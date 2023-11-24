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Ялтинцы выбирают место для памятника "крымскому Хатико"

Ялтинцы выбирают место для памятника "крымскому Хатико" - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Ялтинцы выбирают место для памятника "крымскому Хатико"

В Ялте установят памятник "крымскому Хатико" - псу Мухтару, который много лет ждал погибшего в море хозяина. Скульптурную композицию хочет подарить городу... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T06:48

2023-11-24T06:48

2023-11-24T06:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Ялте установят памятник "крымскому Хатико" - псу Мухтару, который много лет ждал погибшего в море хозяина. Скульптурную композицию хочет подарить городу известный российский скульптор Александр Рукавишников. Она будет состоять из двух фигур – самого пса и его верного друга-человека, рассказал автор корреспонденту РИА Новости Крым.На данный момент уже готов эскиз будущего памятника и каркас для фигур. По словам скульптора, верного пса он создавал по многочисленным фотографиям Мухтара, а вот образ его погибшего хозяина – собирательный, поскольку сведений о нем немного."В интернете ничего нет про этого парня, даже есть версия, что это придумано. Якобы тот человек, которого Мухтар ждал, глядя на море, был спасателем. Ну значит, спасатель будет придуманным образом, а собака – реальным. Тут нельзя самовыражаться, потому что народ хочет видеть именно того пса, которого они знали и который действительно был предан памяти своего хозяина", - рассуждает мастер.Скульптурная группа будет небольшая по размерам, чтобы этого Мухтара можно было погладить, как живого.Памятник собачьей верности, по мысли автора, должен стоять у самого моря, поскольку оно является элементом композиции."Мне присылали места, и хорошие места, недалеко от моря. Но я бы хотел поставить прямо непосредственно на набережной, потому что композиция так задумана, что они оба смотрят не в одну точку на море, а в разные. Поэтому скульптуры должны стоять где-то прямо совсем на берегу", - говорит он.Место для будущей скульптурной группы уже выбирают ялтинцы. Глава администрации города Янина Павленко проводит голосование на своей странице в соцсети: предлагается на выбор три локации на нижней набережной и одна – в районе "грибков", ставших визитной карточкой южной столицы.Новым хозяином пса стал трубач Виктор Малиновский, который часто выступает на набережной. Он забрал собаку из приюта, куда Мухтар попал после смерти друга и долгих скитаний.Истории о верности четвероногих – не редкость. Александр рассказал о собаке из Тольятти, которая до самой смерти прожила на дороге, где в автомобильной аварии погибли ее хозяева. Она нипочем не хотела уходить с этого места."Они иногда человечнее современных людей, вот такой парадокс", - уверен он. Самого Александра собаки сопровождают на протяжении всей жизни:"У меня в основном дворняги. Живу я в разных местах, поэтому у меня в мастерской три собаки, дома четыре, в Москве еще две. Везде, где я бываю, есть собаки, они мне помогают работать, создают такой рабочий уют, что ли. Атмосферу".Александр Рукавишников – известный российский скульптор, автор памятника Олегу Табакову у входа в его знаменитую "Табакерку" в Москве; Юрию Никулину на Новодевичьем кладбище; Шолохову на Гоголевском бульваре и многих других. В Ялте он создал памятник Юлиану Семенову возле гостиницы "Ореанда".Читайте также на РИА Новости Крым:Собачья жизнь: как в Ялте решают вопрос с бездомными животнымиПонять без слов: ученые раскрыли секрет собачьей привязанности"Очеловечивание человека": почему собаки так хорошо понимают людей

ялта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр рукавишников, ялта, памятники крыма, городская среда, общество, культура, янина павленко, новости, новости крыма