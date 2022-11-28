Рейтинг@Mail.ru
В лесах над Ялтой разбросали вакцину от бешенства - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221128/v-lesakh-nad-yaltoy-razbrosali-vaktsinu-ot-beshenstva-1125569098.html
В лесах над Ялтой разбросали вакцину от бешенства
В лесах над Ялтой разбросали вакцину от бешенства - РИА Новости Крым, 28.11.2022
В лесах над Ялтой разбросали вакцину от бешенства
В лесах над Ялтой специалисты-ветеринары раскладывают вакцину для оральной иммунизации от бешенства диких плотоядных животных. Об этом сообщают в... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T07:59
2022-11-28T07:59
ялта
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110082/92/1100829297_0:53:2450:1431_1920x0_80_0_0_4512bad3b7210c0e0ce2cdfea8ace7c9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В лесах над Ялтой специалисты-ветеринары раскладывают вакцину для оральной иммунизации от бешенства диких плотоядных животных. Об этом сообщают в государственном комитете по ветеринарии Республики Крым.В ведомстве уточнили, что речь идет о регионах Гурзуфского, Оползневого и Алупкинского лесничеств.На востоке Крыма впервые за два года ликвидировали шакала&gt;&gt;"Всего было разложено 700 доз вакцины в основных местах нахождения лисиц и других плотоядных животных на площади 28 квадратных километров", - приводят в сообщении статистику.Специалисты объясняют, что при поедании приманки животное раскусывает спрятанный в ней блистер, при этом содержащийся в вакцине вирус проникает в организм. В результате на 21 день у животного происходит формирование иммунного ответа. Такой вакцинации хватает на год.
https://crimea.ria.ru/20220819/beshenstvo-v-krymu-kak-menyaetsya-zabolevaemost-1124223704.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110082/92/1100829297_0:0:2450:1838_1920x0_80_0_0_6389b7ea5545408d40a5f108a9cf6a88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, крым
В лесах над Ялтой разбросали вакцину от бешенства

В крымских лесах вакцинируют диких животных от бешенства необычным способом

07:59 28.11.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкНациональный парк "Куршская коса"
Национальный парк Куршская коса - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В лесах над Ялтой специалисты-ветеринары раскладывают вакцину для оральной иммунизации от бешенства диких плотоядных животных. Об этом сообщают в государственном комитете по ветеринарии Республики Крым.
В ведомстве уточнили, что речь идет о регионах Гурзуфского, Оползневого и Алупкинского лесничеств.
На востоке Крыма впервые за два года ликвидировали шакала>>
"Всего было разложено 700 доз вакцины в основных местах нахождения лисиц и других плотоядных животных на площади 28 квадратных километров", - приводят в сообщении статистику.
Специалисты объясняют, что при поедании приманки животное раскусывает спрятанный в ней блистер, при этом содержащийся в вакцине вирус проникает в организм. В результате на 21 день у животного происходит формирование иммунного ответа. Такой вакцинации хватает на год.
Злая собака
19 августа, 15:49
Бешенство в Крыму: как меняется заболеваемость
 
ЯлтаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45Где в Крыму будет безопасно кататься на лыжах – МЧС
08:2240 дней ограничений: православные вступают в Рождественский пост
08:03Шторм с ливнями обрушится на Крым
07:59В лесах над Ялтой разбросали вакцину от бешенства
07:30Россияне в пять раз активнее готовятся к Новому году – исследование
07:02Тревожное или спокойное: россияне рассказали о своем настроении
03:21Новогоднее "кидалово": как не попасться на уловки мошенников
00:02На фронте без перемен: в понедельник в Крыму дожди и туман
00:01Какой сегодня праздник: 28 ноября
20:01Главные события и заявления дня: 27 ноября
19:41Симферополь без воды – более 10 сел и 30 улиц города
19:20Крымский агрокомплекс поднимется на переработке продукции – эксперт
19:11В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности
18:50Ожидание и реальность: как фильтры в соцсетях снижают самооценку
18:28Почему среди россиян растет спрос на обереги от порчи и сглаза – мнение
18:02В России "мусорную реформу" отложили еще на три года
17:48К чему может привести резолюция ЕП по России - предупреждение эксперта
17:35Как защитить свои права перед управляющей компанией – инструкция
16:56Психиатр назвала неожиданные продукты, способствующие бессоннице
16:33Настоящий крымский фастфуд: Мостик узнал вековой рецепт от караимов
Лента новостейМолния