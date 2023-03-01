Рейтинг@Mail.ru
"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230301/dyshat-bylo-trudno-nogi-nemeli-v-yalte-yunoshi-spasli-sobaku-iz-morya-1127287484.html
"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря
"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря - РИА Новости Крым, 01.03.2023
"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря
В Ялте двое молодых людей спасли бездомного незрячего пса, который упал с пирса в море. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T16:55
2023-03-01T17:11
ялта
общество
животные
происшествия
крым
новости крыма
новости
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/01/1127287371_0:261:1621:1172_1920x0_80_0_0_257ca17ebee3ed90b2a4567c6f0eedef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Ялте двое молодых людей спасли бездомного незрячего пса, который упал с пирса в море. В местных пабликах появилось сообщение о том, что друзья прыгнули в ледяную воду и вытащили животное, тогда как, по словам горожан, городская служба спасения не отреагировала на поступивший звонок. Люди просят наградить ребят за их добрый и отважный поступок.В комментариях к посту ялтинцы благодарят 18-летнего Артура Лазоренко и 15-летнего Александра Ерогова и называют их "настоящими героями". Пишут: "Наши дети - наша гордость!", "Спасибо вашим родителям, что воспитали настоящих мужчин!"Такое общественное внимание стало для молодых людей большой неожиданностью, они и подумать не могли, что об их поступке узнает вся Ялта."Мы с Александром Ероговым и нашими общими друзьями гуляли по набережной, увидели толпу, решили подойти посмотреть, что там. И увидели тонущую собаку. Вокруг стояло много взрослых мужчин, но никто не решался прыгнуть в воду и вытащить ее", - поделился с РИА Новости Крым Артур Лазоренко.Никто не хотел прыгать в ледяную воду. Тогда друзья приняли смелое решение."Поначалу мы не отваживались, но поняли, что собака слабеет, и прыгнули воду. Она оказалась гораздо холоднее, чем мы предполагали, дышать было трудно и очень сильно немели ноги, мы с Сашей понимали, что нам грозит, но доплыли до собаки", - вспоминает молодой человек.Выбраться на берег ребятам и спасенной псине помогли зеваки на набережной. А какая-то добрая женщина купила друзьям горячий чай."Мы согрелись немного и разъехались по домам. И совсем не ожидали, что окажемся героями соцсетей", - признается парень и с улыбкой добавляет: "Но делать добро надо всегда!".Кстати, как рассказала РИА Новости директор Ялтинской средней школы №6 Елена Гоцко, в которой учится 15-летний Саша Ерогов, он очень добрый и отзывчивый мальчик, давно занимается спортом и его называют перспективным спортсменом.Читайте также на РИА Новости Крым:Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясенияЗапретят ли дельфинарии и зоопарки в России – МинприродыБез дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах
https://crimea.ria.ru/20220516/ostavili-umirat-na-naberezhnoy-yalty-spasli-shinshillu-1123247785.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/01/1127287371_0:109:1621:1324_1920x0_80_0_0_2e22cd607ff27e89aa2b2fdbe881c7d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ялта, общество, животные, происшествия, крым, новости крыма, новости
"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря

В Ялте молодые люди спасли тонущую в море слепую собаку

16:55 01.03.2023 (обновлено: 17:11 01.03.2023)
 
© Фото из личного архива Артура ЛазоренкоАртур Лазоренко и Александр Ерогов
Артур Лазоренко и Александр Ерогов
© Фото из личного архива Артура Лазоренко
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Ялте двое молодых людей спасли бездомного незрячего пса, который упал с пирса в море.
В местных пабликах появилось сообщение о том, что друзья прыгнули в ледяную воду и вытащили животное, тогда как, по словам горожан, городская служба спасения не отреагировала на поступивший звонок. Люди просят наградить ребят за их добрый и отважный поступок.
"Собака упала с пирса. Очевидцы позвонили в службу спасения. Но там сказали, что спасением собак не занимается ни одна служба. Слава Богу, нашлись люди, которые помогли бедному слепому животному", - написала местная жительница в группе "Подслушано Ялта" в соцсети "ВКонтакте".
В комментариях к посту ялтинцы благодарят 18-летнего Артура Лазоренко и 15-летнего Александра Ерогова и называют их "настоящими героями". Пишут: "Наши дети - наша гордость!", "Спасибо вашим родителям, что воспитали настоящих мужчин!"
Такое общественное внимание стало для молодых людей большой неожиданностью, они и подумать не могли, что об их поступке узнает вся Ялта.
"Мы с Александром Ероговым и нашими общими друзьями гуляли по набережной, увидели толпу, решили подойти посмотреть, что там. И увидели тонущую собаку. Вокруг стояло много взрослых мужчин, но никто не решался прыгнуть в воду и вытащить ее", - поделился с РИА Новости Крым Артур Лазоренко.
Никто не хотел прыгать в ледяную воду. Тогда друзья приняли смелое решение.
"Поначалу мы не отваживались, но поняли, что собака слабеет, и прыгнули воду. Она оказалась гораздо холоднее, чем мы предполагали, дышать было трудно и очень сильно немели ноги, мы с Сашей понимали, что нам грозит, но доплыли до собаки", - вспоминает молодой человек.
Выбраться на берег ребятам и спасенной псине помогли зеваки на набережной. А какая-то добрая женщина купила друзьям горячий чай.
"Мы согрелись немного и разъехались по домам. И совсем не ожидали, что окажемся героями соцсетей", - признается парень и с улыбкой добавляет: "Но делать добро надо всегда!".
Кстати, как рассказала РИА Новости директор Ялтинской средней школы №6 Елена Гоцко, в которой учится 15-летний Саша Ерогов, он очень добрый и отзывчивый мальчик, давно занимается спортом и его называют перспективным спортсменом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясения
Запретят ли дельфинарии и зоопарки в России – Минприроды
Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах
Спасенная в Ялте шиншилла
16 мая 2022, 20:43
Оставили умирать: на набережной Ялты спасли шиншиллу
Эксклюзивы РИА Новости КрымЯлтаОбществоЖивотныеПроисшествияКрымНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО
16:55"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря
16:17Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны
15:54В очереди на переправу в Крым стоят 90 автомобилей
15:45Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперации
15:43Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
15:35Боевики "Айдара"* используют подростков в боях за Артемовск – Марочко
15:13"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC
14:56Украинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНР
14:44В Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домов
14:35Житель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментам
14:22В Кремле отреагировали на заявление Подоляка об ударах ВСУ по России
14:01Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны
13:13Резонансное ДТП с тремя погибшими на "Тавриде" в Крыму – дело ушло в суд
12:55Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО
12:42РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селах
12:34Ударил ножом в грудь: житель Джанкоя получил 6 лет за убийство
12:29Многие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – Сальдо
12:14На пожаре в частном доме в Крыму пострадал человек
12:01Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
Лента новостейМолния