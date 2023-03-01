https://crimea.ria.ru/20230301/dyshat-bylo-trudno-nogi-nemeli-v-yalte-yunoshi-spasli-sobaku-iz-morya-1127287484.html

"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря

"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря - РИА Новости Крым, 01.03.2023

"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря

В Ялте двое молодых людей спасли бездомного незрячего пса, который упал с пирса в море. РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T16:55

2023-03-01T16:55

2023-03-01T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Ялте двое молодых людей спасли бездомного незрячего пса, который упал с пирса в море. В местных пабликах появилось сообщение о том, что друзья прыгнули в ледяную воду и вытащили животное, тогда как, по словам горожан, городская служба спасения не отреагировала на поступивший звонок. Люди просят наградить ребят за их добрый и отважный поступок.В комментариях к посту ялтинцы благодарят 18-летнего Артура Лазоренко и 15-летнего Александра Ерогова и называют их "настоящими героями". Пишут: "Наши дети - наша гордость!", "Спасибо вашим родителям, что воспитали настоящих мужчин!"Такое общественное внимание стало для молодых людей большой неожиданностью, они и подумать не могли, что об их поступке узнает вся Ялта."Мы с Александром Ероговым и нашими общими друзьями гуляли по набережной, увидели толпу, решили подойти посмотреть, что там. И увидели тонущую собаку. Вокруг стояло много взрослых мужчин, но никто не решался прыгнуть в воду и вытащить ее", - поделился с РИА Новости Крым Артур Лазоренко.Никто не хотел прыгать в ледяную воду. Тогда друзья приняли смелое решение."Поначалу мы не отваживались, но поняли, что собака слабеет, и прыгнули воду. Она оказалась гораздо холоднее, чем мы предполагали, дышать было трудно и очень сильно немели ноги, мы с Сашей понимали, что нам грозит, но доплыли до собаки", - вспоминает молодой человек.Выбраться на берег ребятам и спасенной псине помогли зеваки на набережной. А какая-то добрая женщина купила друзьям горячий чай."Мы согрелись немного и разъехались по домам. И совсем не ожидали, что окажемся героями соцсетей", - признается парень и с улыбкой добавляет: "Но делать добро надо всегда!".Кстати, как рассказала РИА Новости директор Ялтинской средней школы №6 Елена Гоцко, в которой учится 15-летний Саша Ерогов, он очень добрый и отзывчивый мальчик, давно занимается спортом и его называют перспективным спортсменом.Читайте также на РИА Новости Крым:Животные Турции: спасатели и спасённые после землетрясенияЗапретят ли дельфинарии и зоопарки в России – МинприродыБез дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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