https://crimea.ria.ru/20230125/direktor-skandalnogo-delfinariya-v-sevastopole-zaplatit-shtraf-1126578790.html

Директор скандального дельфинария в Севастополе заплатит штраф

Директор скандального дельфинария в Севастополе заплатит штраф - РИА Новости Крым, 25.01.2023

Директор скандального дельфинария в Севастополе заплатит штраф

Владельца дельфинария в парке Победы Севастополя оштрафовали на 250 тысяч рублей за то, что он выпустил в море прирученных краснокнижных дельфинов. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T15:26

2023-01-25T15:26

2023-01-25T15:26

новости крыма

крым

севастополь

дельфинарий

прокуратура города севастополя

закон и право

росприроднадзор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110152/43/1101524346_0:0:1310:738_1920x0_80_0_0_21c646e63f3c6932d7a3916525ef6321.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Владельца дельфинария в парке Победы Севастополя оштрафовали на 250 тысяч рублей за то, что он выпустил в море прирученных краснокнижных дельфинов. Об этом сообщили в прокуратуре города.В ходе проверки установлено, что совершенные предпринимателем действия "представляют угрозу для жизни и здоровья животных, содержавшихся на протяжении многих лет в неволе" и предприняты без разрешения Росприроднадзора.Выяснилось также, что владелец дельфинов нарушил условия лицензии, выданной ему Россельхознадзором. Согласно этому документу он должен был содержать дельфинов "до наступления их естественной смерти даже в том случае, если их использование в культурно-зрелищных целях было невозможно"."Кроме того, на момент прокурорской проверки в дельфинарии отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на корма", – добавили в прокуратуре.История скандала с дельфинами в СевастополеДельфинов выпустили в море 2 ноября 2022 года. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, к делу подключились Росприроднадзор и прокуратура. Выяснилось, что причастен к произошедшему директор дельфинария. Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Расследование еще не завершено.Операция по спасению животных велась в море и на суше в течение нескольких дней. О нахождении нескольких мертвых дельфинов на побережье в Севастополе в разных районах неоднократно сообщали местные жители и волонтеры. Поступала информация, что в одном из них узнала свою подопечную дрессировщик дельфинария. Позже власти призвали не спешить с выводами, так как специалисты ветнадзора еще не определились с результатами исследований.Официальных подтверждений тому, что хотя бы одно из обнаруженных погибших животных имеет отношение к скандальной истории, не поступало. В Севприроднадзоре вскоре заявили, что афалины могли и прижиться в Черном море, тогда это можно считать уникальным случаем. Сотрудник научной станции, биолог назвал случай беспрецедентным, отметив, что не берется прогнозировать судьбу этих морских млекопитающих. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский аквариум может исчезнуть: главное из скандальной ситуации "Это Зоя": тренер узнала тело найденного на берегу в Севастополе дельфинаК поискам дельфинов из Севастополя подключилась Кубань

https://crimea.ria.ru/20221103/biolog-otsenil-shansy-sevastopolskikh-delfinov-na-vyzhivanie-v-more-1125228253.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, севастополь, дельфинарий, прокуратура города севастополя, закон и право, росприроднадзор