https://crimea.ria.ru/20230125/direktor-skandalnogo-delfinariya-v-sevastopole-zaplatit-shtraf-1126578790.html
Директор скандального дельфинария в Севастополе заплатит штраф
Директор скандального дельфинария в Севастополе заплатит штраф - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Директор скандального дельфинария в Севастополе заплатит штраф
Владельца дельфинария в парке Победы Севастополя оштрафовали на 250 тысяч рублей за то, что он выпустил в море прирученных краснокнижных дельфинов. Об этом... РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T15:26
2023-01-25T15:26
2023-01-25T15:26
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закон и право
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СЕВАСТОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Владельца дельфинария в парке Победы Севастополя оштрафовали на 250 тысяч рублей за то, что он выпустил в море прирученных краснокнижных дельфинов. Об этом сообщили в прокуратуре города.В ходе проверки установлено, что совершенные предпринимателем действия "представляют угрозу для жизни и здоровья животных, содержавшихся на протяжении многих лет в неволе" и предприняты без разрешения Росприроднадзора.Выяснилось также, что владелец дельфинов нарушил условия лицензии, выданной ему Россельхознадзором. Согласно этому документу он должен был содержать дельфинов "до наступления их естественной смерти даже в том случае, если их использование в культурно-зрелищных целях было невозможно"."Кроме того, на момент прокурорской проверки в дельфинарии отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на корма", – добавили в прокуратуре.История скандала с дельфинами в СевастополеДельфинов выпустили в море 2 ноября 2022 года. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, к делу подключились Росприроднадзор и прокуратура. Выяснилось, что причастен к произошедшему директор дельфинария. Полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Расследование еще не завершено.Операция по спасению животных велась в море и на суше в течение нескольких дней. О нахождении нескольких мертвых дельфинов на побережье в Севастополе в разных районах неоднократно сообщали местные жители и волонтеры. Поступала информация, что в одном из них узнала свою подопечную дрессировщик дельфинария. Позже власти призвали не спешить с выводами, так как специалисты ветнадзора еще не определились с результатами исследований.Официальных подтверждений тому, что хотя бы одно из обнаруженных погибших животных имеет отношение к скандальной истории, не поступало. В Севприроднадзоре вскоре заявили, что афалины могли и прижиться в Черном море, тогда это можно считать уникальным случаем. Сотрудник научной станции, биолог назвал случай беспрецедентным, отметив, что не берется прогнозировать судьбу этих морских млекопитающих. Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольский аквариум может исчезнуть: главное из скандальной ситуации "Это Зоя": тренер узнала тело найденного на берегу в Севастополе дельфинаК поискам дельфинов из Севастополя подключилась Кубань
https://crimea.ria.ru/20221103/biolog-otsenil-shansy-sevastopolskikh-delfinov-na-vyzhivanie-v-more-1125228253.html
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новости крыма, крым, севастополь, дельфинарий, прокуратура города севастополя, закон и право, росприроднадзор
Директор скандального дельфинария в Севастополе заплатит штраф
Директора скандального дельфинария в Севастополе оштрафовали на 250 тысяч
СЕВАСТОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Владельца дельфинария в парке Победы Севастополя оштрафовали на 250 тысяч рублей за то, что он выпустил в море прирученных краснокнижных дельфинов. Об этом сообщили в прокуратуре города.
"По материалам прокурорской проверки оштрафован директор дельфинария, который выпустил в море дельфинов, не приспособленных к жизни в природной среде. Материалы дел рассмотрены Арбитражным судом Севастополя и Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора", – говорится в сообщении.
В ходе проверки установлено, что совершенные предпринимателем действия "представляют угрозу для жизни и здоровья животных, содержавшихся на протяжении многих лет в неволе" и предприняты без разрешения Росприроднадзора.
Выяснилось также, что владелец дельфинов нарушил условия лицензии, выданной ему Россельхознадзором. Согласно этому документу он должен был содержать дельфинов "до наступления их естественной смерти даже в том случае, если их использование в культурно-зрелищных целях было невозможно".
"Кроме того, на момент прокурорской проверки в дельфинарии отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на корма", – добавили в прокуратуре.
История скандала с дельфинами в Севастополе
Дельфинов выпустили в море 2 ноября 2022 года. Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, к делу подключились Росприроднадзор и прокуратура. Выяснилось, что причастен к произошедшему директор дельфинария. Полиция возбудила уголовное дело
по факту жестокого обращения с животными. Расследование еще не завершено.
Операция по спасению животных велась в море и на суше в течение нескольких дней. О нахождении нескольких мертвых дельфинов
на побережье в Севастополе в разных районах неоднократно сообщали местные жители и волонтеры. Поступала информация, что в одном из них узнала свою подопечную дрессировщик дельфинария. Позже власти призвали не спешить с выводами, так как специалисты ветнадзора еще не определились с результатами исследований.
Официальных подтверждений тому, что хотя бы одно из обнаруженных погибших животных имеет отношение к скандальной истории, не поступало
. В Севприроднадзоре вскоре заявили,
что афалины могли и прижиться в Черном море, тогда это можно считать уникальным случаем. Сотрудник научной станции, биолог назвал случай беспрецедентным
, отметив, что не берется прогнозировать судьбу этих морских млекопитающих.
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