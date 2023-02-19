https://crimea.ria.ru/20230219/zapretyat-li-delfinarii-i-zooparki-v-rossii--minprirody-1127076669.html

Запретят ли дельфинарии и зоопарки в России – Минприроды

Запретят ли дельфинарии и зоопарки в России – Минприроды - РИА Новости Крым, 19.02.2023

Запретят ли дельфинарии и зоопарки в России – Минприроды

Российские законодатели пока не рассматривают запрет дельфинариев и зоопарков в стране, при этом могут измениться правила использования китообразных в... РИА Новости Крым, 19.02.2023

2023-02-19T13:40

2023-02-19T13:40

2023-02-19T13:40

россия

закон и право

дельфинарий

зоопарк

минприроды рф

ирина маканова

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российские законодатели пока не рассматривают запрет дельфинариев и зоопарков в стране, при этом могут измениться правила использования китообразных в развлекательных целях. Об этом сообщила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова.Для дельфинариев пропишут ограничения"Запрета на существование дельфинариев или зоопарков нет. Они все существуют, законодательно регулируются. Есть правила, по которым они существуют и действуют, есть государственные органы надзора", - цитирует Маканову РИА Новости.В то же время вопрос об ограничении оборота морских млекопитающих стоит очень остро и сейчас рассматривается на площадке Госдумы и Совета Федерации, отметила она.В частности, новые законодательные инициативы касаются порядка использования китообразных в культурно-зрелищных целях. Разрабатываемые поправки содержат и ограничительные меры, добавила МакановаГибель дельфинов в СевастополеРанее сайт РИА Новости Крым сообщал о нескольких случаях обнаружения мертвых дельфинов в разных районах Севастополя. Погибших животных находили в начале и середине ноября прошлого года, а также в начале февраля.Предполагалось, что найденные афалины были из числа животных, выброшенных в море из севастопольского дельфинария Flipper. Этот инцидент произошел в ноябре прошлого года. Тогда владелец дельфинария выпустил в море четырех прирученных дельфинов, неприспособленных к жизни в естественной среде обитания. Была организована спасательная операция, но животных найти не удалось. Суд оштрафовал нарушителя на 250 тысяч рублей.Сообщалось, что найденные мертвые дельфины не имели отношения к дельфинарию Flipper.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский аквариум может исчезнуть: главное из скандальной ситуации Игра полумерами: эксперты оценили мораторий на вывоз дельфинов из РФПочему гибнут дельфины в Черном море – мнение ученого

https://crimea.ria.ru/20230207/v-krymu-nashli-tri-nezakonnykh-zooparka--chto-govoryat-vladeltsy-1126819447.html

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россия, закон и право, дельфинарий, зоопарк, минприроды рф, ирина маканова, общество