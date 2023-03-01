https://crimea.ria.ru/20230301/dyshat-bylo-trudno-nogi-nemeli-v-yalte-yunoshi-spasli-sobaku-iz-morya-1127287484.html
"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря
"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря - РИА Новости Крым, 01.03.2023
"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря
В Ялте двое молодых людей спасли бездомного незрячего пса, который упал с пирса в море. РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T16:55
2023-03-01T16:55
2023-03-01T17:11
ялта
общество
животные
происшествия
крым
новости крыма
новости
эксклюзивы риа новости крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/01/1127287371_0:261:1621:1172_1920x0_80_0_0_257ca17ebee3ed90b2a4567c6f0eedef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Ялте двое молодых людей спасли бездомного незрячего пса, который упал с пирса в море. В местных пабликах появилось сообщение о том, что друзья прыгнули в ледяную воду и вытащили животное, тогда как, по словам горожан, городская служба спасения не отреагировала на поступивший звонок. Люди просят наградить ребят за их добрый и отважный поступок.В комментариях к посту ялтинцы благодарят 18-летнего Артура Лазоренко и 15-летнего Александра Ерогова и называют их "настоящими героями". Пишут: "Наши дети - наша гордость!", "Спасибо вашим родителям, что воспитали настоящих мужчин!"Такое общественное внимание стало для молодых людей большой неожиданностью, они и подумать не могли, что об их поступке узнает вся Ялта."Мы с Александром Ероговым и нашими общими друзьями гуляли по набережной, увидели толпу, решили подойти посмотреть, что там. И увидели тонущую собаку. Вокруг стояло много взрослых мужчин, но никто не решался прыгнуть в воду и вытащить ее", - поделился с РИА Новости Крым Артур Лазоренко.Никто не хотел прыгать в ледяную воду. Тогда друзья приняли смелое решение."Поначалу мы не отваживались, но поняли, что собака слабеет, и прыгнули воду. Она оказалась гораздо холоднее, чем мы предполагали, дышать было трудно и очень сильно немели ноги, мы с Сашей понимали, что нам грозит, но доплыли до собаки", - вспоминает молодой человек.Выбраться на берег ребятам и спасенной псине помогли зеваки на набережной. А какая-то добрая женщина купила друзьям горячий чай."Мы согрелись немного и разъехались по домам. И совсем не ожидали, что окажемся героями соцсетей", - признается парень и с улыбкой добавляет: "Но делать добро надо всегда!".Кстати, как рассказала РИА Новости директор Ялтинской средней школы №6 Елена Гоцко, в которой учится 15-летний Саша Ерогов, он очень добрый и отзывчивый мальчик, давно занимается спортом и его называют перспективным спортсменом.Читайте также на РИА Новости Крым:Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясенияЗапретят ли дельфинарии и зоопарки в России – МинприродыБез дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах
https://crimea.ria.ru/20220516/ostavili-umirat-na-naberezhnoy-yalty-spasli-shinshillu-1123247785.html
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/01/1127287371_0:109:1621:1324_1920x0_80_0_0_2e22cd607ff27e89aa2b2fdbe881c7d9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
ялта, общество, животные, происшествия, крым, новости крыма, новости
"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря
В Ялте молодые люди спасли тонущую в море слепую собаку
16:55 01.03.2023 (обновлено: 17:11 01.03.2023)
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Ялте двое молодых людей спасли бездомного незрячего пса, который упал с пирса в море.
В местных пабликах появилось сообщение о том, что друзья прыгнули в ледяную воду и вытащили животное, тогда как, по словам горожан, городская служба спасения не отреагировала на поступивший звонок. Люди просят наградить ребят за их добрый и отважный поступок.
"Собака упала с пирса. Очевидцы позвонили в службу спасения. Но там сказали, что спасением собак не занимается ни одна служба. Слава Богу, нашлись люди, которые помогли бедному слепому животному", - написала местная жительница в группе "Подслушано Ялта" в соцсети "ВКонтакте".
В комментариях к посту ялтинцы благодарят 18-летнего Артура Лазоренко и 15-летнего Александра Ерогова и называют их "настоящими героями". Пишут: "Наши дети - наша гордость!", "Спасибо вашим родителям, что воспитали настоящих мужчин!"
Такое общественное внимание стало для молодых людей большой неожиданностью, они и подумать не могли, что об их поступке узнает вся Ялта.
"Мы с Александром Ероговым и нашими общими друзьями гуляли по набережной, увидели толпу, решили подойти посмотреть, что там. И увидели тонущую собаку. Вокруг стояло много взрослых мужчин, но никто не решался прыгнуть в воду и вытащить ее", - поделился с РИА Новости Крым Артур Лазоренко.
Никто не хотел прыгать в ледяную воду. Тогда друзья приняли смелое решение.
"Поначалу мы не отваживались, но поняли, что собака слабеет, и прыгнули воду. Она оказалась гораздо холоднее, чем мы предполагали, дышать было трудно и очень сильно немели ноги, мы с Сашей понимали, что нам грозит, но доплыли до собаки", - вспоминает молодой человек.
Выбраться на берег ребятам и спасенной псине помогли зеваки на набережной. А какая-то добрая женщина купила друзьям горячий чай.
"Мы согрелись немного и разъехались по домам. И совсем не ожидали, что окажемся героями соцсетей", - признается парень и с улыбкой добавляет: "Но делать добро надо всегда!".
Кстати, как рассказала РИА Новости директор Ялтинской средней школы №6 Елена Гоцко, в которой учится 15-летний Саша Ерогов, он очень добрый и отзывчивый мальчик, давно занимается спортом и его называют перспективным спортсменом.
Читайте также на РИА Новости Крым: