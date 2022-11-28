https://crimea.ria.ru/20221128/v-lesakh-nad-yaltoy-razbrosali-vaktsinu-ot-beshenstva-1125569098.html
В лесах над Ялтой разбросали вакцину от бешенства
В лесах над Ялтой разбросали вакцину от бешенства - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В лесах над Ялтой разбросали вакцину от бешенства
В лесах над Ялтой специалисты-ветеринары раскладывают вакцину для оральной иммунизации от бешенства диких плотоядных животных. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T07:59
2022-11-28T07:59
2022-11-28T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В лесах над Ялтой специалисты-ветеринары раскладывают вакцину для оральной иммунизации от бешенства диких плотоядных животных. Об этом сообщают в государственном комитете по ветеринарии Республики Крым.В ведомстве уточнили, что речь идет о регионах Гурзуфского, Оползневого и Алупкинского лесничеств.На востоке Крыма впервые за два года ликвидировали шакала>>"Всего было разложено 700 доз вакцины в основных местах нахождения лисиц и других плотоядных животных на площади 28 квадратных километров", - приводят в сообщении статистику.Специалисты объясняют, что при поедании приманки животное раскусывает спрятанный в ней блистер, при этом содержащийся в вакцине вирус проникает в организм. В результате на 21 день у животного происходит формирование иммунного ответа. Такой вакцинации хватает на год.
https://crimea.ria.ru/20220819/beshenstvo-v-krymu-kak-menyaetsya-zabolevaemost-1124223704.html
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ялта, крым
В лесах над Ялтой разбросали вакцину от бешенства
В крымских лесах вакцинируют диких животных от бешенства необычным способом
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В лесах над Ялтой специалисты-ветеринары раскладывают вакцину для оральной иммунизации от бешенства диких плотоядных животных. Об этом сообщают в государственном комитете по ветеринарии Республики Крым.
В ведомстве уточнили, что речь идет о регионах Гурзуфского, Оползневого и Алупкинского лесничеств.
"Всего было разложено 700 доз вакцины в основных местах нахождения лисиц и других плотоядных животных на площади 28 квадратных километров", - приводят в сообщении статистику.
Специалисты объясняют, что при поедании приманки животное раскусывает спрятанный в ней блистер, при этом содержащийся в вакцине вирус проникает в организм. В результате на 21 день у животного происходит формирование иммунного ответа. Такой вакцинации хватает на год.