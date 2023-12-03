https://crimea.ria.ru/20231203/sobaki-nebarabaki-kak-zhit-v-mire-s-bezdomnymi-zhivotnymi-1133229779.html

Собаки-небарабаки: как жить в мире с бездомными животными

Собаки-небарабаки: как жить в мире с бездомными животными - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Собаки-небарабаки: как жить в мире с бездомными животными

Число бездомных собак в Севастополе растет, и правилам добрососедства с ними придется учиться для собственной же безопасности. Советами о том, как превратить... РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-03T18:53

2023-12-03T18:53

2023-12-03T18:53

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Число бездомных собак в Севастополе растет, и правилам добрососедства с ними придется учиться для собственной же безопасности. Советами о том, как превратить свору незнакомых псов в приветливых хвостатых прохожих, с РИА Новости Крым поделилась зоозащитник Татьяна Большакова.Соседства не избежатьСобак-бродяг на улицах Севастополя становится все больше. И причина не только в том, что нет приюта и, по сути, не работает программа регулирования их численности – это играет роль, но не главную, считает Татьяна Большакова."Прежде всего: за каждой бездомной собакой стоит человек. Люди продолжают выбрасывать животных, у которых появляются щенки, одновременно попадают на улицу очередные собаки и так далее. И это самая болезненная история. Если мы ее не остановим, то все остальные движения бесполезны", – говорит зоозащитница.Точное число бродячих собак назвать невозможно, говорят в департаменте городского хозяйства. Учет и регистрация таких животных не ведется. Есть лишь данные по отлову для вакцинации, чипирования и выпуска. С начала 2023 года и до декабря было отработано чуть более 200 заявок от севастопольцев, и этот показатель, конечно, не отражает истинного положения дел, отмечают в департаменте.Волонтеры говорят – счет идет на тысячи. Это и бездомные, и стаи из тех, что на так называемом самовыгуле. Люди сами создали такие условия, и теперь им придется учиться жить с ними рядом, потому что быстро ситуацию не исправить, уверена Большакова.Свора собак превращается… в приветливых хвостатых прохожихСобаки за двадцать тысяч лет эволюции и совместной жизни с людьми "изучили человека очень хорошо, чего, к сожалению, не сделал человек", говорит зоозащитница. При встрече с бродячими животными это может обернуться бедой, но ее можно избежать, если следовать простым правилам.Если вам навстречу идет свора собак:• Нельзя идти прямо на них – проходите мимо и по дуге.• Нельзя смотреть собаке прямо в глаза – смотрите спокойно, скользящим взглядом.• Нельзя выражать испуг и агрессию – настройтесь на позитивный лад и улыбайтесь.Дело в том, что причиной нападения собак на человека чаще всего является испуг, объясняет Большакова.Конечно, если свору видно издалека и у вас есть возможность ее обойти подальше – обойдите, отмечает волонтер. Не получается – действуйте спокойно. В большинстве случаев собакам нет никакого дела до людей, они не охотники и не рассматривают человека как еду, поэтому рады будут с вами расстаться друзьями."Я такой же человек, как и все. Недавно ходила прививать щенков в СНТ, в балку Бермана, вечером мы с подругой возвращались, и навстречу – стая собак. Они нас видели в первый раз и, естественно, никакого счастья по этому поводу не испытали. Сначала побежали на нас, но мы продолжили медленно идти, обходя их немного по дуге. Когда поравнялись с ними, они увидели наши улыбки, повиляли хвостами, понюхали нас и проводили до машины, мы сели и уехали. Да, встретились на дороге, ну и что – прекрасно разошлись", – рассказала Татьяна.Эти базовые правила поведения обязательно надо рассказывать детям, которые реагируют на животных, как правило, эмоциональнее взрослых, говорит волонтер. Ребенок может сильно испугаться и закричать, начать махать руками или бежать. Или, наоборот, ярко проявить заботу и предпринять попытку погладить незнакомую собаку, двигаясь при этом резко и непредсказуемо для животного, что, конечно, чревато."Не кидайтесь, не вываливайте на них свою любовь – все собаки разные. К тому же, находясь на улице, они не чувствуют себя в безопасности и не понимают ваших намерений".Лучше узнать братьев наших меньших могут помочь, например, "уроки доброты", которые по заявкам школ готовы проводить волонтеры, отметила зоозащитница.Человеку пора стать другом собакеНо самое важное – учиться жить рядом с животным нужно взрослым, в особенности тем, кто берет собаку в свой дом, уверена волонтер."Большинство людей воспринимает ее не как живое существо со своими потребностями, не как компаньона, а как предмет с функциями. Они хотят в дом собачку – и посадить на цепь, чтобы всей ее жизнью стала окружность, радиусом в полтора метра. А с ней нужно гулять. Ее нужно водить к ветеринару, нужно правильно кормить, чтобы избежать болячек", – говорит Большакова.Заботит и другое: многие до сих пор не образованы в вопросах стерилизации, добавляет зоозащитница. Так, например, среди женщин широко распространены мнения, что делать операцию самке можно только после первой течки или первых родов, ведь "она должна побыть матерью". А кастрация кобелей на 99% процентов воспринимается представителями сильного пола как "ужас-ужас" ."А я говорю: если вы не заводчик, для чего все это? Должна быть ответственность", – замечает Большакова.При этом люди проявляют порой шокирующую солидарность в том, что щенков лучше утопить, чтобы потом не мучиться раздавать, добавляет она."Вот как раз эти поступки бесчеловечны и должны порицаться в обществе", – говорит Большакова.Осуждаться должны и самовыгулы как преступные действия хозяев, и тем более выбрасывание собак на улицу, считает она. Закон об ответственном отношении с животными должен работать благодаря самому обществу: "Без этого ничего не получится. Мы должны учиться".По информации департамента городского хозяйства Севастополя, усилиями подведомственного ГБУ "Парки и скверы" в городе в рамках программы осуществляются мероприятия по отлову животных на основании заявок от населения. После мероприятий по клиническому осмотру, вакцинации против бешенства и чипирования" их привозят на прежние места обитания.Читайте также на РИА Новости Крым:Хочу собаку: как выбрать и когда стоит на это решаться – эксперт Ялтинцы выбирают место для памятника "крымскому Хатико" Крымчанин-живодер получил условный срок за убийство собаки За покусанного собакой ребенка на севере Крыма ответят чиновники

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https://crimea.ria.ru/20230729/kak-i-gde-gulyat-s-sobakoy-v-krymu--veterinar-nazvala-glavnye-pravila-1130285942.html

севастополь

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

животные, севастополь, мнения, татьяна большакова, собаки, бездомные собаки, общество, совет эксперта