https://crimea.ria.ru/20230219/zapretyat-li-delfinarii-i-zooparki-v-rossii--minprirody-1127076669.html
Запретят ли дельфинарии и зоопарки в России – Минприроды
Запретят ли дельфинарии и зоопарки в России – Минприроды - РИА Новости Крым, 19.02.2023
Запретят ли дельфинарии и зоопарки в России – Минприроды
Российские законодатели пока не рассматривают запрет дельфинариев и зоопарков в стране, при этом могут измениться правила использования китообразных в... РИА Новости Крым, 19.02.2023
2023-02-19T13:40
2023-02-19T13:40
2023-02-19T13:40
россия
закон и право
дельфинарий
зоопарк
минприроды рф
ирина маканова
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российские законодатели пока не рассматривают запрет дельфинариев и зоопарков в стране, при этом могут измениться правила использования китообразных в развлекательных целях. Об этом сообщила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова.Для дельфинариев пропишут ограничения"Запрета на существование дельфинариев или зоопарков нет. Они все существуют, законодательно регулируются. Есть правила, по которым они существуют и действуют, есть государственные органы надзора", - цитирует Маканову РИА Новости.В то же время вопрос об ограничении оборота морских млекопитающих стоит очень остро и сейчас рассматривается на площадке Госдумы и Совета Федерации, отметила она.В частности, новые законодательные инициативы касаются порядка использования китообразных в культурно-зрелищных целях. Разрабатываемые поправки содержат и ограничительные меры, добавила МакановаГибель дельфинов в СевастополеРанее сайт РИА Новости Крым сообщал о нескольких случаях обнаружения мертвых дельфинов в разных районах Севастополя. Погибших животных находили в начале и середине ноября прошлого года, а также в начале февраля.Предполагалось, что найденные афалины были из числа животных, выброшенных в море из севастопольского дельфинария Flipper. Этот инцидент произошел в ноябре прошлого года. Тогда владелец дельфинария выпустил в море четырех прирученных дельфинов, неприспособленных к жизни в естественной среде обитания. Была организована спасательная операция, но животных найти не удалось. Суд оштрафовал нарушителя на 250 тысяч рублей.Сообщалось, что найденные мертвые дельфины не имели отношения к дельфинарию Flipper.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский аквариум может исчезнуть: главное из скандальной ситуации Игра полумерами: эксперты оценили мораторий на вывоз дельфинов из РФПочему гибнут дельфины в Черном море – мнение ученого
https://crimea.ria.ru/20230207/v-krymu-nashli-tri-nezakonnykh-zooparka--chto-govoryat-vladeltsy-1126819447.html
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россия, закон и право, дельфинарий, зоопарк, минприроды рф, ирина маканова, общество
Запретят ли дельфинарии и зоопарки в России – Минприроды
Минприроды РФ: Запрещать дельфинарии и зоопарки в РФ пока не планируется
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Российские законодатели пока не рассматривают запрет дельфинариев и зоопарков в стране, при этом могут измениться правила использования китообразных в развлекательных целях. Об этом сообщила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Ирина Маканова.
Для дельфинариев пропишут ограничения
"Запрета на существование дельфинариев или зоопарков нет. Они все существуют, законодательно регулируются. Есть правила, по которым они существуют и действуют, есть государственные органы надзора", - цитирует Маканову РИА Новости.
В то же время вопрос об ограничении оборота морских млекопитающих стоит очень остро и сейчас рассматривается на площадке Госдумы и Совета Федерации, отметила она.
В частности, новые законодательные инициативы касаются порядка использования китообразных в культурно-зрелищных целях. Разрабатываемые поправки содержат и ограничительные меры, добавила Маканова
Гибель дельфинов в Севастополе
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о нескольких случаях обнаружения мертвых дельфинов
в разных районах Севастополя. Погибших животных находили в начале и середине ноября прошлого года, а также в начале февраля.
Предполагалось, что найденные афалины были из числа животных, выброшенных в море из севастопольского дельфинария Flipper. Этот инцидент произошел в ноябре прошлого года. Тогда владелец дельфинария выпустил в море четырех прирученных дельфинов, неприспособленных к жизни в естественной среде обитания. Была организована спасательная операция, но животных найти не удалось. Суд оштрафовал нарушителя на 250 тысяч рублей.
Сообщалось, что найденные мертвые дельфины не имели отношения к дельфинарию Flipper.
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