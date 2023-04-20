https://crimea.ria.ru/20230420/v-krymu-otvetili-na-predlozhenie-gumanno-umertvlyat-bezdomnykh-sobak-1128279614.html

В Крыму ответили на предложение "гуманно умертвлять" бездомных собак

В Крыму ответили на предложение "гуманно умертвлять" бездомных собак - РИА Новости Крым, 20.04.2023

В Крыму ответили на предложение "гуманно умертвлять" бездомных собак

Отлавливать и "гуманно умертвлять" бродячих животных предложил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. С таким... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T18:31

2023-04-20T18:31

2023-04-20T18:31

радио "спутник в крыму"

собаки

бездомные собаки

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Отлавливать и "гуманно умертвлять" бродячих животных предложил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. С таким заявлением он выступил после того, как в Оренбурге стая собак загрызла насмерть 8-летнего мальчика. Аналогичный случай едва не произошел ранее в Омске - в парке мальчика окружила большая стая бродячих собак, отогнал животных проезжавший мимо водитель. Еще одна трагедия произошла в Новгородской области. Два домашних питбультерьера насмерть загрызли 9-летнего мальчика.Однако зоозащитники не согласны с предложением уничтожать бездомных животных, пусть и "гуманным" способом.В агрессивные стаи далеко не всегда сбиваются уличные собаки, чаще это делают так называемые владельческие животные, которые находятся на самовыгуле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала крымская зоозащитница Мария Поддубная.Почему нападают собаки на самовыгуле"Очевидцев, что на мальчика в Оренбурге напали именно бездомные чипированные собаки – нет, - утверждает Поддубная. - Когда зоозащитники по всей стране, занимались расследованием подобных случаев, то пришли к выводу, что на бездомных собак пытаются спихнуть ситуацию, а на самом деле виноваты владельческие собаки, которые находятся на самовыгуле".По ее словам, на ребенка в Оренбурге напали именно такие животные, которых хозяева отпустили самостоятельно погулять.По ее мнению, гуляя без хозяев, нападать на людей могут животные бойцовских пород, подготовленные к собачьим боям.Хозяева должны отвечатьТакже Поддубная напомнила, что хозяева, которые допускают самовыгул своих питомцев, нарушают закон и должны быть оштрафованы."Еще Жириновский подавал поправки к существующему закону, они касаются лицензирования деятельности заводчиков опасных пород. Этого сейчас нет. Их свободно разводят. Более того, есть сведения, что проводятся собачьи бои. Считаю, что закон нуждается изменениях: необходим запрет и лицензирование на разведение опасных пород", - говорит она. По ее мнению, даже полная ликвидация всех бездомных собак не обезопасит людей. Необходимо призывать к ответу владельцев, запрещать разведение и куплю-продажу собак опасных пород и вводить лицензирование.Чипированные собаки тоже опасныВ то же время, по мнению председателя Общественного совета Симферополя Александра Юрьева, действующие законы не решают проблему: животные, которых отлавливают и чипируют, не перестают проявлять агрессию."Чипированные собаки все равно сбиваются в стаи, и любой кинолог скажет, что это все равно их не лишает агрессивности. Те же чипированные стерилизованные собаки в Оренбурге разорвали мальчика", - сказал Юрьев.При этом Юрьев считает, что если бродячих собак вылавливают для стерилизации и чипирования где-то возле садиков или школ, то их нельзя обратно туда же возвращать.Приютов не хватаетЮрьев также напомнил: в Крыму не хватает приютов, а имеющиеся заполняются – хозяева не стерилизуют собак, выбрасывают, эти собаки попадают в естественную среду, в город и плодятся, говорит он.С тем, что в Симферополе не хватает приютов для животных, согласна и Мария Поддубная."У нас в Симферополе есть официальный приют на 250 мест, есть и ряд частных приютов. Работает программа стерилизации, которая является составной частью программы гуманного и эффективного регулирования численности бездомных собак. И если в 2008 году в Симферополе было 5 тысяч бездомных собак, то сейчас их не больше 2 тысяч", - заявила она.Содержать по закону"Проблему решит исполнение даже существующего ФЗ №498 от 2018 года об ответственном отношении к животным. Так, не исполняется штрафование владельцев за неконтролируемое разведение и за самовыгул. Кроме того, я бы предложила обязательное чипирование владельческих собак опасных пород. До тер пор, пока это не будет сделано, у нас будут на улицу выбрасывать все новые и новые нежелательные приплоды", - убеждена она.Поддубная отметила, что если появится чипирование владельческих собак опасных пород, то "можно будет определить, чей алабай бегает на улице" и, соответственно, привлечь хозяина к ответственности."Сейчас нет штрафов, хотя их закон предлагает. Но это почему-то не исполняется", - говорит она.По ее словам, одни владельцы берут с улиц собак, спасают их, тем самым выполняя "общественно полезную работу". Но есть и другие владельцы, которые "покупают породистых собак и даже занимаются собачьими боями".По ее словам, проблему можно попытаться решить и на уровне республики.Однако по мнению Юрьева, федеральный закон невозможно компенсировать рабочими группами и республиканскими или муниципальными законами.Штрафы и полиция"Осенью прошлого года был принят закон о запрете самовыгула, штраф 5 тысяч. Но проблема в том, что нет тех, кто будет отслеживать исполнение этого закона. Полиция? Но тогда нужны дополнительные участковые, которые должны ходить по районам и отлавливать этих собак", - говорит он.Кроме того, по его мнению, в полиции не заводят дела о жестоком обращении с животными, если резонансного дела нет или нет видео.Также Юрьев уверен, что существует бизнес не только на разведении, но и на содержании в так называемых частных приютах, владельцы которых подбирают уличных животных, но не стерилизуют их, а еще разводят щенков и живут на пожертвования. "Знаю людей, которые нигде не работают, но нормально живут за счет этих пожертвований и сборов. Схема отработана. Пишем жалобы, но никакой реакции", - говорит он.Читайте также на РИА Новости Крым:"Отзовите вашего пса": как людям и собакам жить в миреВидят ли собаки сны, и что им может сниться – кинолог"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря

https://crimea.ria.ru/20230115/na-sluzhbe-u-cheloveka-kak-krymskie-sobaki-pomogayut-frontu-1126355335.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собаки, бездомные собаки, приюты животных, животные, крым, дети, безопасность, общество, мнения