем, проводится плановая сезонная профилактическая вакцинация против бешенства. Убедительная просьба соблюдать меры предосторожности, не брать в руки приманку (брикет), содержащую капсулу с вакциной, и не собирать ее", – говорилось в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что препарат не представляет угрозы для людей и домашних животных, и не вызывает симптомов бешенства или других паталогических признаков при передозировке.
Согласно инструкции к вакцине, фотографию которой опубликовала ведомство в своей группе в соцсети "ВКонтакте", она изготавливается из ослабленного вируса бешенства (штамм "ERA G333").
"Вирус расфасован (по 2 куб. см.) в полимерные контейнеры, которые заключены внутрь брикета-приманки. Приманка изготовлена из продуктов, съедобных для плотоядных животных... По внешнему виду напоминает собой замороженный цилиндр или параллелепипед серого или темно-коричневого цвета массой до 30 г со специфическим запахом для привлечения плотоядных животных", – говорится в документе.
Применяют ее два, а при необходимости и три раза в год на неблагополучных по бешенству территориях, вторично – до наступления заморозков.
"В лесопарковых зонах, расположенных вблизи с населенными пунктами, через семь дней после иммунизации оставшиеся (несъеденные) брикеты необходимо собрать и сжечь", – говорится в инструкции.
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